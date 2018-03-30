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Нацсовет Украины проверит местный телеканал из-за показа фильма «Служебный роман»
30 марта 2018, 14:24 • 64 • Украина
Национальный совет Украины по телевещанию и радио проверит украинский телеканал «1+1» в связи с трансляцией фильма «Служебный роман» с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая внесена в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
© Кадр из фильма «Служебный роман»
«Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1», город Киев, из-за трансляции фильма с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности», — сообщает пресс-служба Нацсовета.
Ранее сообщалось, что двум украинским телеканалам вынесли предупреждение за трансляцию советских фильмов.
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