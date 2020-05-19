Научный прорыв? Едва ли. Вирусолог оценил "стопроцентное лекарство от COVID-19" из США

Американские медики уверяют, что нашли лекарство от COVID-19. Об этом в эфире Fox News заявил глава биофармацевтического агентства Sorrento Therapeutics Генри Джи.

По его словам, специалисты компании выявили антитело, которое получило название STI-1499. Оно, как утверждается, способно обеспечить стопроцентную защиту клеток человеческого организма от заражения инфекцией.

Данное антитело обволакивает вирус, после чего он выводится из организма всего за четыре дня. Исследования на данный момент осуществлялись лишь в лабораторных условиях. Соответственно, у компании ещё нет лицензии на выпуск предполагаемого лекарственного средства.

При этом Джи настроен оптимистично:

Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна, - заметил глава агентства.

Вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя данные заявления американских коллег в беседе с телеканалом "Дождь", назвал эту работу медиков из США "интересным технологическим достижением", но не более того.