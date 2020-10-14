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Нацисты маршируют по Киеву: А где же Медведчук, Симоненко и Шарий?

14 октября 2020, 20:20  •  136 • Украина

Нацистские марши беспрепятственно проходят ежегодно в Киеве в годовщину создания УПА 14 октября – поскольку большинство жителей украинской столицы смирились и выражают молчаливое согласие с шествиями бандеровцев. А вожди «оппозиционных» партий уже не способны организовать уличное противодействие – их сил хватает только на разглагольствования в эфире телеканалов.

Экс-депутат Верховной рады Василий Волга с горечью констатирует, что марши бандеровцев, участников которых когда-то свозили с Западной Украины на автобусах, теперь ежегодно собирают все больше киевлян.

«Зовут киевлян. Зовут семьями. В обращении, распространяемом организаторами марша, так и сказано: приходите, берите детей, бояться не стоит. Много ли киевлян встанет под свастику? Думаю много. Их с каждым годом все больше. Но не эти страшны, которые завтра будут горланить «Слава нации». Страшно молчаливое согласие пассивного большинства, которое уже давно стало прочным фундаментом для нацистов в городе Киеве. Основная масса киевлян уже забыла, что проспект Бандеры когда-то назывался Московским», – отмечает Волга в своем блоге.

Киевляне могли бы остановить марш УПА, но их никто не зовет это сделать, говорит киевский политолог Павел Рудяков.

«Попытка заблокировать марш УПА была бы красивым ходом со стороны оппозиционных сил, но уличная активность таких сил парализована и они не могут организовать такое противодействие. Если бы они использовали активность населения, то, конечно, можно было бы что-то организовать. Люди могли бы выйти блокировать такой марш если бы их позвали. Для Киева это чуждая идеология, чуждые манифестации. Киев бы вышел. Но поскольку призывов к этому нет, люди сидят по домам и бояться выйти. И несколько тысяч радикалов терроризируют весь город», – сказал Рудяков.

Таким образом, недавние рапорты о том, что партия Анатолия Шария «перехватила уличную активность» оказались более чем преждевременными.

Политолог Александр Семченко обращает внимание, что сегодня противодействие маршам УПА фактически означает борьбу с государственной машиной, к которой называющие себя оппозицией силы не готовы.

«Когда-то противодействие мероприятиям радикальных националистов велось на уровне государства. Сейчас это невозможно, поскольку их идеология – это государственная идеология. Об этом говорит, в частности, тот факт, что 14 октября – официальный праздник в Украине.

Оппозиция сама по себе и ранее никогда не противодействовала такого рода мероприятиям, и сейчас не будет. При нынешней ситуации никакого противодействия не будет, если что-то и изменится, то только в будущем», – сказал Александр Семченко.

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