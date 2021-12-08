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«Научить и отойти в сторону»: как слепоглухие познают радости жизни в мире красок и звуков

08 декабря 2021, 21:05  •  112 • В России
В подмосковной деревне Пучково действует центр реабилитации для взрослых с поражениями органов слуха и зрения. Его сотрудники уверены: даже полностью слепоглухие не обречены на одинокое существование в четырёх стенах. При правильной поддержке и реабилитации такие люди могут жить самостоятельно, учиться, работать, дружить и познавать мир. Как слепоглухой Влад научился делать броши для мамы, Лера — жарить сырники, а Рита сумела поехать на море за свой счёт — в материале RT.
 
Ученик Дома слепоглухих Влад занимается с преподавателем центра Тамарой RT
 

«Я стала спокойной»

Лере 23 года, она выросла в детском доме, а когда покинула его, переехала в государственный реабилитационный центр для инвалидов в Калуге. Вскоре его закрыли, девушка получила квартиру, однако выяснилось, что она не может жить самостоятельно: не умеет готовить, стирать, зарабатывать и вести финансовый учёт. Непростую для Леры ситуацию усложняли серьёзные поражения зрения и слуха.

Два года назад Лера переехала в квартиру сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью, которую организовал Дом слепоглухих в подмосковной деревне Пучково. Этот центр занимается помощью взрослым слепоглухим, незрячим и глухим людям.

  • «Я в шапке-ушанке из СССР» — так Лера подписала это фото на своей странице.
  • © Фото из личного архива

За время, что Лера живёт в квартире, она научилась обслуживать себя в быту, завела друзей и обрела мечту — девушка хочет стать фотографом и работать в модном журнале.

Сейчас Лере помогают окончить школу — в этом году она будет сдавать выпускные экзамены. В детском доме девушка не смогла получить среднее базовое образование. Параллельно с учёбой она работает в рыбном ресторане: режет и фасует рыбу, а потом доставляет её.

«Когда я переехала в эту квартиру, моя жизнь изменилась совершенно в лучшую сторону. Я стала спокойной, научилась готовить всякое вкусное», — рассказывает Лера на языке жестов, стоя у плиты, на которой в сковороде жарятся сырники.

Кроме Леры в квартире живут ещё три подопечные Дома слепоглухих, а также их наставница Настя. Её задача — научить девушек заботиться о себе в повседневной жизни: стирать, готовить, убирать, считать деньги, решать бытовые вопросы.

  • Подопечные и сотрудники Дома слепоглухих в театре в международный день «белой трости». Настя крайняя справа в нижнем ряду.
  • © Фото из личного архива

У Насти тоже есть нарушения зрения и слуха, хотя с первого взгляда это не заметно. Девушка носит два слуховых аппарата, без них она почти не слышит. Кроме того, она видит туннельно — бокового зрения у неё нет.

Большинство сотрудников центра, как и Настя, тоже имеют инвалидность по слуху или зрению. В этом принцип работы учреждения: лучше всего слепоглухим, незрячим и глухим людям помогут те, кто сам знает об их особенностях. К тому же так центр помогает людям с инвалидностью официально трудоустраиваться.

«Всё это время я была рядом»

На кухню заходит высокая девушка в бежевом трикотажном платье — это Рита, ещё одна жительница квартиры. Она почти полностью потеряла слух и зрение в результате родовой травмы.

Настя вспоминает, что когда Рита заехала в квартиру, она не умела ухаживать за собой и даже ориентироваться на улице. При этом девушке надо было ездить на занятия в Дом слепоглухих. Сначала Настя ездила вместе с ней, показывала дорогу, а потом предложила новый вариант: Рита всё делает сама, будто наставницы рядом нет.

«Я немного отстала от Риты, но при этом наблюдала тихонечко, как она справляется: идёт к остановке, садится в автобус, оплачивает проезд. Через какое-то время Рита забыла о моём присутствии. Потом, уже дома я её похвалила, а она меня удивлённо спросила: «Ты что была со мной?» Я говорю: «Да, я всё это время была с тобой», — смеётся Настя.

  • Рита (справа) со своей соседкой по квартире сопровождаемого проживания.
  • © Фото из личного архива

По словам девушки, её принцип работы такой: сначала научить, а потом отойти в сторону. Люди с инвалидностью, даже с серьёзными поражениями слуха и зрения, могут быть самостоятельными если им это позволять.

«Если рядом с человеком постоянно есть сопровождающий, он расслабляется, ведь его всегда кто-то может подстраховать. Когда мы заехали в квартиру, девочки сначала всё повторяли за мной. Но я им всегда говорила: «Не делайте прямо как я! Делайте так, как удобно вам. Я учу вас только основным правилам работы», — рассказывает RT наставница.

Из всех жительниц квартиры Рита единственная частично лишена дееспособности — её мама посчитала, что так для дочери будет лучше. Но сейчас родители девушки не против того, чтобы восстановить её дееспособность полностью.

«Случай Риты доказывает, что если людям с инвалидностью помогать, социализировать их, то они успешно учатся, живут счастливо и вполне самостоятельно, — рассказывает директор по коммуникациям благотворительного фонда «Дом слепоглухих» Эльвира Парфёнова. — Когда Рита только заезжала в квартиру, никто не верил, что она сможет жить самостоятельно. На занятиях с психологом она изображала себя на картинках в роли ребёнка, хотя ей было больше 18 лет. Сейчас Рита объясняет психологу, что она ощущает себя девушкой».

