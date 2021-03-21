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Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского

21 марта 2021, 01:25  •  146 • Украина

По разным данным, около тысячи радикалов собрались 20 марта в Киеве под Офисом президента Украины в честь дня рождения получившего срок националиста-убийцы Сергея Стерненко.

В связи с объявленным локдауном, акция должна была быть запрещена, однако полиция ее не разогнала. Но это не спасло от главу МВД Арсена Авакова от проклятий из уст собравшихся.
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«Аваков-чёрт! Нас должен услышать Зеленский, Зеленский не молчи!» – разогревали публику организаторы.

Националисты выдвинули следующие требования: освободить Стерненко и других «политзаключенных, наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая посмела заключить Стерненко, отставка главы МВД Арсена Авакова, «который защищает настоящих убийц, палачей, насильников, наркодилеров и коррупционеров».

Митинг долго «раскачивался», но стремительно, буквально в мгновение, из вялотекущего мероприятия превратился в беспорядки.


В сторону Офиса президента полетели файеры, начали взрываться петарды. Полиция, которой было совсем немного, сначала пыталась оттеснить радикалов, но правоохранителей попросту забросали пиротехникой, после чего их на площади под зданием уже видно не было.


Позже с фланга полицейские было начали выстраиваться в боевую шеренгу, однако действовать так и не решились.

Прорвавшись на крыльцо здания Банковой, радикалы обрисовали стены надписями «Волю Стерненко» и «Аваков-чёрт!», после чего кто-то под табличкой «Президент Украины» люминесцентной краской написал «ЛОХ». Также майданщики рисовали аббревиатуру A.C.A.B.(All cops are bastards – «все полицейские – ублюдки», – ред.) Под грохот петард националисты начали бить дверные стёкла и поджигать двери. Кроме того, пылала облитая горючим и надпись «Президент Украины».

Следующим гвоздём программы был салюты. Националисты установили пиротехнику прямо на ступеньки у входа в Офис Зеленского. После криков «С днём рождения, Сергей», радикалы запустили салют. Залпы опасно взрывались под крышей здания, однако никто не пострадал.

«Это был наш сюрприз и наше напоминание власти, что мы не успокоимся, наше напоминание власти, что в этой стране есть патриоты, которые готовы выходить на улицу и оказывать ненасильственное сопротивление», – сказал один из организаторов, объявляя об окончании акции.

Далеко не все националисты поддержали сегодняшний погром.

«В Киеве полезные идиоты, разбивая окна и поджигая табличку на пустом офисе президента развязывают власти руки для начала репрессий. Такой себе «поджог Рейхстага» по-украински», – поделился опасениями экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук.

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