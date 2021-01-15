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«Научились жить в условиях COVID-19»: Попова заявила об отсутствии необходимости введения локдауна в России

15 января 2021, 15:05  •  81 • В России
В Москве откроются шесть выездных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она попросила москвичей приходить туда небольшими группами, поскольку вакцины заморожены в упаковках по пять ампул. Между тем министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что сделавшие прививку россияне должны продолжать носить маски в общественных местах. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предсказать сроки окончания пандемии COVID-19 пока невозможно, однако подчеркнула, что необходимости вводить локдаун в России нет.
 
AFP © Yuri KADOBNOV
 

За минувшие сутки в России выявили 24 715 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 24 763 и 22 850). Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 520 531.

Наибольшее число новых случаев заболевания COVID-19 в стране было выявлено в Москве (5534), Санкт-Петербурге (3094), Московской (1361) и Нижегородской (483) областях.

За всё время выздоровели 2 909 680 пациентов (27 636 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 64 495 человек (555 — за день).

«Комплекс мер позволяет не говорить о локдаунах»

Россияне научились жить в условиях пандемии COVID-19. Такое мнение высказала главный санитарный врач РФ Анна Попова в ходе Гайдаровского форума. При этом, по её словам, сроки завершения пандемии коронавируса предсказать невозможно — «это пока ещё тайна за семью печатями».

«Комплекс мер, которые мы выработали и которые неукоснительно исполняются, позволяет, в отличие от других стран, не говорить о локдаунах. У нас нет локдауна, у нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить», — сказала она, добавив, что SARS-CoV-2, скорее всего, станет сезонным вирусом.  

Также глава Роспотребнадзора заявила, что на территории страны выявлено почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции. Кроме того, в России ведутся дискуссии о введении «иммунных паспортов».

«Это, конечно же, может быть, даже должно быть, но вот условия оформления — это сегодня предмет для серьёзного разговора», — заметила Попова.

При этом, по её словам, в ближайшие дни в РФ может получить регистрацию вакцина от COVID-19, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. На данный момент Минздрав России зарегистрировал два препарата от SARS-CoV-2: «Спутник V», разработанную специалистами НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, и препарат «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».

  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Между тем заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса — в офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в ГУМе, «Геликон-Опере», фудмолле «ДЕПО», торговых центрах «Океания» и «Город».

«Горожане, проживающие рядом с этими точками, получат SMS-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, с коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат», — сказала Ракова.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса, должны продолжать носить маски. Он отметил, что вакцинированный человек всё равно в некоторых случаях  может передать инфекцию.

«Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», — передаёт слова Мурашко РИА Новости.

По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, весной в России маловероятен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку у населения сформируется достаточный уровень иммунитета.

«Кто болеет? Новые. Если всё прогорело — нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнёт, то мало не покажется», — цитирует его РИА Новости.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 95,6 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются более 611 тыс. человек.

Отметим, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлили до 1 марта режим повышенной готовности, введённый для борьбы с распространением коронавируса.

В свою очередь, глава Курганской области Вадим Шумков объявил об отмене дистанционного обучения в школах с 18 января. Накануне о возвращении к очному формату обучения в московских школах объявил мэр Сергей Собянин. Однако, по его словам, в случае выявления случая заболевания коронавирусом весь класс заболевшего будут временно переводить на дистанционное обучение.

«Столичные образовательные организации уже готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В частности, в школах проводится термометрия, используется несколько входов в здание, регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, учителя используют индивидуальные средства защиты», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы столичного департамента образования и науки.

  • Reuters
  • © Sergey Pivovarov

Блокировка аккаунта «Спутник V» в Twitter

 

Вечером 14 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Twitter заблокировал аккаунт вакцины «Спутник V» по неизвестным причинам.

«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований», — говорилось в сообщении.

Спустя некоторое время Twitter восстановил доступ к аккаунту российской вакцины от COVID-19.

«Twitter восстановил доступ к учётной записи «Спутник V», объяснив ограничение доступа возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США. Большое спасибо, Twitter!» — говорится в сообщении в Telegram-канале вакцины.

Добавим, что в пятницу началась вакцинация от коронавируса российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также на военной базе РФ в Абхазии. Также по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу стартовала добровольная вакцинация от коронавируса членов семей военнослужащих.

«По состоянию на 15 января 2021 года в Вооружённых силах РФ вакцинацию от коронавируса на добровольной основе прошли более 100 тыс. военнослужащих» сообщили в Минобороны.

В среду, 13 января, президент Владимир Путин поручил с 18 января перейти от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавируса. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в стране всё готово к реализации поручения главы государства.

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