Натянут ли Трамп с Макроном смирительную рубашку на Путина?

Автор:

Латышев Сергей

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон сговорились пробивать в G7 на очередном саммите 24–26 августа в Биаррице идею восстановления членства России в этом западном международном формате, откуда Москву исключили за реакцию на организованные «партнёрами» драматические события на Украине в 2014 году.

Жаждущие славы и любящие громкие эффекты лидеры Франции и США, страны которых председательствуют в этой структуре в 2019 и 2020 годах, по-видимому, пришли к этому практически одновременно. Зная «секрет» «восьмёрки», в которой заранее согласовавшая свои действия и шаги западная «семёрка» дружно наваливалась и выкручивала руки незападной России, им обоим не терпится поскорее надеть на российского президента Владимира Путина смирительную рубашку.

Думаю, что будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8, потому что многое из того, что мы обсуждаем, связано с Россией. Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8, если кто-нибудь пойдёт на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью,

– заявил президент Трамп во вторник журналистам в Белом доме.

И Макрон тоже

На следующий день эту тему поднял в телефонном разговоре с ним его французский коллега Макрон, согласовывавший с президентом США повестку дня предстоящего саммита G7. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации американского президента, Макрон, только что проведший во Франции встречу с президентом России Владимиром Путиным, согласился с идеей Трампа, хотя и без восторга.

Как сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на дипломатический источник, Франция «приняла к сведению позицию США. Однако, по мнению Парижа, многое будет зависеть от развития ситуации на Украине. Точно такое же мнение Макрон высказал и после состоявшихся в понедельник переговоров с Путиным. Поскольку Франция апеллирует к Москве, а не Киеву, тут явно подразумевается, что это Россия должна отказаться от своих интересов на Украине в качестве предварительного условия восстановления членства в «восьмёрке». И это по меньшей мере.

Президент США Дональд Трамп хотел бы видеть российского президента Владимира Путина в G8, чтобы связать ему руки. Фото: www.globallookpress.com

Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с ними в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу,

– цитирует агентство своего источника.

И если такой «прогресс» будет иметь место, а другие участники G7 с этим согласятся, Россию можно будет пригласить в 2020 году в США для участия в следующем саммите теперь уже «восьмёрки». На этом условились Трамп и Макрон.

Берлин, естественно, не остался в стороне от обсуждения этой важной темы. Как заявил сегодня официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, правительство Германии «приняло к сведению» заявление президента Трампа о целесообразности формата G8 с участием России, и что он намерен обсудить данную тему в Биаррице.

Вы знаете, какова ситуация сейчас. Если будет перспектива устранения причин, тогда можно будет обсудить изменение формата,

– отметил Зайберт, имея в виду Украину и Крым.

Неужели получится?

После того как ведущие страны Европы и США в принципе согласились обсудить в эти выходные перспективу превращения «семёрки» в «восьмёрку», можно не сомневаться, что такое обсуждение состоится. Однако не факт, что это дело примет желаемый Трампом оборот. Поскольку есть такие страны, как Британия. Между ней и Россией лежит провокация в Солсбери. Также есть Канада, в которой имеется большая украинская диаспора, а политику формируют особенно враждебные России – и Трампу – лево-либеральные круги. Вряд ли они захотят увидеть восстановление Москвы в их западном «междусобойчике», поскольку широкая публика не понимает его антироссийский смысл.

Сам Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от работы с G7, считает полезными любые контакты со странами «семёрки». Он не исключал восстановления G8, заявляя, что «в любое время ждёт в гости» «партнёров» по формату, но подчёркивал, что это «не самоцель». Президент России неоднократно указывал, что свет клином на G7 не сошёлся, поскольку имеются и другие форматы вроде G20, играющие растущую роль в мировых делах.

Президент Франции Эммануэль Макрон видит себя главным политиком Евросоюза в связи с проблемами у Ангелы Меркель. Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Что такое G7 на самом деле и кому он нужен?

Очень дипломатичные высказывания, спору нет. Но они не снимают вопроса о том, зачем России нужна, вернее, не нужна «восьмёрка», куда её взяли при Ельцине только для того, чтобы диктовать и навязывать то, что ей следует делать, и дружно критиковать за то, что не нравилось Западу.

Это была своего рода внешняя пустая компенсация за реально жалкую роль, которая играла постсоветская Россия в мировых делах, жертвуя на каждом углу за красивые слова своими интересами и позволяя «партнёрам» систематически затягивать петлю на своей шее. Пока те не перегнули вначале с Грузией, но главным образом с Украиной, дав ясно понять, что следующий Майдан будет через пару лет уже в Москве.

Дышащий благодаря Трампу и ослаблению позиций западных стран в многополярном мире на ладан формат G7 (многие сомневаются, что в Биаррице удастся согласовать финальную декларацию) совершенно не нужен России, прекрасно чувствующей себя, например, в G20, а также в ряде региональных объединений. Он нужен скорее представителям ориентирующейся на Запад российской элиты, опасающейся за свои капиталы, недвижимость и семьи в западных странах. Ведь если «семёрка» станет «восьмёркой», значит, Москву «простили», и за свои личные интересы можно более не опасаться.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв: Если России и следует вернуться в «восьмёрку», то только на равных и вместе с Индией и Китаем. Фото: www.globallookpress.com

Это придаст в их глазах России респектабельность, так же как совершенно не нужное Москве ПАСЕ, российское членство в которой – по меркантильным соображениям – было недавно восстановлено. Сольём, на что укажут, главное, чтобы конфликт с Западом прекратился – так думает недалекая и компрадорская часть российского истеблишмента. Но даже если элита в целом так не считает, не стоит строить иллюзий насчёт того, что потенциальное возвращение в «восьмёрку» даже на самых льготных условиях будет означать не что иное, чем облачение России в смирительную рубашку. Со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. И это будет не победа, а поражение.

Скепсис в Москве

Именно поэтому идея Трампа – Макрона не вызвала в Москве ликования. Как написал в Facebook глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв, гипотетическое возвращение России в «восьмёрку» при таких обстоятельствах означало бы признание неравенства прав и возможностей участников, поскольку Россия находится под санкциями «семёрки». И даже если их чудесным образом снимут, этот формат «по-прежнему будет являть собой формулу «семь плюс один». Косачёв предложил в этой связи «подумать о более решительной модернизации данного формата за счёт присоединения к нему также наших китайских и индийских партнёров». Только в этом случае, по его мнению, он стал бы «мощнейшим явлением в мировой политике».

Сенатор Алексей Пушков иронично написал в своём Twitter, что не против возвращения Москвы в «восьмёрку», «остаётся лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России».

Трамп считает, что Россия должна быть в составе «большой восьмёрки». Здравая мысль, более того – единственно верная. Остаётся лишь непонятным, как это сочетается с 70 видами санкций, которые США ввели против России. Начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 20, 2019

Эти скептические настроения более чем оправданны, поскольку совершенно очевидно, что у Трампа и Макрона ничего не выйдет: Россия не капитулирует, а раз так, то «семёрка» никогда не станет «восьмёркой».