Натурализованный украинец Боломбой заменит Карасёва в сборной России в матче КМ с Чехией

Натурализованный украинец Джоэль Боломбой заменит травмированного Сергея Карасёва в сборной России в матче Кубка мира с Чехией по баскетболу.

Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

25-летний Карасёв травмировал спину и не сможет принять участие в игре. Его заменит украинец Джоэль Боломбой, который 20 ноября получил разрешение играть за сборную России.

Россияне находятся на третьем месте в турнирной таблице группы К отборочного этапа Кубка мира — 2019 с 14 очками. Чехи — вторые с 16 баллами. В финальную стадию пройдут три команды из этой группы.

Матч со сборной Чехии состоится 3 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу в овертайме одолела Финляндию в отборочном матче ЧМ-2019.