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Научились считать? "Генерал Мороз" сбил спесь с Украины: Новак сообщил о готовности получать русский газ с 2020 года

29 октября 2019, 13:09  •  286 • В мире
В российском Минэнерго заявили, что увидели заинтересованность и готовность украинских коллег напрямую получать газ из России. Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, прямые поставки могут быть начаты с 2020 года. По всей видимости, "генерал Мороз" заставил Киев окончательно позабыть свои "незалежные терзания" по поводу российского газа и всё же в преддверии суровой зимы согласиться на рыночный формат общения. Хотя не исключено, что украинская сторона попросту научилась считать и без того тающие средства бюджета. Как ранее заявили в "Нафтогазе", даже доход от альтернативных способов не сможет в ближайшее время сравниться с тем заработком, что имеет Киев за транзит российского газа.
Украина уже через два месяца сможет напрямую получать российский газ. Как заявил российским министр энергетики Александр Новак, конкретные цифры будут обсуждаться позднее, однако предварительно известно, что началом прямых поставок топлива может стать 2020 год.
По словам Новака, оптимизм в дальнейшем сотрудничестве внушают ранее состоявшиеся трехсторонние консультации России, ЕС и Украины.
Как указал министр, Россия выступает за пакетное решение ситуации с Украиной. По его словам, вопрос поставок российского газа на Украину, а также урегулирование судебных споров двух государств должны решаться вместе.
Отмечается, что новый этап трёхсторонних консультаций пройдёт в конце ноября, сообщил он телеканалу "Россия 24".
Примечательно, что украинская сторона расценивает вопрос прямых поставок газа из России как экономически целесообразный. Об этом, в частности, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
В противном случае - если транзит российского газа через территорию Украины прекратится - Киеву придётся доплачивать за газ и за поддержание газотранспортной системы в рабочем состоянии. И потери для местной экономики могут составить 3-4% от ВВП.
Он допустил, что Киев готов рассматривать альтернативные варианты - к примеру, транспортировать газ из Румынии, где есть избыток, в Словакию, Польшу или Молдавию. Однако, уточнил Витренко, альтернативные источники не дадут такого дохода, который Киев получит от транзита газа РФ.
На фоне новостей о возможном запуске прямых поставок вспоминаются заявления официального Киева при прошлом президенте республики Петре Порошенко. Тогда украинский лидер отмечал, что Украина не хочет получать газ, если он не будет "дешёвым, честным и не коррупционным".
Сейчас же украинской стороне не особо приходится выбирать - "генерал Мороз" сбивает спесь с "незалежных". В частности, как сообщалось ранее, после прекращения транзита газа из России Украину ожидает коллапс. Специалисты признаются, что "в шоке от того, что может произойти этой зимой". Без продления договора с Россией Украина замёрзнет и лишится дохода в $3 млрд, ранее отмечал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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