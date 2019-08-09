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Нацразведку США возглавит борец с террористами? Трамп назвал имя кандидата
09 августа 2019, 10:24 • 68 • В мире
Национальная разведка США получает нового руководителя вместо уходящего в середине августа в отставку Дэниела Коутса. Вторую кандидатуру на этот пост предложил президент Дональд Трамп. Пока и.о. будет Джозеф Магуайр, возглавляющий в настоящее время Центр по борьбе с терроризмом.
До окончательного утверждения исполняющим обязанности главы нацразведки станет Джозеф Магуайр, возглавляющий в настоящее время Центр по борьбе с терроризмом. Кто займет его место, пока не известно.
Вслед за Дэниелом Коутсом уходит в отставку и его заместитель Сью Гордон, написал в своем микроблоге в Twitter Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, отставка Дэниэла Коутса была вполне ожидаемым событием: слишком уж много он спорил с президентом США. Особенно сильно Трамп был разочарован главой нацразведки в последние месяцы.
Об увольнении Коутса, как пишет New York Times, американский президент стал серьезно подумывать после того, как у него возникли противоречия с главой нацразведки по поводу саммита США – Россия в Хельсинки. Однако тогда от увольнения Коутса спас вице-президент Майк Пенс.
После того как 12 июля вопрос об отставке Коутса решился, Трамп предложил занять освобождающееся кресло конгрессмену Джону Рэтклиффу, однако тот после некоторых раздумий от предложенной должности отказался.
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