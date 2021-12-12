Науседа: транзит белорусских грузов – позор Литвы

Пока министры уходят в отставку, ЛЖД продолжает перевозить белорусские грузы

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал заявления глав МИД и министерства транспорта о готовности уйти в отставку. По его мнению, Литва опозорилась на весь мир тем, что не смогла остановить транзит белорусских калийных удобрений по своей территории, который продолжается. И этот позор должен заставить министров уйти в отставку немедленно, а не объявлять о своих намерениях.

«Если говорят, что министры готовы подать в отставку, в западной практике они это и делают. Они подают заявление об уходе и тогда другие институции принимают соответствующие решения. Нельзя ждать, пока решениям кто-то даст оценку. Это, прежде всего, ответственность самого политика»,

– заявил президент.

По словам президента, репутации государства был нанесён огромный урон. После того как Литва постоянно декларировала приверженность ценностям внешней политики и солидарности с западными партнёрами, оказалось, что это всё только слова, а на деле Вильнюс не выполняет свои обещания, сокрушался Науседа, недоумевая, как после такого позора можно смотреть в глаза «стратегическим партнёрам». И теперь «партнёры» будут иметь все основания усомниться в преданности Литвы, которая просто не имеет права «создавать своими действиями никакой двусмысленности и должна поступать последовательно».

Напомним, транзит грузов «Беларуськалия», попавшего под санкции, должен был остановиться ещё 9 декабря, однако неожиданно выяснилось, что транзит оплачен белорусской стороной авансом. И если накануне речь шла об оплате до середины декабря, то к субботе выяснилось, что авансового платежа может хватить до весны.

После замечания президента у министров выбора не осталось.

«Я вижу, какое положение сложилось в связи с перевозками белорусских грузов через Литву после введённых США санкций и понимаю, как это сказывается на репутации правительства Литвы. Поэтому на основании 84 ст. Конституции Литовской Республики и 10 ст. закона о правительстве Литвы прошу принять заявление об отставке и уволить меня с должности министра иностранных дел в кратчайшие сроки»,

– говорится в заявлении главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, адресованного премьер-министру Ингриде Шимоните.

А министр транспорта Марюс Скуодис объявил, что виновато во всём руководство как Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), так и Клайпедского порта, которые также должны уйти в отставку.

Тем временем вагоны с белорусскими калийными удобрениями продолжают транзит по территории Литвы.