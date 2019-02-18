Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о ситуации в Донбассе
Жириновский напал на Лазарева у Соловьева
Заказали 32 куска мяса: Хашукджи могли сжечь в тандыре - турецкие СМИ
"Миша в стране чудес": Саакашвили вообразил себя Гулливером, окружённы...
Главная / Украина

Нацсовет Украины проверит интервью Азарова в эфире местного телеканала

18 февраля 2019, 22:39  •  122 • Украина
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины проанализирует интервью экс-премьера Николая Азарова, которое транслировал телеканал «112 Украина», для выявления возможных нарушений законодательства.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на члена Нацсовета Сергея Костинского.

«Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью, примем соответствующее решение. Конечно, если аппарат будет видеть признаки нарушения законодательства, предложим назначение проверки с голоса на ближайшем заседании», — сказал он.

16 февраля Азаров дал интервью телеканалу «112 Украина». В частности, экс-премьер заявил, что у него «негативное отношение» к украинскому лидеру Петру Порошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


122
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 12:54
На месте взрыва в Донецке найден фрагмент электродетонатора
18 февраля 2019, 09:39
Климкин заявил о необходимости остановить Россию
18 февраля 2019, 22:39
Нацсовет Украины проверит интервью Азарова в эфире местного телеканала
Загрузка...
18 февраля 2019, 22:39
Климкин рассказал об обсуждении в ЕС новых санкций против России
18 февраля 2019, 09:39
Эксперт оценил позицию ОБСЕ по недопуску российских наблюдателей на украинские выборы
18 февраля 2019, 22:39
В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о ситуации в Донбассе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
15 февраля 2019, 10:09
«Держите по пакетику»: как в Ростове-на-Дону полицейские заставляли граждан признаваться в хранении наркотиков
12 февраля 2019, 04:24
"Так жаль, что улыбка с лица не сходит": Отказ "Нафтогаза" от продления контракта подняли на смех пользователи Сети
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.