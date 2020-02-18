Научить наших детей любить Родину: как историю страны воспринимают современные школьники • 24 • Аналитика

Есть вопросы, которые волнуют достаточно долго, но ответов не появляется совсем, либо их слишком много. Вроде бы все ответы верны, Но если вдуматься, противоречат друг другу. Сегодня именно такой вопрос. Точнее, сразу несколько вопросов.



Итак, вы не замечали некоторой странности в восприятии мира, истории, политики у наших детей и внуков? Почему для подавляющего большинства из них Сталин - тиран и убийца, а радикальный национализм и даже фашизм - всего лишь учение? Как вообще современные школьники воспринимают историю страны.







Нет, если спросить современного молодого человека об отношении к Гитлеру, то ответ вполне предсказуем. Гитлер - враг, убийца. Но если чуть изменить вопрос и спросить об отношении к «понаехавшим» и к гастарбайтерам или предложить рассказать о своих предложениях по решению этой проблемы, мы получаем гремучий национализм.



Что лежит в основе современных взглядов молодых

Мы уже забыли о фашистах 90-х - начала 2000-х. О всех этих РНЕ и прочих открыто фашистских организациях, представители которых расхаживали по улицам наших городов ещё недавно. Сегодня мы с удивлением смотрим на Украину, где точно такие же молодчики, правда под другими названиями, «царствуют» от переулков до проспектов.



Так как же совмещается в молодых головах память о победе над фашизмом и фашистские идеи? Как могло произойти в стране-победителе национал-социализма? В стране, потерявшей 27 миллионов человек в той войне.



Ничего не возникает внезапно. Эта аксиома понятна большинству думающих людей. Идея, даже самая революционная, должна на чем-то базироваться. Мне кажется, я нашел то место, откуда закрутилась вся эта политическая и моральная катавасия в мозгах нашей молодежи. Тех, кому сегодня нет даже 20.



А началось все с их родителей. Тех самых наших детей, взросление которых происходило в лихие 90-е. Помните школы того времени? Помните учебники истории того времени? Десятки красиво изданных учебников на деньги заокеанских спонсоров! Растерянные учителя, которым с телевизионных экранов вещают уважаемые тогда люди о новых, рассекреченных фактах репрессий. Заведомо брехливые фильмы о войне, которые наполнили наши кинотеатры.



Иногда мне приходится отвечать на довольно сложные вопросы тех, кому сейчас 30-35 плюс. Вопросы правильные. Вроде того, почему мы так плохо живем? Почему государство моментально забывает о ветеранах и участниках боевых действий?



Буквально на днях я прочитал вот такое сообщение, которое мне передал участник одной из солдатских дискуссий. Причем не просто солдат, а участников боевых действий на Кавказе. Разговор происходил буквально три-четыре дня назад. Стилистику автора этого поста сохраняю не тронутой.



«В ВОВ другие идеалы были и отношение к людям другое. Было за что и ради чего. Конечно ты отчасти прав, но всего лишь отчасти. Сейчас идеалов нет, люди в бедности живут, медицина убита, образования нет, возможности реализоваться нет, ничего нет, и это на фоне вымирания страны. Ты думаешь люди этого не понимают?». ​​​​​​​



«Если мы говорим о пехотной войне , то не пойдут люди. Думаешь нквдешник с пистолетом меня в бой погонит? Так я отвечу просто. Знаешь почему у меня "там" дедовщины не было? Во-во , потому что у меня вместо бабы в кровати АКМ лежал».



Рассказывая о событиях на Украине, журналисты всегда подчеркивают одну и ту же мысль. Мы не против народа, мы против антинародной власти. Как, впрочем, и в материалах, касающихся других стран. Мы четко отделяем власть от народа.



Правильная, в общем-то мысль, почему-то трансформировалась в наших головах в совершенно абсурдную. Мы стали отождествлять Родину и власть. Страну и чиновников. Буквально вчера я ответил на прямой вопрос о том, что буду защищать в случае войны простым словом - Родину. Ответ мой был воспринят с кислой миной.







Если отец не собирается защищать Родину, просто потому что считает защиту страны защитой олигархов и чиновников, то что должен думать сын? Сын, который настроен заведомо радикальнее отца. Просто в силу возраста.



Кстати, наверное в этом кроется и ответ на вопрос, который многократно задавался на Украине-откуда повылазило столько русскоязычных нацистов? Ведь объяснить все влиянием бандеровцев западной Украины не получается. Западенцы скорее дополнили местных фашистов. А родители этих «сверхчеловеков», наверное, сами в ужасе от того, что выросло из их любимых чад.



Сталин власть - значит Сталин - враг

Теперь о вопросе, с которого я начал. Почему Сталин - враг?



Споры о роли Сталина в становлении Советского государства, в победе над фашизмом, в периоде репрессий, в так называемом "голодоморе" и прочих событиях, которыми была богата история России того периода, продолжаются до сих пор.



