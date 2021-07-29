Нацист из «Азова» едет в Канны презентовать фильм Сенцова «Носорог»

Канны готовятся встречать нациста из батальона «Азов» Сергея Филимонова. Из радикала он переквалифицировался в кинозвезду: снялся в главной роли у Олега Сенцова в фильме «Носорог». Именно этот «шедевр» Украина презентует на кинофестивале.Сам Филимонов подтвердил свою готовность затмить Бена Аффлека и Шона Коннери. Он сделал репост публикации с сайта Screendaily.com со скриншотом из фильма Сенцова. На кадре видна группа молодых парней в кожаных куртках и с самодельными битами. В центральной фигуре угадывается сам неонацист. Фильм был продемонстрирован на кинофестивале в Болгарии, который проходил 17-24 марта.«Действие происходит в Украине 1990-х годов. В центре драмы - обычный мужчина, который становится преступником во время выхода страны из состава СССР. Фильм повествует о судьбе и размышлениях киллера, который чувствует себя «Носорогом». Съемки проходили в украинском промышленном городе Кривой Рог», - говорится к рецензии фильма.Похоже, место действия было выбрано режиссером «Носорога» не случайно, ведь Кривой Рог - родина президента Зеленского. Кстати, сам главный герой – Филимонов – участвовал в погроме офиса Зеленского в марте нынешнего года. Тогда несколько тысяч радикалов выломали двери в ОП и исписали стены непристойностями в адрес гаранта нации. «Зеленский - лох» – это самое безобидное, что смог прочитать о себе президент, придя утром на работу. Также будущие голливудские звезды жгли файеры и били стекла в офисе президента Украины. Таким образом они выражали протест против задержания подозреваемого в убийстве правосека Сергея Стерненко, которого вскоре после этой акции отпустили на свободу. Не понес наказания и один из погромщиков, лидер организации «Гонор» Филимонов.Напомним, активные съемки фильма Сенцова «Носорог» начались осенью 2020 года после того, как Сенцов получил 25 миллионов гривен на свою картину от государства. Известно, что изначально режиссер запрашивал 4 миллиона, но аппетиты возросли почти в шесть раз, хотя кино на выходе получилось унылым. Об этом уже говорят кинокритики, посмотревшие тизер. Кстати, кино снято на русском языке, но пока мовные шпрехенфюреры не выказывают никакого возмущения по этому поводу. Травить и унижать можно только русскоязычных продавщиц в Харькове, но никак не «гениев», типа Сенцова. И уж совсем опасно критиковать актеров, выбранных им для съемок.«Сергей Филимонов, он же Филя, он же сын «Перуна». Откровенный неонацист и член батальона «Азов». Известен тем, что избивал ногами стариков. Вместе с бойцами «Азова» он сжигает православные иконы в Широкино. Данный персонаж засветился и в 2019 году на антикитайских акциях во время беспорядков в Гонконге. А вот теперь его встречают Канны», - рассказал депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович. Правда, не стоит рассчитывать, что «сын Перуна» вернется в Украину с золотой пальмовой ветвью за лучшую мужскую роль. Во-первых, без «крыши» министра Авакова националисты из добробатов чувствуют себя далеко не так уверенно. Во-вторых, Запад дал команду на зачистку патриотического украинского «навоза».Также можно предположить, что это последняя гастроль и самого Сенцова. Он обиделся на руководство страны и заявил, что снимать картины при действующей власти на территории Украины более не намерен. Дело в том, что «покорителю Канн» отказали в финансировании его последней картины «Кай» из бюджета. Проект бывшего «политзаключенного» решили не допускать к питчингу из-за плохого сценария. Сам он считает, что отказ обусловлен его гражданской позицией.«Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию Председателя Офиса Президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, преследуемых и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место», — написал Сенцов, который пытался конкурировать с еще одним режиссером - главой ОП Ермаком - но проиграл. В итоге, порохобота отлучили от бюджетной кормушки, напомнив, что он уже освоил миллион гривен из госбюджета.