Как и все остальные жительницы квартиры, Рита работает — в мастерской при Доме слепоглухих. Недавно она открыла в себе новый талант — оказывается, она хорошо шьёт. Прошлым летом Рита полностью оплатила себе отдых, и они с мамой съездили на море.

Подарок для мамы

Дом слепоглухих находится через дорогу от храма Казанской иконы Божьей Матери. Здесь служит священник Лев Аршакян, который в 2014 году и основал этот реабилитационный центр.

Сюда приезжают люди с инвалидностью со всей России, чтобы в течение нескольких недель пройти реабилитационные программы, а затем с новыми знаниями и навыками продолжить или начать самостоятельную жизнь.

По словам сотрудников Дома, одно из самых востребованных сегодня направлений — обучение пользованию гаджетами и компьютером с помощью специального дисплея Брайля.

Помимо постоянных гостей и учеников здесь есть и постоянные жители. Сейчас их 14 человек, все они — тотальные слепоглухие, их ещё называют «тотальниками».

Гости и жители Дома живут, учатся и питаются здесь абсолютно бесплатно. По словам иерея Льва Аршакяна, это принцип Дома — подарить людям с поражениями слуха и зрения радость и надежду на будущее.

В среднем в год на содержание Дома требуется около 30 млн рублей. В эту сумму входят зарплаты сотрудников, устройства реабилитации, коммунальные услуги, транспорт, еда.

  • Подопечные Дома слепоглухих с картинами, выложенными шерстью.
  • © Фото из личного архива
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«Тотальники» живут в мире без цветов, света и звуков. Обычному человеку трудно представить, как такие люди воспринимают мир, но в Доме верят, что «тотальники» не обречены на скучное существование в одиночестве. Успехи в обучении и социализации здесь делают даже подопечные с серьёзными ментальными нарушениями.

«Например, у нас есть ученик — Влад. При родах он получил серьёзную травму, в результате которой ещё малышом очень быстро потерял зрение и слух. К тому же у него есть поражения мозга. Когда он к нам приехал, мы опасались, что он ничему не научится», — вспоминает руководитель отдела по работе со слепоглухими Мария Зеленина.

По её словам, сдвиг в обучении Влада произошёл, когда сотрудники Дома перестали относиться к нему как к ребёнку и стали поручать ему работу.

Влад сидит за столом, уставившись вдаль. Всё его внимание устремлено в пальцы рук — это заметно невооружённым взглядом. На столе перед ним лежит высокая подушечка с кусочком шерсти для валяния. Парень методично втыкает в шерсть иголку, он валяет заготовку для будущего сувенира — большой броши в виде ёжика из известного советского мультика.

Рядом с Владом сидит его преподаватель Тамара и периодически переворачивает чёрный кусочек шерсти, чтобы он смог свалять заготовку с обеих сторон. Вдруг молодой человек перестаёт работать и начинает постукивать рукой по столу. Тамара возвращает его руку к шерсти.

«По моему опыту здоровые люди не очень хорошо валяют из шерсти: если из десяти учеников один справляется, это уже хороший результат. А вот «тотальники» очень хорошо это делают — у них отлично развита мелкая моторика. Вот, потрогайте, какая отличная степень привалки у заготовок Влада. Из первой его заготовки мы уже сделали брошь в виде ёжика, и он подарил её маме», — говорит Тамара.

Влад снова стучит по столу — так он показывает, что ему что-то не нравится, или хочет привлечь к себе внимание. В начале этого занятия Тамара не предложила ему чай или кофе, как делает это обычно. Влад почувствовал изменения в поведении и, возможно, его это встревожило.

Парень начинает выходить из-за стола, натыкается на соседний стул и запинается. Кто-то из волонтёров тут же порывается помочь ему пройти к лестнице.

«Не надо, Влад сам дойдёт, — останавливает их Тамара. — Он прекрасно ориентируется в Доме. Первое время он ходил тут с палочкой — изучал, сейчас уже сам везде спокойно ходит».

  • © Фото из личного архива

Влад находит рукой стену, скользя по ней ладонью, проходит к лестнице и поднимается на второй этаж. Тамара вспоминает, что она и другие учителя не сразу нашли дело, которое будет нравиться Владу. До валяния он пробовал другие виды творчества, но именно работа с шерстью пришлась ему по душе больше всего.

«Я как-то решила проверить, нравится ему валяние или нет. В перерыве между занятиями привела его на кухню, сделала чай. Не успела ещё сама себе кофе налить, как Влад уже всё выпил и съел и сам прибежал на первый этаж валять», — улыбается Тамара.

Недавно жители Дома заметили, что Владу очень нравится «бренчать на гитаре». Они полагают, что он улавливает вибрации от инструмента, и скоро учителя попробуют заниматься с ним музыкой.

У Влада есть родители, которые регулярно навещают его в Доме. На выходных к нему приедет папа, и они вместе поедут в бассейн. Влад отлично плавает и ему это очень нравится.

Когда мы собираемся уезжать из Дома, Лера, которая пришла на занятия, выходит во двор нас проводить. Девушка улыбается, машет нам и показывает пальцами сердечки. Она стоит под густым снегопадом, пока наша машина не выезжает со двора на дорогу. Потом поворачивается и спешит в Дом — хочет успеть созвониться с подругой по видеосвязи.

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