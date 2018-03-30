Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Торгпред России попал в число выдворяемых из США дипломатов
Совет Федерации против ЧВК в России (РАКЕТА.News)
Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?
«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками
Главная / Украина

Нацсовет Украины проверит местный телеканал из-за показа фильма «Служебный роман»

30 марта 2018, 14:24  •  64 • Украина
Национальный совет Украины по телевещанию и радио проверит украинский телеканал «1+1» в связи с трансляцией фильма «Служебный роман» с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая внесена в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
 
© Кадр из фильма «Служебный роман»
 

«Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», город Киев, из-за трансляции фильма с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности», — сообщает пресс-служба Нацсовета.

Ранее сообщалось, что двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
30 марта 2018, 14:24
Нацсовет Украины проверит местный телеканал из-за показа фильма «Служебный роман»
30 марта 2018, 11:09
В Харькове неизвестные устроили стрельбу из автомата возле ресторана
30 марта 2018, 14:24
«Нафтогаз» назвал «Газпром» котиками

Загрузка...
30 марта 2018, 11:09
Порошенко поздравил украинцев с внедрением 4G в стране
30 марта 2018, 14:24
Порошенко: за время боевых действий в Донбассе пострадали 13 тысяч военных ВСУ
29 марта 2018, 18:54
Песков рассказал, из каких стран шли вбросы ложных данных о пожаре в Кемерове
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
30 марта 2018, 08:09
Американские "друзья" не замораживают российские активы. Почему?
30 марта 2018, 04:39
«Зеркальные, но не только»: Лавров рассказал об ответных мерах в связи с высылкой рос...
30 марта 2018, 06:09
NBC: Трамп долго противился поставкам оружия на Украину и настоял, чтобы Киев заплати...
30 марта 2018, 08:09
Великобритания ввяжется в «маленькую победоносную войну» с Россией
30 марта 2018, 01:24
«Кровь на твоих руках»: в соцсетях затравили проводившего последнюю проверку кемеровс...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 марта 2018, 04:40
Если бы его заблокировали два года назад...
24 марта 2018, 23:39
Украинский "Доктор Смерть" приказала не подкатывать джинсы и не «торкать язик о гойдалки»
27 марта 2018, 11:58
Власти умалчивают о количестве погибших в Кемерово?
27 марта 2018, 08:39
Гербарий уродов. В нём тоже виноват Путин?
27 марта 2018, 15:09
Второй этап операции «Скрипаль»
28 марта 2018, 10:39
Для ВС США готовится синджарский капкан. Решится ли Турция на выгодную трём сторонам акцию?
27 марта 2018, 20:12
Валентин Катасонов. Подлинные причины дипломатической атаки Запада на Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.