Нацсовет Украины проверит местный телеканал из-за показа фильма «Служебный роман»

• 64 • Украина

Национальный совет Украины по телевещанию и радио проверит украинский телеканал «1+1» в связи с трансляцией фильма «Служебный роман» с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая внесена в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

© Кадр из фильма «Служебный роман»

«Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», город Киев, из-за трансляции фильма с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности», — сообщает пресс-служба Нацсовета. Ранее сообщалось, что двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов.