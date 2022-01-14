Научить детей защищаться: Депутат предложил ввести в школах курсы по самообороне

Школьников могут начать обучать самообороне в рамках спецкурса по безопасности. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий уточнил, что преступления против детей являются насущной проблемой. Виталий Милонов предложил ввести в школах курс по безопасности учащихся.

Нужно научить школьников правильно вести себя с незнакомцами, обучить самообороне и оказанию себе первой помощи в опасных ситуациях, добавил депутат. По его мнению, такие курсы надо проводить каждый год среди учащихся всех возрастных групп, сообщает RT.

Напомним, стрельбу и взрыв в школе №175 в Казани произвёл утром 11 мая 2021 года бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. После этого политики предложили ужесточить законодательство в сфере продажи оружия. За границей также фиксируются подобные случаи: в США в школе штата Мичиган в результате вооружённого нападения погибло трое учеников.