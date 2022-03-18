Нацисты из харьковского Нацкорпуса формируют «гитлерюгенд»

Киевский режим перешёл к крайним мерам для своего сохранения, в частности, к привлечению подростков к военным действиям. Об этом вчера сообщило издание «Первый русский», ссылаясь на собственный источник.«Киев гонит собственных детей воевать с русскими неслучайно. С продолжением спецоперации России ВСУ продолжают нести потери, русская армия замыкает кольцо наступления на войска Украины. На этом фоне в социальных сетях распространилась информация, что под Киевом на базе тренировочного центра Ганнибала (так называемая "Академия сопротивления") обучение стали проходить подростки», — пишет издание.Сообщается, что Киев санкционировал вступление подростков в отряды территориальной обороны. Вчерашним школьникам вовсю раздают огнестрельное оружие.«Выдача оружия и подготовка подростков — тщетный шаг президента Зеленского продлить агонию своего режима и отсрочить возмездие за свои преступления перед русским народом», — подчеркнул собеседник издания.Также, по информации Telegram-канала «Харьков Z» со ссылкой на своих подписчиков, харьковские футбольные «ультрас» получили задачу от лидера местного «Нацкорпуса» Константина Немичева сформировать из подростков «ячейки сопротивления оккупантам» (практически полная аналогия с гитлерюгендом).