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Натуральный обмен

27 июля 2018, 21:09  •  85 • Карикатуры

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером навязал Евросоюзу закупки американских соевых бобов. Зато после встречи стороны объявили об окончании торговой войны.

© Виталий Подвицкий

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