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Нацразведка США бессильна: Военный эксперт назвал два козыря Лукашенко

20 августа 2020, 12:00  •  33 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что с Минском провалились два сценария, а третий не срабатывает, несмотря на все усилия нацразведки США. Американцы в этом случае оказались бессильны. Эксперт же назвал два козыря, которые есть у президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, в Белоруссии именно венесуэльский сценарий пошёл в ход. И по его словам, это уже третья попытка. Первые два сценария - "украинский (с расстрелом небесной сотни) и румынский (а-ля Чаушеску)" - провалились. И, судя по всему, с треском.
Похоже, что бессильна оказалась нацразведка США и с третьим сценарием. По словам Леонкова, он тоже пока не срабатывает, несмотря на все приложенные усилия американских спецслужб.
"И вот что интересно - сценарий "Мадуро - уходи" пока никак не срабатывает, несмотря на усилия всей нацразведки США и легендарных ЧВК", - отмечает Леонков у себя в авторском Telegram-канале "Мадуро - не дура".
При этом эксперт назвал два козыря, которые есть в рукаве у президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Однако у Лукашенко есть такой аргумент, точнее два аргумента, которым бы позавидовал брат Мадуро - "белорусы и русские один народ" и "фашизм не пройдёт", - резюмировал эксперт.

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