Нацист признал Украину Россией • 437 • Украина

Бандеровщина отторгается большинством жителей «незалежной»



Юродствующий нацист из Львова Остап Дроздов, как не странно, иногда достаточно точно оценивает некие тенденции, имеющие место на Украине. В частности, на днях в эфире 4-го телеканала он констатировал глубочайший раскол страны и признал, что бандеровщина никогда не станет общеукраинской идеологией, способной объединить ее население. Более того, он признал, что большая часть жителей «незалежной» остается русскими в ментальном, культурном и политическом планах. В качестве маркера «русскости» он использовал рейтинги украинских политиков.



Так, Дроздов обратился к рейтингам Юрия Бойко и Евгения Мураева, которых обозначил как «пророссийских», сложил их и сравнил с результатами Порошенко, которого он позиционировал как украинского кандидата. Кстати, к «пророссийским» он отнес и Зеленского.



«Прошу внимательно сложить рейтинг Бойко и рейтинг Мураева. Это два российских персонажа, две ватных электоральных ниши, полностью пророссийские, коллаборантские и даже вражеские. Если вы добавите их рейтинги, вы получите их суммарное второе место в стране. Это означает, что наша страна сумерок на второе место после украинского Путина ставит реального Путина, уже российского, без тени и без образа паяца, колуна или шапито. Это уже реальный Путин, и об этом нужно говорить, об этих рейтингах.



Страна на седьмом-восьмом году войны суммарно второй электоральной нишей имеет так называемый пророссийский электорат, который суммарно, если бы не был раздроблен на двух политиков – Бойко и Мураева – был бы вторым местом после украинского Путина (Зеленского)», – заявил Дроздов.



При кажущейся на первый взгляд бредовости построений Дроздова, в них, тем не менее, присутствует рациональное зерно. А именно: несмотря на, мягко говоря, противоречивость указанных персонажей, и в Мураеве, и в Бойко, и даже в Зеленском украинцы видели антитезу бандеровскому проекту и потому голосовали. Между прочим, немало и тех, кто понимает, чего стоят все эти кандидаты, и, вообще, воздерживается от участия в шоу. Большинство из них также можно причислить к «пророссийскому» (по классификации Дроздова) электорату. И таких людей становится все больше.



«Посмотрите на карту Украины, кто хочет понять, кто когда-то хочет стать президентом Украины, и просто подсуммируйте количество населения, условно юго-востока, всего русифицированного региона, и этого условно патриотического запада. И вы получите цифру, очень простую, она тупиковая, объективная, органическая, ее невозможно изменить ничем, она объективно такая, как погода за окном. 14 миллионов против семи миллионов. Это по населению. 14 миллионов русифицированного юго-востока и всего того региона, где побеждают или «зеленые» Путины, или триколорные Путины, и всего семь миллионов условно патриотических областей, которые всегда голосовали за изменения, за революции, за демократию, за правые политические силы и так далее. 14 миллионов против 7. Тех, кого 14, в два раза больше. А поскольку в Украине работает принцип всеобщего избирательного права, а не квалифицированного, то президентом Украины может стать только тот, кого избирает восток и юг. Потому что количественно, арифметически такие расклады. Так с кем вы собираетесь строить украинскую Украину?», - вопрошает Дроздов.



Да, действительность такова, что, как совершенно справедливо заметил президент России, русские и украинцы (по крайней мере, большинство) — один народ. И попытки превратить «интегральный национализм» в идеологию, или, вернее, религию всей Украины обречены на провал.



Однако проблема в том, что вопреки утверждению Дроздова, антибандеровское большинство не имеет ни вождей, ни представителей, ни каких-либо структур. Оно разобщено и не организовано, что, собственно, и позволяет нацистскому меньшинству пока что брать вверх.



Бандеровцы уже осознали бесплодность попыток сделать свои «ценности» притягательными для большинства сограждан, и в соответствии с заветами их «батьки» — «наша власть должна быть страшной» — стали продвигать их исключительно с помощью террора.



Так, украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью украинскому изданию «Сьогодні» заявил: «У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины. У нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа. Но это не значит, что Украина должна остановиться и ждать, пока они вернутся в колонну сподвижников и настоящих строителей нашего государства».



Киевский режим не намерен считаться с теми, кто не хочет петь осанну фашистским палачам, плевать на могилы отцов и предавать свое родство. В отношении них он может предложить только репрессии и принуждение. Но если учесть, что речь идет о подавляющем большинстве страны, то едва ли это можно считать хорошей идеей. Ведь как гласит старинная испанская пословица, что «штык хорош всем, только сидеть на нем нельзя».



А репрессии и гонения, как показывает исторический опыт, объединят и сплотят тех, против кого они направлены. Особенно если им помогут извне.

