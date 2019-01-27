«Натяжной потолок оплавился и накрыл людей»: что известно о взрыве газа в кафе в Саратовской области

В одном из кафе в Саратовской области произошёл хлопок газа, после чего начался пожар. Погиб один человек, ещё 35 пострадали. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, причиной взрыва стала утечка из газового баллона в подсобном помещении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью»).

Вечером в субботу, 26 января, в одном из кафе в Саратовской области произошёл хлопок газа, в результате которого один человек погиб, ещё 35 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления регионального СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл в посёлке городского типа Лысые Горы в кафе, принадлежащем местному индивидуальному предпринимателю. В подсобном помещении из-за утечки, причина которой пока не известна, взорвался газовый баллон.

В этот момент в заведении отмечался юбилей одного из местных жителей.

По предварительным данным, в результате ЧП 22 человека получили травмы различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы, один мужчина скончался.

«Погибший — мужчина 1959 года рождения, именно он отмечал в кафе день рождения, который состоялся 23 января», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Как сообщили в Лысогорской районной больнице, скончавшийся получил 90% ожогов тела.

В настоящее время следственно-оперативная группа проводит допросы руководства заведения, персонала, а также свидетелей случившегося. Сотрудники СК изъяли необходимую документацию и назначили пожаро-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Между тем в пресс-службе прокуратуры Саратовской области уточнили, что произошло два хлопка газа.

«Эксперт считает, что один из хлопков — это взрыв баллона», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы областной прокуратуры.

При этом председатель комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КСЧ) Лысогорского района области Эдуард Куторов заметил, что кафе было подключено к сетевому газу, но газовый котёл в результате происшествия не пострадал.

«Газ был подведён, котёл на месте», — сказал он.

Как сообщили в областном главке МЧС, информация о возгорании в кафе поступила в 17:56 по местному времени (16:56 мск), спустя 14 минут пожар на площади 55 кв. м был ликвидирован. В момент инцидента в заведении находились 35 человек, включая троих детей.

«Все госпитализированы в ГУЗ СО «Лысогорская РБ». Шесть человек в тяжёлом состоянии (детей нет). 29 человек на осмотре — ориентировочно, ожоги 2—7%», — говорилось в сообщении ведомства.

В правоохранительных органах заметили, что большинство пострадавших получили ожоги из-за того, что оплавился натяжной потолок, с которого «капали капли огня».

Ещё одним пострадавшим оказался сотрудник службы спасения, который находился рядом в момент взрыва газового баллона. 37-летний мужчина помогал вытаскивать пострадавших и получил сильные ожоги. Об этом сообщил начальник областного ведомства Юрий Юрин.

Председатель Саратовской областной думы Иван Кузьмин после ЧП заявил о необходимости проведения проверок всех небольших кафе на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

«Уверен, что в вопросах, касающихся безопасности, необходимо действовать на опережение. Любую трагедию легче предотвратить. Но возможно это только при слаженной работе проверяющих и личной заинтересованности учредителей в безопасности своих гостей и работников», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо проверить действия владельцев и персонала кафе, а также тех, кто выдавал разрешение на его работу.

«Нарушение требований безопасности приводит к печальным последствиям. Уверен, что следственные органы разберутся в причинах ЧП в Лысых Горах, но уже сейчас можно говорить о халатном отношении владельцев кафе к своим обязанностям. Баллон с газом пропаном находился в закрытом подсобном помещении, и отдыхающие даже не знали о существующей угрозе взрыва», — заметил Кузьмин.

В свою очередь, депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков также указал на необходимость повышения требований к заведениям малого бизнеса по обеспечению безопасности.

«Технический взрыв газа в Лысых Горах говорит о слабой ответственности собственников кафе… Уверен, что и к частным, даже придорожным кафе должны предъявляться те же требования, как и к большим предприятиям», — заявил Панков.