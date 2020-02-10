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Наука без «железного занавеса»: ученым разрешили общаться с иностранцами

10 февраля 2020, 16:09  •  51 • Аналитика

Министерство высшего образования и науки РФ отменило ограничения на общение с иностранными гражданами, существовавшее до последнего времени для российских ученых. В Минобразования объясняют нововведение необходимостью соответствовать мировой практике.


Напомним, что в 2019 году прессе стало известно о существовании специальных рекомендаций, которые предписывали ученым сообщать о контактах с иностранцами, включая и зарубежных коллег. Естественно, что подобные меры имели как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, в современном мире – жесткая конкуренция держав: военная, политическая, экономическая.



Лишние контакты людей, имеющих доступ к инновациям и научным разработкам – это всегда риск утечки данных. Особенно когда с иностранцами общаются те, кто является непосредственными генераторами научных открытий. Известно немало примеров того, как инженерно-технические и научные работники, польстившись на деньги или став жертвами шантажа, выдавали представителям иностранных спецслужб важнейшие секреты. Такие примеры имели место и в советской, и в российской истории, и в жизни зарубежных стран.

Но одно дело – секретные разработки в технических науках и совсем другое – те же гуманитарные исследования. Странно было бы грести всех ученых под одну гребенку, объединяя физиков-ядерщиков или биохимиков со специалистами по романо-германской филологии или истории Африканского континента.

К тому же, чрезмерный контроль за контактами с иностранными коллегами не только повышал национальную безопасность, но и одновременно мешал полноценному развитию российской науки. Ведь научная коммуникация – один из двигателей прогресса в любой сфере. И если в тех отраслях, которые относятся к области национальной безопасности и обороны соблюдать секретность имеет смысл, то в гуманитарных науках ограничения были бы губительными.

Достаточно вспомнить советский опыт. Целый ряд гуманитарных направлений, включая политологию, социологию, психологию, частично историю и философию, в СССР практически не развивались, в результате чего после снятия «железного занавеса» обнаружилось колоссальное отставание и советской науки, и советского общества по данным направлениям.

Многие имена философов, психологов, социологов, знакомые не только в США или европейских странах, но и во многих государствах «третьего мира» едва ли не каждому студенту, в СССР были достоянием лишь узкого круга международников. Любые контакты с иностранцами жестко регламентировались – и не только для ученых, но и для самых обычных советских граждан, особенно если речь шла о контактах с гражданами капиталистических стран.

Сейчас – другое время. В эпоху глобализации и Интернета введение жестких ограничений на коммуникацию с иностранцами, научный "железный занавес" выглядели бы странностью. И это, кстати, отметили и в Кремле: когда стало известно о существовании подобных рекомендаций, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был весьма удивлен.

Между тем, главная проблема для страны – не столько утечка секретов, сколько утечка мозгов. Многие перспективные молодые ученые навсегда покидают Россию, уезжая в другие страны, предлагающие не только более выгодные финансовые условия, но и более подходящие условия работы, уважающие ученых и их труд.

К сожалению, несмотря на громкие заявления о модернизации образования, реальных масштабных изменений в положении российских ученых не происходит. В вузах у доцентов и профессоров зарплаты как у менеджеров по продажам в заурядных провинциальных конторах, про начинающих научных работников и преподавателей без кандидатской и докторской степеней и говорить нечего.

Но вместо того, чтобы решать вопросы финансирования науки и вузов, поднятия социального престижа научной карьеры, ответственные чиновники занялись таким сомнительным делом как составление рекомендаций, которые через полгода ими же самими и отменяются. Впрочем, здравый смысл восторжествовал и сейчас все ограничения вновь сняты, за исключением тех ученых, что работают в стратегических для национальной безопасности российского государства направлениях.
Илья Полонский

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