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″Нацисты, вон″: Двумя словами немецкая журналистка подняла в Сети волну ненависти

09 января 2019, 20:24  •  252 • В мире
Неделю в Сети бушует волна ненависти, которую подняла всего двумя словами немецкая журналистка Николь Дикман, опубликовав у себя в Twitter фразу, которую можно перевести как ″Нацисты, вон″. Интернет-пользователи желали ей быть изнасилованной или изуродованной, а более умеренные называли ее ″мусором″, от которого следует избавляться.
Немецкое издание Der Tagesspiegel озаботилось судьбой своей коллеги - немецкой журналистки Николь Дикман, которая вот уже неделю стала объектом травли в Сети, подняв волну ненависти в Twitter всего двумя словами, которые можно перевести как ″Нацисты, вон″ (″Nazis raus″).
При этом, как указывает берлинский ежедневник, женщину настолько ненавидели в Twitter, что интернет-пользователи даже желали ей быть изнасилованной или изуродованной, а более умеренные называли ее ″мусором″, от которого следует избавляться.
Газета напоминает, что словосочетание, которое указала Дикман, - это лозунг, который вот уже свыше 30 лет используются людьми, которые категорически не желают возвращения к власти в Германии национал-социалистов.
″Нацисты, вон″ означает, что больше нет фашизма, - объясняет издание. - Это приверженность Основному закону, основополагающему свободно-демократическому порядку и даже самой Федеративной Республике Германии. Кто должен чувствовать себя обращенным и атакованным таким заклинанием, кроме, возможно, нациста?″
Однако же, как неприятно поразилась и сама Дикман и ее коллеги, волна ненависти лилась не только со стороны нацистов или тех, кто, судя по их интернет-аккаунтам явно разделял нацистские лозунги.
Журналистка не стала прятаться или закрывать свой аккаунт. Она опубликовала открыто ряд злобных комментариев в ее адрес, иронично на них ответив.
Но это лишь вызвало новую волну ненависти и даже повод для новых абсурдных дискуссий, вплоть до прямого вопроса: ″Кто для тебя нацист?″.
″Любой, кто не выбирает зеленых″, - ответила Дикман.
При этом ее коллеги, восхищаясь смелостью ответов, признались, что испуганы тем безумием, которое вызвала фраза про нацистов в соцсетях и дорос до размеров ″пузыря теории заговора″.
Nazis raus.
— Nicole Diekmann (@nicolediekmann) 1 января 2019 г.

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