Как сторонники, так и противники Сталина сегодня могут найти подтверждение своих взглядов в интернете или специальных изданиях. Но в целом, если отбросить словесную шелуху, даже сторонники Сталина признают, что вина товарища Кобы в проведении массовых репрессий огромна.



А теперь сопоставим одно с другим. Воспитанное родителями чувство нелюбви к власти и отношение к Сталину. Иосиф Виссарионович олицетворяет в глазах многих абсолютную власть. Причем власть государства над человеком. Отсюда и ненависть к этому человеку. Отсюда и вера во всякую ерунду, вроде общего количества погибших в сталинских лагерях или личных приказов о расстрелах.



Переубедить человека в том, что он не прав почти невозможно. Это мы видим опять же на примере украинских националистов. Когда дело доходит до неудобных вопросов они просто «включают дурака». Наша молодежь ничем не отличается от украинской в этом вопросе.



Научить Родину любить или оставить всё как есть

Вопрос очень странный, на первый взгляд. Естественно надо научить любить Родину! Но возникает второй вопрос. А кто должен научить? Папа, который сам говорит о нелюбви к Родине? Учитель, который хорошо и богато живет только по словам московских чиновников? Общественные организации, которые первым пунктом своего существования пишут «интеграцию в мировую систему» чего-то там? Кто будет учить?



Есть ещё более жестокий вопрос. А кому поверит сегодняшняя молодежь? Кто для молодых действительно авторитет? Вопрос, который загоняет нас, родителей, в угол. Увы, но для большинства молодых мы не авторитеты. Мы винтаж, ретро, экспонаты краеведческого музея. Кумиры не мы. Но как привить любовь к Родине...



Оставить молодых на распутье - это предательство. Прежде всего, предательство наше, взрослых и умных, прошедших многое, родителей. Но как же им теперь объяснить что к чему? Как объяснить, что Родина и государство - понятия разные. Что защищали мы, потом их отцы, не Ельцина, Путина или олигархов, а свои семьи, их в конце концов. И погибали за мать, отца, жену, детей... За вон ту березку и за дымок над соседской избой.



Объем информации, который сегодня получают молодые люди из интернета настолько велик, что противостоять ему невозможно. Школа, общественники, всякие там активисты никогда не смогут переубедить молодого человека в том, что википедия врет. В том, что те, кто «открывает глаза на правду о СССР», о войне врут.



Значит изменить отношение к государству, к стране, к Родине, можем только мы, родители. Но изменить только после того, как сами решим. Будем мы защищать страну после того, как решим, что есть такое для нас Родина. Что для нас святое. И способны ли мы, как когда-то наши деды, забыть на время все обиды от этого государства и встать не его защиту.



