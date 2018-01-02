«Нацизм как часть идеологии»: на Украине прошли шествия в честь дня рождения Бандеры

В Киеве и ряде других городов Украины прошли факельные шествия по случаю годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Участие в акции приняли тысячи сторонников ультраправых организаций. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал нацизм неотъемлемой частью государственной идеологии Украины и призвал признать её преступной на международном уровне. О том, как киевский режим продолжает поддерживать культ националиста, — в материале RT.

В понедельник, 1 января, в центре Киева прошло факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера экстремистской Организации украинских националистов (ОУН)* Степана Бандеры. В акции приняли участие порядка тысячи человек, включая сторонников партий «Свобода» и «Правый сектор»*, а также организаций «Национальный корпус» и «Конгресс украинских националистов».

Как передаёт «Укринформ», националисты с украинскими флагами, знамёнами с националистической символикой и зажжёнными факелами прошли от парка Тараса Шевченко до площади Независимости, где акция завершилась.

Во время шествия активисты скандировали лозунги «Слава Украине — героям слава!», «Слава нации — смерть врагам!», «Украина превыше всего».

С импровизированной сцены, организованной на Майдане, выступили представители националистических организаций.

Народный депутат от партии «Свобода» Андрей Ильенко заявил, что к власти в стране должны прийти националисты. Он высказал предположение, что в следующем году, когда состоятся парламентские и президентские выборы, украинский народ поддержит именно националистические организации.

Reuters

Как сообщили в МВД Украины, столкновений и конфликтов в ходе акции зафиксировано не было. Автомобильное движение по маршруту факельного шествия было временно перекрыто.

Общественный порядок в столице обеспечивали 1300 полицейских и 730 военнослужащих.

Всего на Украине, как отметили в ведомстве, прошли 57 массовых мероприятий националистов, в которых приняли участие более 6500 человек. Шествия были организованы в 21 регионе.

По данным СМИ, акции состоялись во Львове, Тернополе, Днепре, Кривом Роге, Ровно, Мелитополе, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины, считает глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Как рапортуют представители украинской власти, имя Бандеры присвоено более чем трём десяткам улиц, парков, скверов во многих городах. Эта власть в очередной раз показывает всему миру, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи», — написал он на своей странице в Facebook.

Как напомнил глава региона, Бандера является «убийцей, виновным в геноциде сотен тысяч мирных людей — евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, людей других национальностей». При этом увековечение его памяти всячески поощряется киевским режимом.

В связи с этим Аксёнов призвал признать украинскую националистическую идеологию преступной на международном уровне. Он отметил, что полностью поддерживает предложение о проведении в Крыму международной конференции, посвящённой преступлениям украинского нацизма. На мероприятие планируется пригласить представителей республик Донбасса, Белоруссии, Израиля, Польши, а также украинских антифашистов.

«Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придётся отвечать за содеянное», — резюмировал он.

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14 октября в Киеве и по всей Украине прошло другое факельное шествие — по случаю 75-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА)*.

Убийства сотен тысяч людей

Напомним, Степан Бандера (1909—1959) был лидером ультраправой Организации украинских националистов (ОУН), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Целью ОУН, которая действовала преимущественно на Западной Украине, провозглашалось создание самостоятельного украинского государства. При этом деятельность организации носила антипольский, антисоветский и антикоммунистический характер.

В 1930-х годах ОУН вела нелегальную деятельность против Польши, а с началом Великой Отечественной войны стала вести борьбу против Советского Союза при сотрудничестве с гитлеровцами.

Для достижения своих целей руководство ОУН нередко прибегало к террору.

В 1943 году на платформе организации было создано боевое крыло — Украинская повстанческая армия. Она продолжила диверсионную деятельность против советской власти.

Бойцы ОУН-УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, несут ответственность за убийства сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе за массовое уничтожение этнического польского населения. Так, в ходе Волынской резни украинские повстанцы убили порядка 200 тысяч поляков, а на Западной Украине — около 28 тысяч евреев.

Разногласия с Польшей

22 июля 2016 года сейм Польши принял решение, согласно которому преступления украинских националистов на Волыни в 1943—1944 годах признаны геноцидом. По данным ряда исследований, члены ОУН-УПА убили в общей сложности не менее миллиона человек. В мае 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал так называемый закон о героизации ОУН-УПА, признав её деятельность борьбой за независимость страны.

В Польше неоднократно заявляли, что Варшава не допустит вступления Украины в Евросоюз, если страна не откажется от героизации Бандеры.

В частности, в июле 2017 года глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава может наложить вето на возможное вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит восхвалять националиста.

«Экономическое сотрудничество (с Украиной. — RT), к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень чёткое: с Бандерой в Европу не войдёте», — говорил министр.

В ноябре Ващиковский предупредил Украину о «реальных проблемах» в отношениях с Европой из-за исторический расхождений.

Он отмечал, что Польша никогда не согласится поставить знак равенства между Украинской повстанческой армией (УПА) и Армией Крайовой (АК).

Витольд Ващиковский

globallookpress.com

© Bartomiej Zborowski/Polska Agencja Prasowa

«Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано», — заявил он.

Глава МИД также пообещал запретить въезд в Польшу украинским националистам.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).