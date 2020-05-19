Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом...
Госпереворот со ставкой на Медведева: Бунт олигархов в январе сломал Путин, увер...
«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на...
Главная / В мире

Научный прорыв? Едва ли. Вирусолог оценил "стопроцентное лекарство от COVID-19" из США

19 мая 2020, 02:55  •  51 • В мире
Вирусолог Анатолий Альштейн оценил "стопроцентное лекарство от COVID-19" из США. По его мнению, обнаружение антитела, способного, по словам американских учёных, выводить коронавирус из организма человека за несколько дней, едва ли можно считать научным прорывом.
Американские медики уверяют, что нашли лекарство от COVID-19. Об этом в эфире Fox News заявил глава биофармацевтического агентства Sorrento Therapeutics Генри Джи.
По его словам, специалисты компании выявили антитело, которое получило название STI-1499. Оно, как утверждается, способно обеспечить стопроцентную защиту клеток человеческого организма от заражения инфекцией.
Данное антитело обволакивает вирус, после чего он выводится из организма всего за четыре дня. Исследования на данный момент осуществлялись лишь в лабораторных условиях. Соответственно, у компании ещё нет лицензии на выпуск предполагаемого лекарственного средства.
При этом Джи настроен оптимистично:
Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна, - заметил глава агентства.
Вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя данные заявления американских коллег в беседе с телеканалом "Дождь", назвал эту работу медиков из США "интересным технологическим достижением", но не более того.
Сказать, что это особый научный прорыв - нельзя, потому что такие антитела - не против коронавируса - делаются в большом количестве, - подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
18 мая 2020, 13:55
Названо имя русского "супершпиона": Разгневанная Меркель грозит санкциями
18 мая 2020, 09:50
«Социал-дарвинистский подход»: почему в странах Запада наблюдается высокий уровень летальности от COVID-19
18 мая 2020, 20:55
Новая стратегия Зеленского? В Раде назвали главную задачу Киева в Донбассе
18 мая 2020, 13:55
Герхард Шредер: «Бессмысленные санкции против России надо снимать»
18 мая 2020, 11:55
В душ на глазах у президента: Zoom сыграл жестокую шутку с бразильским бизнесменом
18 мая 2020, 20:55
"Могли бы сказать в гитлеровской Германии": Bloomberg сменил заголовок в статье о COVID-19 и русских
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
14 мая 2020, 23:55
"Просто уничтожат": Эксперт объяснил, почему пока не может открыть правду о трагедии с MH17
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
13 мая 2020, 01:55
"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"
18 мая 2020, 07:50
«Наполовину жив»: бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
12 мая 2020, 03:55
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в очевидные факты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.