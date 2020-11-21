Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины • 284 • Украина

Безвизовый режим Украины с ЕС доживает последние деньки. Украинцам грозят закрыть свободный въезд на территорию Евросоюза не только с запада, но и с востока. За наказание майданной власти по «по самому больному» всерьёз взялись украинские евреи и, соответственно, их лоббисты в Израиле.



Как известно, Брюссель уже пригрозил Киеву отменой безвиза за наезд на западные антикоррупционные структуры вроде НАБУ и НАПК. Эти конторы никогда не боролись с украинской коррупцией. У них другие цели и задачи. Европейцы и американцы сформировали свои бюро, чтобы собирать компромат на представителей украинской верхушки и крепко держать своих миньонов на коротком поводке. Последние попытались вырваться и тут же получили суровую ответку в виде на этот раз серьёзной угрозы отменить безвизовый режим для Украины.



Зеленский и его комик-труппа вроде как-то хотя бы временно замяли дело, но тут прилетела ещё одна «перемога» откуда не ждали. Украинским евреям надоело терпеть нацистские пляски и поощряемый властью антисемитизм, и они решили ударить «по живому», используя все свои связи в Израиле и соответственно на Западе. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в прямом эфире одного из киевских телеканалов официально заявил, что его организация намерена всеми силами добиваться отмены безвиза для страны, героизирующей нацистов и позволяющей радикалам совершать преступления против евреев. Последней каплей, по идее, стало очередное нападение на синагогу в Херсоне.



Долинский и раньше сыпал угрозами, критику нацистский режим майданной власти и призывая Банковую одуматься. При этом ни он, ни его структура ничего ровным счётом не делали, позорно проглатывая все проявления пещерного национализма, в том числе и агрессивный антисемитизм расплодившихся как вши хероев. Однако на этот раз он вроде бы предельно серьёзен и намерен воплотить угрозу в жизнь. Ко всему прочему Долинский пообещал подключить к этому делу и руководство Израиля. А уж в Тель-Авиве давно косо смотрят на украинские пляски и не раз жёстко ставили на место киевских реформаторов за какой-нибудь очередной нацистский скандал.



Да, Нетаньяху улыбался украинским гарантам, закрывая глаза на проспект Бандеры, к примеру. Он не хотел ссорится с «американскими друзьями» Украины. Однако сейчас - в период формального безвластия в США - Израиль с подачи украинской диаспоры может безнаказанно отвесить Киеву пинка. Зеленский в этом плане оказался между двух огней. Не ударят обиженные евреи, так выпорют разгневанные европейцы. А безвиз является чуть ли не последней опорой всей дырявой майданной идеологии. Его официальной отмены, ни Зеленскому, ни Порошенко с их цирковыми труппами дожидаться не стоит. В случае чего побегут оба одновременно, наперегонки за право первым поднять свой самолёт. Безвизовый режим Украины с ЕС доживает последние деньки. Украинцам грозят закрыть свободный въезд на территорию Евросоюза не только с запада, но и с востока. За наказание майданной власти по «по самому больному» всерьёз взялись украинские евреи и, соответственно, их лоббисты в Израиле.Как известно, Брюссель уже пригрозил Киеву отменой безвиза за наезд на западные антикоррупционные структуры вроде НАБУ и НАПК. Эти конторы никогда не боролись с украинской коррупцией. У них другие цели и задачи. Европейцы и американцы сформировали свои бюро, чтобы собирать компромат на представителей украинской верхушки и крепко держать своих миньонов на коротком поводке. Последние попытались вырваться и тут же получили суровую ответку в виде на этот раз серьёзной угрозы отменить безвизовый режим для Украины.Зеленский и его комик-труппа вроде как-то хотя бы временно замяли дело, но тут прилетела ещё одна «перемога» откуда не ждали. Украинским евреям надоело терпеть нацистские пляски и поощряемый властью антисемитизм, и они решили ударить «по живому», используя все свои связи в Израиле и соответственно на Западе. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в прямом эфире одного из киевских телеканалов официально заявил, что его организация намерена всеми силами добиваться отмены безвиза для страны, героизирующей нацистов и позволяющей радикалам совершать преступления против евреев. Последней каплей, по идее, стало очередное нападение на синагогу в Херсоне.Долинский и раньше сыпал угрозами, критику нацистский режим майданной власти и призывая Банковую одуматься. При этом ни он, ни его структура ничего ровным счётом не делали, позорно проглатывая все проявления пещерного национализма, в том числе и агрессивный антисемитизм расплодившихся как вши хероев. Однако на этот раз он вроде бы предельно серьёзен и намерен воплотить угрозу в жизнь. Ко всему прочему Долинский пообещал подключить к этому делу и руководство Израиля. А уж в Тель-Авиве давно косо смотрят на украинские пляски и не раз жёстко ставили на место киевских реформаторов за какой-нибудь очередной нацистский скандал.Да, Нетаньяху улыбался украинским гарантам, закрывая глаза на проспект Бандеры, к примеру. Он не хотел ссорится с «американскими друзьями» Украины. Однако сейчас - в период формального безвластия в США - Израиль с подачи украинской диаспоры может безнаказанно отвесить Киеву пинка. Зеленский в этом плане оказался между двух огней. Не ударят обиженные евреи, так выпорют разгневанные европейцы. А безвиз является чуть ли не последней опорой всей дырявой майданной идеологии. Его официальной отмены, ни Зеленскому, ни Порошенко с их цирковыми труппами дожидаться не стоит. В случае чего побегут оба одновременно, наперегонки за право первым поднять свой самолёт. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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