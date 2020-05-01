Нацист Билецкий грозит «вате» резнёй 2014 года

В случае «реванша ваты» внутри власти, у украинской нации всегда есть силовое право на самозащиту.Об этом в эфире своего видеоблога заявил главарь политического крыла полка «Азов» – радикальной организации «Национальный корпус»,неонацист Андрей Билецкий.«Если действующая власть сколлапсирует, то у нас останутся опробованные временем суперэффективные рецепты 2014 года, у меня лично есть опыт, как приводить «вату» в чувство в Луганской, Донецкой, Харьковской областях.В действительности, это несложно, большинство этих людей являются или просто постсоветским планктоном, или вообще исключительно коммерсантами от «ватной» идеологии. Прямые силовые действия на них оказывают очень хорошее впечатление», – бравирует нацист.«Так что, если власть сколлапсирует, не будет проблемы. Куда большей проблемой, как по мне, является реванш «ваты» внутри власти. Эти бужанские, венедиктов и тому подобные товарищи, серый кардинал которых Портнов – это значительно опаснее.Но и с этим надо бороться, в первую очередь, продвигая свои идеи, объясняя ошибочность их идей. А если они будут переходить какую-то красную линию, то, безусловно, у нации есть право на самозащиту», – грозит Билецкий.