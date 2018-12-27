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На Украине более 100 населённых пунктов остались без света из-за непогоды
27 декабря 2018, 10:09 • 75 • Украина
На Украине в пяти областях 104 населённых пункта оказались обесточены в связи с непогодой. Об этом информирует УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
РИА Новости © Сергей Мальгавко
«В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 104 населённых пункта в пяти областях», — указано в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о населённых пунктах Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой и Черновицкой областей.
Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.
В сентябре более 200 населённых пунктов Украины были обесточены из-за дождя и сильного ветра.
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