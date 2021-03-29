Нацисты будут наказаны. На Украине неизбежно победит Русский мир • 93 • Украина

«Слуги народа» внесли в Верховную Раду законопроект, согласно которому идеология Русского мира провозглашается как тоталитарная и ксенофобская, представляющая угрозу национальной безопасности «европейской» страны. Однако, забегая вперёд, можно сказать, что для жителей постмайданной Украины Русский мир – это надежда и желанное спасение.



Об этом пишет один из лидеров Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.



«Слуги» объясняют разработку проекта закона тем, что «много лет концепция Русского мира осуществляла идеологическое обеспечение имперских действий России. А к широкому общественно-политическому дискурсу РФ термин «русский мир» ввёл президент России Владимир Путин», что у антиукраинских чинуш вызывает приступы панической атаки и агрессии.



Постмайданные нелегитимные чиновники Украины продолжают усиленную борьбу с прошлым украинского населения, как частью великого советского народа, и делают всё, чтобы у украинцев не было будущего. Кровожадный Порошенко дал старт декоммунизации в оккупированном неонацистским режимом государстве, а преступный Зеленский продолжил эстафету уничтожения истории «незалежной».



Добрались Зе-преемники фашистов и до главного монумента страны – «Родины-матери», олицетворяющего мужество многонационального и единого советского народа, сокрушившего гитлеровцев в Великой Отечественной войне.



На днях директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что Герб СССР, установленный на монументе «Родина-мать» в Киеве, может быть демонтирован в течение года за средства меценатов. Чтобы сдвинуть проект с мёртвой точки, по словам Дробовича, нужен зелёный свет от правительства. Так как преступное Зе-правительство совершает геноцид украинского населения, то «слуги» дадут единогласное «добро» на демонтаж советской символики.



Зе-оккупанты устраивают дискуссии на тему, чем заменить герб Советского Союза на щите Родины-матери. Не исключено, что наследники фашизма заменят серп и молот на свастику, ставшей символичной новому постмайданному режиму, правящему на Украине после госпереворота-2014. Такая замена вполне реальная. Ведь ещё кандидат в президенты «незалежной» Владимир Зеленский, в 2019 году говорил, что Степан Бандера – герой для определённого процента украинцев. «И это классно, ведь Бандера защищал свободу Украины», – восторгался нацистом Зеленский.



Зе-комик решил опустить тот факт, что Степан Бандера – шпион Германии, который сотрудничал с нацистами и подписал клятву верности III Рейху. Исследователями доказано, что Бандера только озвучивал, что хочет добиться «независимости» Украины. На самом же деле его целью было уничтожение этой страны. У Гитлера были свои планы на УССР – сделать её сырьевым придатком Германии и источником рабской силы. Собственно сегодня, пан Зе осуществляет гитлеровский замысел.





Напомню, что новый «герой незалежной» Бандера в 1941 году провозгласил «независимость» Украины. И всего за 5 недель существования «государства» было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев, более 10 тысяч поляков. Общее количество жертв бандеровцев превысило 5 млн мирных граждан. Нациста и нелюдя Бандеру воспевает президент Зеленский, который фактически продолжает бандеровскую политику в современной Украине. Не стоит забывать и о том, что звание Героя Украины посмертно Бандере присвоил «оранжевый» Виктор Ющенко в 2010 году. А кровожадный Порошенко признал бойцов руководимой Бандерой ОУН «борцами за независимость».



Зе-хунта хочет поскорее избавиться от символики Победителей. Не остановит «слуг народа» и стоимость демонтажа серпа и молота со щита монумента «Родина-мать», оценённая в сумму от 500 тысяч до 8 миллионов грн. А ведь в кризисное время эти средства уместнее было бы направить на помощь обнищавшему населению.



Зе-нападки на «Родину-мать» после преступного майдана не прекращаются. Только в прошлом году, 21 июня, ЛГБТ-активисты в Киеве провели виртуальный «марш равенства», в рамках которого над Великим монументом с помощью дрона подвесили свой радужный флаг. Оккупационная Зе-политика толерастии с каждым днём растлевает Украину.



Убеждён, что преступная декоммунизация, проводимая Зеленским, будет остановлена. Её инициаторы, до безумия напуганные идеологией Русского мира, – понесут строжайшее наказание. Бушующая ныне нацистская идеология на Украине будет повержена идеологией Большой России. А эту идеологию напишет наш многонациональный народ, который в 1991 году прозападные марионетки разлучили и впоследствии столкнули лбами.



Как поётся в гимне Советского Союза: «Знамя советское, знамя народное пусть от победы, к победе ведёт!». И преступному Зеленскому вместе с его приспешниками стоит выучить слова нашего победного гимна, потому что наш народ опять победит фашизм. Украина и украинцы будут спасены от Зе-оккупации вступлением в состав Большой России.



Как говорит Владимир Путин: «Люди, по разным причинам, оказавшиеся вне России, должны быть твёрдо уверены: мы всегда будем защищать ваши интересы, тем более в сложных, кризисных ситуациях».

