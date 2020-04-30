Нацпарк "Русская Арктика" перешел на "зеленую" энергетику • 50 • Аналитика © Национальный парк "Русская Арктика" Национальный парк "Русская Арктика" переключился на альтернативную энергетику с началом полярного дня. В летний сезон объекты, расположенные в нацпарке, будут работать на солнечной энергии. "Русская Арктика" — самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России (ООПТ). Парк находится на двух архипелагах, расположенных за полярным кругом: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Постоянно проживающего населения в "Русской Арктике" нет, но на территории нацпарка находится шесть опорных пунктов, три из которых, где работают и живут его сотрудники, перешли на "зеленую" энергетику. Эта идея появилась практически сразу с момента создания ООПТ в 2011 году, и сейчас альтернативные источники электроэнергии успешно используются наряду с традиционными, такими как бензин и дизельное топливо. Было бы желание Первой пример подала база на мысе Желания — крайней точки острова Северный на Новой Земле. Там в 2013 году была установлена солнечно-ветровая электростанция. Но тогда вначале акцент в выработке электроэнергии был сделан на ветрогенератор, поскольку мыс Желания — одно из самых ветреных мест России. Однако обнаруженные ранее в бухте Тихая Земли Франца-Иосифа подобные устройства доказывают то, что полярники использовали альтернативные источники энергии в Арктике еще в первой половине ХХ века. © Национальный парк "Русская Арктика" Опорный пункт на мысе Желания с установленным ветрогенератором К сожалению, ветрогенераторы не оправдали ожиданий специалистов. Несмотря на допустимую по документации к устройствам скорость ветра в 60 м/с, установка разрушилась через месяц после запуска уже при порывах ветра до 30 м/с. Тем не менее данный опыт положил начало использованию в нацпарке не только сгораемого топлива в качестве источника энергии. Традиционные генераторы требовались только в моменты повышенных нагрузок, но и при этом время их использования в среднем сократилось на 60 процентов. И уже в 2015 году на мысе Желания была установлена новая гибридная электростанция, аккумулирующая энергию солнца, ветра и топлива. Только теперь акцент уже был сделан на солнечные панели, которые в дальнейшем доказали большую устойчивость и надежность, чем ветрогенераторы, которые через три недели вновь вышли из строя. В результате было принято решение об увеличении количества солнечных модулей и полном отказе от ветрогенераторов в следующем сезоне. "При сильном ветре вертикально-осевые ветряки всю свою энергию вместо того, чтобы отдавать в систему, направляли на торможение самих себя. В результате контроллеры вышли из строя", — объяснил заместитель директора по развитию нацпарка Роман Перхуров. Так, в 2015 году за два месяца работы электростанции удалось сэкономить 385 литров бензина, а в 2016 году экономия по топливу составила уже 540 литров. В последующие годы традиционные источники энергии на мысе Желания и вовсе больше не использовались. Тише едешь — дальше будешь Учитывая положительный опыт использования солнечной энергии для поддержания жизнедеятельности станции на Новой Земле, электрификация опорных пунктов нацпарка с помощью экологичных источников продолжилась. Так, в 2018 году солнечную энергию впервые стали использовать для энергоснабжения самой северной территории России — архипелага Земли Франца-Иосифа. Системы альтернативной энергетики были установлены на полярной станции в бухте Тихая на острове Гукера и базе "Омега" на острове Земля Александры. Для сезонной метеостанции в бухте Тихая было выбрано такое же оборудование, как для опорного пункта на мысе Желания, и, как отметил Роман Перхуров, благодаря этому там действительно стало по-настоящему тихо: топливный генератор больше не запускался, а потребность в энергии обеспечивалась исключительно за счет Солнца. © Национальный парк "Русская Арктика" Дом с солнечными панелями на крыше в бухте Тихой От альфы до омеги Однако в случае с базой "Омега" ситуация оказалась иной. Это самый крупный по площади территории опорный пункт, и нагрузки, а соответственно, и потребление энергии в несколько раз больше: количество находящихся там людей иногда превышает 25 человек, и эта база работает круглогодично. Если опорный пункт на мысе Желания обеспечивается электроэнергией от 24 солнечных модулей, а станция в бухте Тихая — от 36, то на базе "Омега" сейчас подключено 72 панели из 128 установленных, мощностью 270 Вт. Это количество поддерживает деятельность жилых и рабочих помещений на общей площади порядка 600 квадратных метров. В результате летом этой мощности хватает на все хозяйственные нужды и работу бытовой техники. Исключение составляет только отопление — оно слишком энергозатратно. В перспективе парк планирует перевести круглогодичную базу "Омега" на экологические виды энергии и в зимний период. Но в случае полярной ночи предполагается использовать в качестве альтернативного источника ветер, если будет найдено решение по стабильной работе ветрогенераторов. © Национальный парк "Русская Арктика" База "Омега" с солнечными панелями на крыше "По объему энергопотребления для наглядности опорный пункт на мысе Желания можно сравнить с двух-, трехкомнатной квартирой, станцию в бухте Тихая — с двумя трехкомнатными квартирами, особенно когда там много людей. А базу "Омега" можно сопоставить и вовсе с тремя трехкомнатными квартирами", — объяснил количество энергии, получаемое от солнечных модулей, Роман Перхуров. Запуск в эксплуатацию нового оборудования альтернативной энергетики позволил в летний период полностью отказаться от работы дизельных генераторов, за исключением периода неблагоприятных погодных условий, когда солнечного света недостаточно. Такой режим не только значительно экономит топливо в объеме от тысячи литров в год, но и продлевает срок эксплуатации генераторов. Пусть всегда будет солнце Говоря о стремлении национального парка "Русская Арктика" к переходу на альтернативные источники энергии, замдиректора по его развитию подчеркнул в первую очередь экологическую направленность ООПТ, ее миссию по охране окружающей среды. Во-вторых, он отметил значительную экономию топлива в связи с переходом на "зеленую" энергетику. Однако с экономической точки зрения, по мнению специалиста, переход на "альтернативку" себя пока не оправдывает — на эти деньги выгоднее приобрести топливо и генераторы. Но поскольку северные территории труднодоступны и не всегда есть возможность подвезти необходимое, для нацпарка — это экономия уже имеющихся запасов. "Всегда лучше иметь несколько источников энергии. В случае, если закончится топливо, сломается генератор или сгорит контроллер солнечных панелей, мы сможем и дальше получать энергию", — добавил Роман Перхуров. Слабое звено НАТО: кто и почему является балластом военного блока Отвечая на вопрос, возможен ли переход на солнечную энергетику повсеместно, а не только в национальных парках, специалист отметил, что это может произойти, если итоговая стоимость такой выработки электроэнергии будет не сильно дороже, чем при использовании традиционных ее источников. "Если брать городскую среду, то здесь гораздо дешевле получить электричество из розетки — в таком случае затраты будут на несколько порядков меньше. Если в расчет брать долговечную, качественную систему, то она дорогая. Плюс все-таки у альтернативной энергетики есть зависимость от внешней среды: недостаточно солнца или ночь — энергия уже не вырабатывается", — отметил замдиректора по развитию нацпарка "Русская Арктика". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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