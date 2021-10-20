Научный эпицентр: Путин оценил потенциал России для новых открытий

У России как у самой большой страны мира есть колоссальный потенциал для научных открытий, заявил Владимир Путин в видеообращении к лауреатам премии Русского географического общества (РГО). Между тем потенциал у РФ есть и в плане туризма, а чтобы сделать доступными путешествия по стране, глава государства уже на заседании президиума Госсовета поручил правительству в ближайшее время рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития . Однако параллельно с изучением природных богатств страны специалисты должны защищать популяцию диких животных — это, по словам главы государства, задача особой важности. Как сообщили «Известиям» в Госдуме, необходимые законы постоянно принимаются, однако следует усилить контроль за их реализацией.

Контурная карта

На вручении премии РГО собрались те, кто достиг больших успехов в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия . За «Атлас пещер России» премию получили спелеологи Геннадий Самохин и Алексей Шелепин, а за возрождение храмов Севера награды удостоены Лидия Курицына и Алексей Яковлев. С документальным фильмом «Нерка. Рыба красная» победили Анна Сухова и Дмитрий Шпиленок. Приз за «Лучшую экспедицию по России» достался Руслану Жосткову и Денису Крецу — они исследовали Северный флот в Арктике.

Что же касается образовательных проектов, лучше всех себя показал Игорь Шидловский с программой «Учебные экспедиции». «Лучшим природоохранным проектом» стала работа по сохранению популяции лошади Пржевальского, «Лучшим туристическим проектом» — маршрут «Перевал Дятлова – исток Печоры – плато Маньпупунер», а «Лучшим молодежным проектом» — Центр подводной подготовки имени Леонова. Помимо диплома и 500 тыс. рублей, лауреаты получили по хрустальному глобусу.

По традиции поздравить лауреатов решил президент, он поблагодарил участников конкурса за развитие науки . По его мнению, Россия всегда будет богата людьми, которые способны смело раздвигать границы научного знания и упорно следовать за мечтой.

Обращение Владимира Путина к участникам и гостям церемонии вручения премии Русского географического общества Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Наши исследователи честно и бескорыстно служат своему любимому делу, не ищут званий, поощрений и тем более личной популярности. И особая ценность премии РГО в том, что она позволяет отметить заслуги людей, чей труд внешне не столь заметен, но имеет большую общенациональную значимость , — подчеркнул Владимир Путин.

Как заявил «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт», председатель жюри Премии-2020 Михаил Ковальчук, географические открытия тесно взаимосвязаны с наукой .

— Надо отчетливо понимать, что географические открытия дали толчок развитию науки . В свое время открытия дали возможность потоку информации — новые континенты, новые растения, животные, болезни и так далее. И та наука, которая существовала в XVI веке лишь созерцательно-описательно, не могла дать возможность проанализировать всё, что было. И географические возможности вызвали первую научную революцию, которая произошла в XVII веке, начиная с Галилея и заканчивая Ньютоном , — сказал Михаил Ковальчук.

У России как самой большой и многогранной страны мира есть колоссальный потенциал для исследований, подчеркнул Владимир Путин. К примеру, можно достичь больших высот в изучении пещер. Пока что российские спелеологи выявили около 5 тыс. объектов — это, по оценкам экспертов, только десятая часть от всех , расположенных на территории РФ. Также предстоит проделать много работы, чтобы исследовать Мировой океан .

— Ученые говорят, что он изучен не более чем на 7%, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны, — отметил президент.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Однако желание людей лучше понять мир природы не должно нарушать экологический баланс. Сохранение популяций диких животных — задача особой важности , заявил глава государства.

— Рассчитываю, что поддержка Русским географическим обществом проектов по сохранению белого медведя и леопардов, белухи и ирбиса, других видов будет только набирать обороты, причем с участием разных стран. Подробнее об этом поговорим в следующем, 2022 году во Владивостоке, где состоится второй международный так называемый тигриный форум, — подчеркнул Владимир Путин.

В законотворческой деятельности большое внимание уделяется защите животных , сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Например, периодически расширяется список Красной книги. Также в России из года в год ужесточаются наказания за контрабанду. Однако, по мнению политика, пока правоприменительная практика далека от идеальной — требуется улучшить систему контроля за реализацией законов .

Путевые заметки

Тема путешествий стала основной и на совещании президиума Госсовета: Владимир Путин поручил правительству на ближайшем заседании рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития . После принятия документа незамедлительно должна начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств, отметил президент. Также кабмину нужно будет до I квартала 2022 года подготовить детальный план реализации этой стратегии.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель — повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной . Нужно, чтобы каждый человек видел, как, в какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, а регионы четко понимали, какие инструменты они получат для обеспечения этих изменений, — сказал президент.

Владимир Путин призвал правительство предложить специальные подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт, включая прямые субсидии на погашение процентов по кредитам . Развитие этой сферы важно не только для крупных мегаполисов, но и для небольших населенных пунктов, где порой не хватает удобных маршрутов до регионального центра, а автобусы, вагоны, электрички сильно изношены, сообщил президент. Пилотные проекты с новыми кредитными инструментами для обновления транспорта готовятся в 12 субъектах.

— По всей стране мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани, но и содержать их достойно — содержать действующие и вновь строящиеся, построенные уже объекты, своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры, — заявил Владимир Путин.

По его мнению, также необходимо найти оптимальный баланс между расходами на новые объекты и уже имеющиеся. Иногда власти разворачивают новые стройки, не завершив прошлые проекты. При этом деньги на реализацию незаконченных объектов пропадают. Президент предупредил регионы, что им не хватит никаких федеральных средств, если они не будут рационально управлять своим имуществом. Он согласился с главой Минфина Антоном Силуановым в том, что получение финансовой поддержки из центра — «самый простой способ» .

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Также россияне должны иметь возможность легко купить билеты на самолет. Перелеты малой авиацией необходимо сделать более доступными для граждан, напомнил президент. Для этого требуется расширить сеть внутрирегиональных маршрутов, модернизировать малые аэропорты и обновить парк воздушных судов.