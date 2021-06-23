Навальнисты отвернулись от Соболь из-за прививки: Начались массовые отписки

Информационная кампания ФБК* против "Спутника V" привела Соболь к потере аудитории. "От меня отписалась почти тысяча человек", - посетовала соратница Навального.

Соратница Алексея Навального и "юрист" Любовь Соболь пожаловалась на массовую отписку сторонников в соцсетях после того, как она сделала прививку русской вакциной "Спутник V". Информация об этом появилась на странице "оппозиционерки" в Twitter.

На днях Соболь разместила в Instagram пост о том, что прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 русским препаратом "Спутник V", который до этого команда Навального из ФБК* яростно критиковала. Теперь же "юристка" заявляет, что в недоверии к "Спутнику V" якобы виноваты власти.

О, от меня отписалась почти тысяча человек в инстаграм после того, как я разместила пост про сделанную прививку от коронавируса,

- написала Соболь в Twitter.

Бывшие сторонники навальнистки теперь обвиняют её в продажности и лицемерии. Они напоминают, какую кампанию против "Спутника V" вела команда ФБК* и сколько всего нехорошего сказано про русскую вакцину. Даже сам Навальный в одном из эфиров надменно изобразил беспокойство о здоровье соотечественников, принявших решение вакцинироваться "Спутником", напоминает Nation News.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - НКО, включённое в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан в России экстремистским и запрещён на территории страны.