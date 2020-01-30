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Нацпроект "Образование" дополнится проектом воспитания патриотизма - поручение Путина

30 января 2020, 20:09  •  54 • Политика
В рамках нацпроекта "Образование" в России будет создан проект по патриотическому воспитанию граждан. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
По сообщению пресс-службы Кремля, поручение дано по результатам 41-го заседания Российского организационного комитета "Победа". Его исполнителями назначены Министерство просвещения совместно с Министерством науки и высшего образования, говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, в разработке проекта будут участвовать Министерство культуры и иные заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и общественные объединения. Общими усилиями они должны будут подготовить и представить федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в рамках национального проекта "Образование", - говорится в перечне поручений президента.
Сообщается, что проект должен быть разработан к 1 марта 2020 года. Мониторинг национальных проектов ведется на портале ТАСС "Будущее России. Национальные проекты".

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