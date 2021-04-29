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Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве

29 апреля 2021, 04:10  •  41 • Украина

Шествие в честь дивизии СС "Галичина" впервые прошло в центре Киева. Его участники пообещали "войну" в Москве.

В центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина". Участники шествия заявили, что готовы воевать в Москве, пишет украинское издание "Страна.ua".

Сообщается, что в мероприятии приняли участие около 100 человек. Ранее марши в честь нацистских коллаборационистов проходили во Львове. В среду, 28 апреля, подобное шествие впервые прошло в центре столицы Украины.

Мы сила, которая ведёт войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве,- цитирует "Страна.ua" одного из участников шествия.

Отмечается, что мероприятие завершилось коллективным фото участников марша на фоне плаката с нацистскими солдатами.

Напомним, что дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала всего год, до разгрома её Красной армией возле украинского города Броды. Известно, что участники дивизии совершали военные преступления, наиболее известным из которых является уничтожение польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, куда входила и дивизия "Галичина", признаны преступной организацией.

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