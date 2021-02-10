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«Нацкорпус» штурмует «базу титушек» ОПЗЖ в Киеве

10 февраля 2021, 21:50  •  51 • Украина

Радикалы «Национального корпуса» блокирует «вооружённых титушек в центре Киева по адресу Тверской тупик, 3. Именно здесь, по их данным, «последние дни скрывались боевики Кивы-Медведчука, которые готовились к провокациям в столице».

По заявлению главы «Нацкорпуса» Андрея Билецкого, за забором находится около 100 «титушек Кивы», вооруженных арматурой, которых «Медведчук за деньги свозит в Киев для провокаций и дестабилизации ситуации в стране».

«Мы здесь, чтобы русский мир не вырвался из этого тупика на волю. Ничего не изменилось по сравнению с 2013–2014 годами», — пояснил ведущий стрима.

Националисты попытались проникнуть на территорию, забросывая людей за забором файерами, но потерпели поражение.

По информации журналиста Андрея Павловского в Telegram, что представители «Патриотов – за Жизнь» предложили решить разногласия на ринге.

Позже на месте инцидента появилась полиция и разделила противостояние кордоном.

Сам Кива в комментарии каналу NewsOne охарактеризовал ситуацию так:

«Шлюхи вот этого лошкомойника Билецкого, который системно пытается провоцировать и деэскалировать ситуацию в стране, нагнетает конфликт, используя малолеток. Мы не поддаемся на провокации дешевых проституток», — прокомментировал ситуацию в центре Киева Илья Кива каналу NewsOne.

По его словам, ГО «Патриоты – За жизнь» в эти дни проводит соревнования и отборочные сборы чемпионата среди участников по боксу и троеборью в двух весовых категориях.

«Это наша плановая работа по укреплению физической подготовки к национальному турниру. Это официально снятый зал, все люди зарегистрированы, нет каких-то нарушений», — заявил он.

В свою очередь Нацкорпус заявляет о задержании «куратора титушек».

В настоящее время полиция проверяет информацию о «сборе неизвестных» на перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной. На место происшествия направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Печерского управления. Проводится обыск в помещении и проверяются анкетные данные, находящихся в нем лиц.


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