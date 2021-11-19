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Науседа опроверг переговоры Меркель с президентом Лукашенко

19 ноября 2021, 11:35  •  148 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Литвы против компромисса по мигрантам
С президентом Белоруссии Александром Лукашенко никто из лидеров ЕС не вел переговоров, в том числе и.о.канцлера ФРГ Ангела Меркель. Об этом заявил глава Литвы Гитанас Науседа. В его интерпретации, была просто "беседа с человеком", который может "облегчить страдания мигрантов".
По словам Науседы, он в курсе, что Меркель дважды звонила в Минск на этой неделе, но это был просто "разговор" о гуманитарной катастрофе на границах Белоруссии с Польшей и Литвой, а не "переговоры". Лукашенко, по его мнению, – это человек, который "вызвал миграционный кризис на границе ЕС", поэтому с ним пришлось установить контакт.
"Меркель говорила с ним, как с "человеком", с "господином Лукашенко", а не как с "президентом Лукашенко",
– подчеркнул разницу Науседа в интервью Литовскому национальному радио и телевидению. Он высмеял политологов, которые расценили звонки в Минск как признание действующей власти в Белоруссии законной.
"Ни об отмене санкций, ни о легитимности Лукашенко и его режима не может быть и речи",
– заверил глава Литвы. При этом он высказался против любых компромиссов с Минском, в том числе по организации гуманитарного коридора для части беженцев. 
Накануне в Минске сообщили, что Лукашенко в разговоре с Меркель предложил разделить бремя ответственности за мигрантов, и Белоруссия уже начала исполнять свою часть договоренностей. Появившиеся на этом фоне сообщения о выводе "Белавиа" из-под санкций ЕС сильно встревожили Вильнюс. 

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