Бандеровщина отторгается большинством жителей «незалежной»Юродствующий нацист из Львова Остап Дроздов, как не странно, иногда достаточно точно оценивает некие тенденции, имеющие место на Украине. В частности, на днях в эфире 4-го телеканала он констатировал глубочайший раскол страны и признал, что бандеровщина никогда не станет общеукраинской идеологией, способной объединить ее население. Более того, он признал, что большая часть жителей «незалежной» остается русскими в ментальном, культурном и политическом планах. В качестве маркера «русскости» он использовал рейтинги украинских политиков.Так, Дроздов обратился к рейтингам Юрия Бойко и Евгения Мураева, которых обозначил как «пророссийских», сложил их и сравнил с результатами Порошенко, которого он позиционировал как украинского кандидата. Кстати, к «пророссийским» он отнес и Зеленского.«Прошу внимательно сложить рейтинг Бойко и рейтинг Мураева. Это два российских персонажа, две ватных электоральных ниши, полностью пророссийские, коллаборантские и даже вражеские. Если вы добавите их рейтинги, вы получите их суммарное второе место в стране. Это означает, что наша страна сумерок на второе место после украинского Путина ставит реального Путина, уже российского, без тени и без образа паяца, колуна или шапито. Это уже реальный Путин, и об этом нужно говорить, об этих рейтингах.Страна на седьмом-восьмом году войны суммарно второй электоральной нишей имеет так называемый пророссийский электорат, который суммарно, если бы не был раздроблен на двух политиков – Бойко и Мураева – был бы вторым местом после украинского Путина (Зеленского)», – заявил Дроздов.При кажущейся на первый взгляд бредовости построений Дроздова, в них, тем не менее, присутствует рациональное зерно. А именно: несмотря на, мягко говоря, противоречивость указанных персонажей, и в Мураеве, и в Бойко, и даже в Зеленском украинцы видели антитезу бандеровскому проекту и потому голосовали. Между прочим, немало и тех, кто понимает, чего стоят все эти кандидаты, и, вообще, воздерживается от участия в шоу. Большинство из них также можно причислить к «пророссийскому» (по классификации Дроздова) электорату. И таких людей становится все больше.«Посмотрите на карту Украины, кто хочет понять, кто когда-то хочет стать президентом Украины, и просто подсуммируйте количество населения, условно юго-востока, всего русифицированного региона, и этого условно патриотического запада. И вы получите цифру, очень простую, она тупиковая, объективная, органическая, ее невозможно изменить ничем, она объективно такая, как погода за окном. 14 миллионов против семи миллионов. Это по населению. 14 миллионов русифицированного юго-востока и всего того региона, где побеждают или «зеленые» Путины, или триколорные Путины, и всего семь миллионов условно патриотических областей, которые всегда голосовали за изменения, за революции, за демократию, за правые политические силы и так далее. 14 миллионов против 7. Тех, кого 14, в два раза больше. А поскольку в Украине работает принцип всеобщего избирательного права, а не квалифицированного, то президентом Украины может стать только тот, кого избирает восток и юг. Потому что количественно, арифметически такие расклады. Так с кем вы собираетесь строить украинскую Украину?», - вопрошает Дроздов.Да, действительность такова, что, как совершенно справедливо заметил президент России, русские и украинцы (по крайней мере, большинство) — один народ. И попытки превратить «интегральный национализм» в идеологию, или, вернее, религию всей Украины обречены на провал.Однако проблема в том, что вопреки утверждению Дроздова, антибандеровское большинство не имеет ни вождей, ни представителей, ни каких-либо структур. Оно разобщено и не организовано, что, собственно, и позволяет нацистскому меньшинству пока что брать вверх.Бандеровцы уже осознали бесплодность попыток сделать свои «ценности» притягательными для большинства сограждан, и в соответствии с заветами их «батьки» — «наша власть должна быть страшной» — стали продвигать их исключительно с помощью террора.Так, украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью украинскому изданию «Сьогодні» заявил: «У меня нет оппонентов, а есть откровенные враги Украины. У нас до сих пор есть такие, кто ходит возлагать цветы к памятникам тиранам и убийцам украинского народа. Но это не значит, что Украина должна остановиться и ждать, пока они вернутся в колонну сподвижников и настоящих строителей нашего государства».Киевский режим не намерен считаться с теми, кто не хочет петь осанну фашистским палачам, плевать на могилы отцов и предавать свое родство. В отношении них он может предложить только репрессии и принуждение. Но если учесть, что речь идет о подавляющем большинстве страны, то едва ли это можно считать хорошей идеей. Ведь как гласит старинная испанская пословица, что «штык хорош всем, только сидеть на нем нельзя».А репрессии и гонения, как показывает исторический опыт, объединят и сплотят тех, против кого они направлены. Особенно если им помогут извне. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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