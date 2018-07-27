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Натуральный обмен
27 июля 2018, 21:09 • 85 • Карикатуры
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером навязал Евросоюзу закупки американских соевых бобов. Зато после встречи стороны объявили об окончании торговой войны.
© Виталий Подвицкий
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