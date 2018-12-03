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Натурализованный украинец Боломбой заменит Карасёва в сборной России в матче КМ с Чехией
03 декабря 2018, 10:39 • 37 • Украина
Натурализованный украинец Джоэль Боломбой заменит травмированного Сергея Карасёва в сборной России в матче Кубка мира с Чехией по баскетболу.
© РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.
25-летний Карасёв травмировал спину и не сможет принять участие в игре. Его заменит украинец Джоэль Боломбой, который 20 ноября получил разрешение играть за сборную России.
Россияне находятся на третьем месте в турнирной таблице группы К отборочного этапа Кубка мира — 2019 с 14 очками. Чехи — вторые с 16 баллами. В финальную стадию пройдут три команды из этой группы.
Матч со сборной Чехии состоится 3 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу в овертайме одолела Финляндию в отборочном матче ЧМ-2019.
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