Способны, как тогда, в 1941-м, пойти в атаку на танки врага в штыковую. Кто с «За Родину! За Сталина!», кто с «В бога душу мать!» Но идти вместе на врага своей Родины. Тогда и с вопросами оценок истории не будет неразрешимых проблем. Есть вопросы, которые волнуют достаточно долго, но ответов не появляется совсем, либо их слишком много. Вроде бы все ответы верны, Но если вдуматься, противоречат друг другу. Сегодня именно такой вопрос. Точнее, сразу несколько вопросов.Итак, вы не замечали некоторой странности в восприятии мира, истории, политики у наших детей и внуков? Почему для подавляющего большинства из них Сталин - тиран и убийца, а радикальный национализм и даже фашизм - всего лишь учение? Как вообще современные школьники воспринимают историю страны.Нет, если спросить современного молодого человека об отношении к Гитлеру, то ответ вполне предсказуем. Гитлер - враг, убийца. Но если чуть изменить вопрос и спросить об отношении к «понаехавшим» и к гастарбайтерам или предложить рассказать о своих предложениях по решению этой проблемы, мы получаем гремучий национализм.Мы уже забыли о фашистах 90-х - начала 2000-х. О всех этих РНЕ и прочих открыто фашистских организациях, представители которых расхаживали по улицам наших городов ещё недавно. Сегодня мы с удивлением смотрим на Украину, где точно такие же молодчики, правда под другими названиями, «царствуют» от переулков до проспектов.Так как же совмещается в молодых головах память о победе над фашизмом и фашистские идеи? Как могло произойти в стране-победителе национал-социализма? В стране, потерявшей 27 миллионов человек в той войне.Ничего не возникает внезапно. Эта аксиома понятна большинству думающих людей. Идея, даже самая революционная, должна на чем-то базироваться. Мне кажется, я нашел то место, откуда закрутилась вся эта политическая и моральная катавасия в мозгах нашей молодежи. Тех, кому сегодня нет даже 20.А началось все с их родителей. Тех самых наших детей, взросление которых происходило в лихие 90-е. Помните школы того времени? Помните учебники истории того времени? Десятки красиво изданных учебников на деньги заокеанских спонсоров! Растерянные учителя, которым с телевизионных экранов вещают уважаемые тогда люди о новых, рассекреченных фактах репрессий. Заведомо брехливые фильмы о войне, которые наполнили наши кинотеатры.Иногда мне приходится отвечать на довольно сложные вопросы тех, кому сейчас 30-35 плюс. Вопросы правильные. Вроде того, почему мы так плохо живем? Почему государство моментально забывает о ветеранах и участниках боевых действий?Буквально на днях я прочитал вот такое сообщение, которое мне передал участник одной из солдатских дискуссий. Причем не просто солдат, а участников боевых действий на Кавказе. Разговор происходил буквально три-четыре дня назад. Стилистику автора этого поста сохраняю не тронутой.Рассказывая о событиях на Украине, журналисты всегда подчеркивают одну и ту же мысль. Мы не против народа, мы против антинародной власти. Как, впрочем, и в материалах, касающихся других стран. Мы четко отделяем власть от народа.Правильная, в общем-то мысль, почему-то трансформировалась в наших головах в совершенно абсурдную. Мы стали отождествлять Родину и власть. Страну и чиновников. Буквально вчера я ответил на прямой вопрос о том, что буду защищать в случае войны простым словом - Родину. Ответ мой был воспринят с кислой миной.Если отец не собирается защищать Родину, просто потому что считает защиту страны защитой олигархов и чиновников, то что должен думать сын? Сын, который настроен заведомо радикальнее отца. Просто в силу возраста.Кстати, наверное в этом кроется и ответ на вопрос, который многократно задавался на Украине-откуда повылазило столько русскоязычных нацистов? Ведь объяснить все влиянием бандеровцев западной Украины не получается. Западенцы скорее дополнили местных фашистов. А родители этих «сверхчеловеков», наверное, сами в ужасе от того, что выросло из их любимых чад.Теперь о вопросе, с которого я начал. Почему Сталин - враг?Споры о роли Сталина в становлении Советского государства, в победе над фашизмом, в периоде репрессий, в так называемом "голодоморе" и прочих событиях, которыми была богата история России того периода, продолжаются до сих пор.Как сторонники, так и противники Сталина сегодня могут найти подтверждение своих взглядов в интернете или специальных изданиях. Но в целом, если отбросить словесную шелуху, даже сторонники Сталина признают, что вина товарища Кобы в проведении массовых репрессий огромна.А теперь сопоставим одно с другим. Воспитанное родителями чувство нелюбви к власти и отношение к Сталину. Иосиф Виссарионович олицетворяет в глазах многих абсолютную власть. Причем власть государства над человеком. Отсюда и ненависть к этому человеку. Отсюда и вера во всякую ерунду, вроде общего количества погибших в сталинских лагерях или личных приказов о расстрелах.Переубедить человека в том, что он не прав почти невозможно. Это мы видим опять же на примере украинских националистов. Когда дело доходит до неудобных вопросов они просто «включают дурака». Наша молодежь ничем не отличается от украинской в этом вопросе.Вопрос очень странный, на первый взгляд. Естественно надо научить любить Родину! Но возникает второй вопрос. А кто должен научить? Папа, который сам говорит о нелюбви к Родине? Учитель, который хорошо и богато живет только по словам московских чиновников? Общественные организации, которые первым пунктом своего существования пишут «интеграцию в мировую систему» чего-то там? Кто будет учить?Есть ещё более жестокий вопрос. А кому поверит сегодняшняя молодежь? Кто для молодых действительно авторитет? Вопрос, который загоняет нас, родителей, в угол. Увы, но для большинства молодых мы не авторитеты. Мы винтаж, ретро, экспонаты краеведческого музея. Кумиры не мы. Но как привить любовь к Родине...Оставить молодых на распутье - это предательство. Прежде всего, предательство наше, взрослых и умных, прошедших многое, родителей. Но как же им теперь объяснить что к чему? Как объяснить, что Родина и государство - понятия разные. Что защищали мы, потом их отцы, не Ельцина, Путина или олигархов, а свои семьи, их в конце концов. И погибали за мать, отца, жену, детей... За вон ту березку и за дымок над соседской избой.Объем информации, который сегодня получают молодые люди из интернета настолько велик, что противостоять ему невозможно. Школа, общественники, всякие там активисты никогда не смогут переубедить молодого человека в том, что википедия врет. В том, что те, кто «открывает глаза на правду о СССР», о войне врут.Значит изменить отношение к государству, к стране, к Родине, можем только мы, родители. Но изменить только после того, как сами решим. Будем мы защищать страну после того, как решим, что есть такое для нас Родина. Что для нас святое. И способны ли мы, как когда-то наши деды, забыть на время все обиды от этого государства и встать не его защиту.Способны, как тогда, в 1941-м, пойти в атаку на танки врага в штыковую. Кто с «За Родину! За Сталина!», кто с «В бога душу мать!» Но идти вместе на врага своей Родины. Тогда и с вопросами оценок истории не будет неразрешимых проблем. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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