Нацпроект "Образование" дополнится проектом воспитания патриотизма - поручение Путина

По сообщению пресс-службы Кремля, поручение дано по результатам 41-го заседания Российского организационного комитета "Победа". Его исполнителями назначены Министерство просвещения совместно с Министерством науки и высшего образования, говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в разработке проекта будут участвовать Министерство культуры и иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и общественные объединения. Общими усилиями они должны будут подготовить и представить федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в рамках национального проекта "Образование", - говорится в перечне поручений президента.

Сообщается, что проект должен быть разработан к 1 марта 2020 года. Мониторинг национальных проектов ведется на портале ТАСС "Будущее России. Национальные проекты".