Нацразведку США возглавит борец с террористами? Трамп назвал имя кандидата

До окончательного утверждения исполняющим обязанности главы нацразведки станет Джозеф Магуайр, возглавляющий в настоящее время Центр по борьбе с терроризмом. Кто займет его место, пока не известно.

Вслед за Дэниелом Коутсом уходит в отставку и его заместитель Сью Гордон, написал в своем микроблоге в Twitter Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, отставка Дэниэла Коутса была вполне ожидаемым событием: слишком уж много он спорил с президентом США. Особенно сильно Трамп был разочарован главой нацразведки в последние месяцы.

Об увольнении Коутса, как пишет New York Times, американский президент стал серьезно подумывать после того, как у него возникли противоречия с главой нацразведки по поводу саммита США – Россия в Хельсинки. Однако тогда от увольнения Коутса спас вице-президент Майк Пенс.

После того как 12 июля вопрос об отставке Коутса решился, Трамп предложил занять освобождающееся кресло конгрессмену Джону Рэтклиффу, однако тот после некоторых раздумий от предложенной должности отказался.