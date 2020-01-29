Научимся побеждать Россию, победим и Иран: генерал ВВС США о путях развития авиации • 124 • Аналитика

В США продолжают размышлять о модернизации военно-воздушных сил страны. Какой будет авиация будущего? На этот раз об этом задумался начальник штаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн.



В своем выступлении генерал, который уже четвертый год руководит штабом американских военно-воздушных сил, заговорил о перспективах развития военной авиации и космических сил в том числе. Гольдфейн знает, о чем говорит. Профессиональный военный летчик, он начал службу 36 лет назад в звании лейтенанта и прошел все ступени американской военной иерархии. Летал на истребителе F-16, бывал сбит, участвовал в целом ряде войн. То есть, это – реальный боевой офицер, который прекрасно видит ключевые направления развития американской (и мировой в целом) авиации.







По мнению высокопоставленного военного, главными приоритетами в развитии ВВС США должны стать современное программное обеспечение для беспрепятственной связи летчиков с артиллерией и кораблями, в киберпространстве и в космосе, машинное обучение и систематизация данных.



В современной войне на первое место выходит координация усилий воздушных, наземных и морских сил, позволяющая создать объединенную команду. Пилот самолета, засекая наземную цель, направляет огонь корабельной или сухопутной артиллерии, либо наоборот. Именно такая координация усилий делает удары по противнику неотвратимыми. Собственно, США уже апробируют подобную тактику на Ближнем Востоке.



Генерал рассказал и о недавно проведенных военных учениях, в которых был одновременно задействован потенциал сухопутных войск, ВМС и ВВС США. Были проанализированы современные методы сбора, анализа и обмена данными в режиме реального времени. Цель выявлялась и затем поражалась моделируемой крылатой ракетой.



Еще один плюс - новая технология координации действий пилотов F-35 Lightning II и F-22 Raptors с подразделениями сухопутных войск и сил специального назначения на земле, что значительно повысило возможности поражения противника.



Сейчас американское военное командование продвигает концепцию объединенного управления всеми доменами вооруженных сил, что позволит более эффективно, по мнению Пентагона, отражать угрозы и риски со стороны таких важнейших противников США как Россия и Китай, не говоря уже об Иране и Северной Корее.



Второе главное направление, о котором говорил начальник штаба ВВС – космическая безопасность. Звездные войны не остались фантастикой, они еще нам предстоят, уверен, судя по всему, американский генерал. В будущем тот, кто сможет эффективно контролировать космическое пространство, будет побеждать в наземных войнах, в том числе и в торговых. Удержание позиций в космосе прямо связано с перспективами экономического развития современной Америки.



Дональд Трамп, как известно, стал главным инициатором создания в США специальных космических сил, которым предстоит бороться за американское господство в космическом пространстве. Военная элита президента поддерживает, поскольку новый вид вооруженных сил – это новые ассигнования, новые программы и возможности. Генерал Гольдфейн постарался убедить аудиторию, что у него нет какой-либо ревности к новому командованию Космических сил, которое возглавляет генерал Джон Рэймонд. ВВС и Космические силы являются наиболее близкими по выполняемым задачам видами американских вооруженных сил, поэтому и собираются работать в максимально плотном контакте.



Сделал американский генерал и еще одно немаловажное заявление. Он подчеркнул, что если сейчас американская авиация сосредоточится на изучении и совершенствовании средств борьбы только с одним Ираном, то окажется беззащитной перед великими державами современности – Китаем и Россией. Зато если изначально наращивать потенциал для возможной войны с Китаем и Россией, "если научиться побеждать их", то и Иран будет для Соединенных Штатов посильной целью. В США продолжают размышлять о модернизации военно-воздушных сил страны. Какой будет авиация будущего? На этот раз об этом задумался начальник штаба ВВС генерал Дэвид Гольдфейн.В своем выступлении генерал, который уже четвертый год руководит штабом американских военно-воздушных сил, заговорил о перспективах развития военной авиации и космических сил в том числе. Гольдфейн знает, о чем говорит. Профессиональный военный летчик, он начал службу 36 лет назад в звании лейтенанта и прошел все ступени американской военной иерархии. Летал на истребителе F-16, бывал сбит, участвовал в целом ряде войн. То есть, это – реальный боевой офицер, который прекрасно видит ключевые направления развития американской (и мировой в целом) авиации.По мнению высокопоставленного военного, главными приоритетами в развитии ВВС США должны стать современное программное обеспечение для беспрепятственной связи летчиков с артиллерией и кораблями, в киберпространстве и в космосе, машинное обучение и систематизация данных.В современной войне на первое место выходит координация усилий воздушных, наземных и морских сил, позволяющая создать объединенную команду. Пилот самолета, засекая наземную цель, направляет огонь корабельной или сухопутной артиллерии, либо наоборот. Именно такая координация усилий делает удары по противнику неотвратимыми. Собственно, США уже апробируют подобную тактику на Ближнем Востоке.Генерал рассказал и о недавно проведенных военных учениях, в которых был одновременно задействован потенциал сухопутных войск, ВМС и ВВС США. Были проанализированы современные методы сбора, анализа и обмена данными в режиме реального времени. Цель выявлялась и затем поражалась моделируемой крылатой ракетой.Еще один плюс - новая технология координации действий пилотов F-35 Lightning II и F-22 Raptors с подразделениями сухопутных войск и сил специального назначения на земле, что значительно повысило возможности поражения противника.Сейчас американское военное командование продвигает концепцию объединенного управления всеми доменами вооруженных сил, что позволит более эффективно, по мнению Пентагона, отражать угрозы и риски со стороны таких важнейших противников США как Россия и Китай, не говоря уже об Иране и Северной Корее.Второе главное направление, о котором говорил начальник штаба ВВС – космическая безопасность. Звездные войны не остались фантастикой, они еще нам предстоят, уверен, судя по всему, американский генерал. В будущем тот, кто сможет эффективно контролировать космическое пространство, будет побеждать в наземных войнах, в том числе и в торговых. Удержание позиций в космосе прямо связано с перспективами экономического развития современной Америки.Дональд Трамп, как известно, стал главным инициатором создания в США специальных космических сил, которым предстоит бороться за американское господство в космическом пространстве. Военная элита президента поддерживает, поскольку новый вид вооруженных сил – это новые ассигнования, новые программы и возможности. Генерал Гольдфейн постарался убедить аудиторию, что у него нет какой-либо ревности к новому командованию Космических сил, которое возглавляет генерал Джон Рэймонд. ВВС и Космические силы являются наиболее близкими по выполняемым задачам видами американских вооруженных сил, поэтому и собираются работать в максимально плотном контакте.Сделал американский генерал и еще одно немаловажное заявление. Он подчеркнул, что если сейчас американская авиация сосредоточится на изучении и совершенствовании средств борьбы только с одним Ираном, то окажется беззащитной перед великими державами современности – Китаем и Россией. Зато если изначально наращивать потенциал для возможной войны с Китаем и Россией, "если научиться побеждать их", то и Иран будет для Соединенных Штатов посильной целью. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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