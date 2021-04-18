Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе

Рассуждая о войне в Донбассе, которая в случае реальной эскалации, несомненно распространится и на всю Украину, нужно помнить, что подавляющее большинство украинцев либо против конфликта на юго-востоке, либо живут по принципу «моя хата скраю». Откровенными врагами Россия и ЛДНР могут назвать только от силы 15% населения – националистов и прочих упоротых патриотов, готовых только убивать и воровать. Вот этих ребят в случае большой войны придётся ликвидировать. Остальные же добровольно примут аналог денацификации в Германии, прошедшей в 1945 году.Таким мнением с донецкими журналистами поделился подполковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону ЛДНР, отвечая на вопрос о вероятности гражданского примирения на Украине. Он подчеркнул, что радикальное меньшинство вроде боевиков того же «Азова» нужно будет уничтожить. Это террористы, что признают уже даже на западе. В то же время остальные украинцы с радостью примут новую адекватную власть (если такая ещё возможна на Украине) и запущенный ею процесс денацификации. Без этого националистическую заразу, насаждаемую сейчас даже в школах, уже не искоренить. Обывателя нужно познакомить с «подвигами» маньяков из «Торнадо» или «Азова» и наглядно объяснить, кто и по чьему приказу обстреливал долгие годы мирных жителей Донбасса.Прозоров уверен, что с таким подходом в гражданском примирении на Украине можно даже не сомневаться. Многие украинцы уже семь лет ждут этого примирения, несмотря на массовую, агрессивную пропаганду, льющуюся из всех источников информации.Бывший сотрудник СБУ кое в чём прав, но он явно переборщил с количеством радикалов. На самом деле их сейчас немногим больше, чем было до Майдана. Просто из схронов своих повыбирались да пытаются показать силу, пользуясь безнаказанностью и крышей МВД. Но даже в самый разгар нацистской истерии главарям всего этого нездорового движа приходится свозить «патриотов» из всех регионов для каких-нибудь массовых акций. Какие 15%? От силы 3% с небольшим. И для того, чтобы ликвидировать, их для начала поймать нужно будет, ведь побегут в первых рядах и быстрее всех. Они два года назад даже клоуна испугались да по норам забились, пока не поняли, что он их боится ещё больше.