«Слуги народа» внесли в Верховную Раду законопроект, согласно которому идеология Русского мира провозглашается как тоталитарная и ксенофобская, представляющая угрозу национальной безопасности «европейской» страны. Однако, забегая вперёд, можно сказать, что для жителей постмайданной Украины Русский мир – это надежда и желанное спасение.Об этом пишет один из лидеров Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.«Слуги» объясняют разработку проекта закона тем, что «много лет концепция Русского мира осуществляла идеологическое обеспечение имперских действий России. А к широкому общественно-политическому дискурсу РФ термин «русский мир» ввёл президент России Владимир Путин», что у антиукраинских чинуш вызывает приступы панической атаки и агрессии.Постмайданные нелегитимные чиновники Украины продолжают усиленную борьбу с прошлым украинского населения, как частью великого советского народа, и делают всё, чтобы у украинцев не было будущего. Кровожадный Порошенко дал старт декоммунизации в оккупированном неонацистским режимом государстве, а преступный Зеленский продолжил эстафету уничтожения истории «незалежной».Добрались Зе-преемники фашистов и до главного монумента страны – «Родины-матери», олицетворяющего мужество многонационального и единого советского народа, сокрушившего гитлеровцев в Великой Отечественной войне.На днях директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что Герб СССР, установленный на монументе «Родина-мать» в Киеве, может быть демонтирован в течение года за средства меценатов. Чтобы сдвинуть проект с мёртвой точки, по словам Дробовича, нужен зелёный свет от правительства. Так как преступное Зе-правительство совершает геноцид украинского населения, то «слуги» дадут единогласное «добро» на демонтаж советской символики.Зе-оккупанты устраивают дискуссии на тему, чем заменить герб Советского Союза на щите Родины-матери. Не исключено, что наследники фашизма заменят серп и молот на свастику, ставшей символичной новому постмайданному режиму, правящему на Украине после госпереворота-2014. Такая замена вполне реальная. Ведь ещё кандидат в президенты «незалежной» Владимир Зеленский, в 2019 году говорил, что Степан Бандера – герой для определённого процента украинцев. «И это классно, ведь Бандера защищал свободу Украины», – восторгался нацистом Зеленский.Зе-комик решил опустить тот факт, что Степан Бандера – шпион Германии, который сотрудничал с нацистами и подписал клятву верности III Рейху. Исследователями доказано, что Бандера только озвучивал, что хочет добиться «независимости» Украины. На самом же деле его целью было уничтожение этой страны. У Гитлера были свои планы на УССР – сделать её сырьевым придатком Германии и источником рабской силы. Собственно сегодня, пан Зе осуществляет гитлеровский замысел.Напомню, что новый «герой незалежной» Бандера в 1941 году провозгласил «независимость» Украины. И всего за 5 недель существования «государства» было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев, более 10 тысяч поляков. Общее количество жертв бандеровцев превысило 5 млн мирных граждан. Нациста и нелюдя Бандеру воспевает президент Зеленский, который фактически продолжает бандеровскую политику в современной Украине. Не стоит забывать и о том, что звание Героя Украины посмертно Бандере присвоил «оранжевый» Виктор Ющенко в 2010 году. А кровожадный Порошенко признал бойцов руководимой Бандерой ОУН «борцами за независимость».Зе-хунта хочет поскорее избавиться от символики Победителей. Не остановит «слуг народа» и стоимость демонтажа серпа и молота со щита монумента «Родина-мать», оценённая в сумму от 500 тысяч до 8 миллионов грн. А ведь в кризисное время эти средства уместнее было бы направить на помощь обнищавшему населению.Зе-нападки на «Родину-мать» после преступного майдана не прекращаются. Только в прошлом году, 21 июня, ЛГБТ-активисты в Киеве провели виртуальный «марш равенства», в рамках которого над Великим монументом с помощью дрона подвесили свой радужный флаг. Оккупационная Зе-политика толерастии с каждым днём растлевает Украину.Убеждён, что преступная декоммунизация, проводимая Зеленским, будет остановлена. Её инициаторы, до безумия напуганные идеологией Русского мира, – понесут строжайшее наказание. Бушующая ныне нацистская идеология на Украине будет повержена идеологией Большой России. А эту идеологию напишет наш многонациональный народ, который в 1991 году прозападные марионетки разлучили и впоследствии столкнули лбами.Как поётся в гимне Советского Союза: «Знамя советское, знамя народное пусть от победы, к победе ведёт!». И преступному Зеленскому вместе с его приспешниками стоит выучить слова нашего победного гимна, потому что наш народ опять победит фашизм. Украина и украинцы будут спасены от Зе-оккупации вступлением в состав Большой России.Как говорит Владимир Путин: «Люди, по разным причинам, оказавшиеся вне России, должны быть твёрдо уверены: мы всегда будем защищать ваши интересы, тем более в сложных, кризисных ситуациях». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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