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Нацист Карась боится оппонентов из ОПЗЖ и требует от силовиков разобраться с ними

31 августа 2020, 14:50  •  71 • Украина

Лидер радикальной организации С-14 Евгений Карась возмущен тем, что партия Виктора Медведчука намерена защищаться от нападений националистов и погромов, которые устраивают бойцы парамилитарных образований по всей Украине.

Внештатный сотрудник СБУ (а Карась не раз признавал, что работает под крышей спецслужбы) заявил, что «люди Медведчука арендуют полигоны по всей Украине и тренируют титушек - чтобы повторить сценарий 2014 года».

«Люди Медведчука по всем областям Украины сейчас арендуют различные стрелковые клубы, клубы обучения тактической медицине. На Закарпатье в них люди даже занимаются минно-подрывной подготовке. Приглашают специалистов из Киева. Они по 15, по 30 человек выкупают целые полигоны и тренируются, тренируются, оформляют оружие и т.д.», - негодует Карась.

Естественно, финансирует это «рука Москвы»: по словам радикала раскрутку силового крыла оппозиционной силы оплачивают представители «нефтебизнеса РФ».

«Денег у них хватает, чтобы купить всех титушек, всех их вооружить и они пойдут убивать патриотов», - боится Карась.

При этом он забывает, что националистические фрайкоры терроризируют Украину последние шесть лет – после победы майдана. Именно националисты убили писателя Бузину и антифашиста Калашникова. Кроме того, здание и территория киевского завода «АТЭК» давно стала официальной базой Нацкорпуса. Там же расположен и «Грузинский легион». Ну а детские тренировочные лагеря «Азова» и «Правого сектора» на Западной Украине давно стали легальными тренировочными базами для украинского «гитлерюгенда» и официально спонсируются государством. Так, в прошлом году министерство молодежи и спорта Украины выделило около 150 тысяч долларов на поддержку лагерей для детей и подростков, и часть этих средств пошла на финансирование лагерей националистов, где патриотизм прививают бывшие герои АТО.

Однако, об этом Карась предпочитает не распространяться, пеняя на ОПЗЖ, которая способна давать реальный отпор «уличным бандам» - по меткому выражению юриста Андрея Портнова.

Первый «удар» националисты получили еще в июне когда однопартийцы Шария разогнали радикалов из-под офиса Президента и дали им силовой отпор. Все СМИ облетели кадры с плачущими националистами, которых шариевцы ставили на колени. После этого радикалы начали нападать на представителей партии Шария и жестоко с ними расправляться, забивая до смерти битами. Последний случай «столкновения» произошел на трассе возле Харькова, где радикалы расстреляли нескольких представителей организации «Патриоты за жизнь», руководимой депутатом Ильей Кивой. Трое тяжелораненых молодых людей сейчас находятся в больнице, а 16 нападавших отправили за решетку на два месяца. Но уже известно, что об остальных хлопочет министр Аваков, прося смягчить им приговоры и настаивая на домашнем аресте.

«Но в любом случае, можно прогнозировать, что намечается война улицы – «стенка на стенку», и гражданский конфликт в Украине осенью обострится. «Радикалы просто так власть не отдадут, и хотя спрос на них падает в обществе, драться за место у корыта они будут силой оружия», - прогнозирует блогер Инга Кирюхина.

Сам же лидер С-14 заявляет, что «есть вполне реальная угроза развертывания сценария событий по аналогии с 2014 годом, когда сначала при содействии тогдашней власти поступали беззаконно «титушки», а затем появлялась настоящая русская боевая агентура, которая уже в свою очередь прокладывала путь войскам РФ».

Радикал даже прогнозирует «русскую осень» и призывает ее давить. Он считает, что в ситуацию должны вмешаться силовые органы, которые пока вяло реагируют на бесчинства сторонников ОПЗЖ. В общем, классический случай: а нас за что?

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