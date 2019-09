Национальный проект «Образование». Позитивная аналитика • 8 • Аналитика Всё плохо-плохо-плохо…

Модной тенденцией последнего десятилетия стали критические выпады в сторону организации школьного и высшего образования. Одним из главных аргументов было превосходство советской школы над «вот этим вот всем».









В качестве главного транспаранта адепты этой идеи приводят слова якобы Джона Кеннеди:

”Советское образование — лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой” .



Во-первых, не факт, что Кеннеди вообще так говорил. Во-вторых, все-таки феноменальный успех советской космической программы нельзя полностью списывать на высокий уровень школьного образования. Скорее, на способность управляющих государственных структур аккумулировать ресурсы целой страны на достижение единственной цели. Чего сейчас мы не наблюдаем, к счастью или к сожалению. И в-третьих, если школьная программа была такой замечательной, то почему не выиграли лунную гонку с американцами? Кроме этого, образование как школьное, так и вузовское, было насквозь пропитано идеологией, что негативно сказывалось даже на содержании учебных программ.



Вспомните о «научных» догмах Лысенко и курсах истории КПСС. Любая модель образования, которая может себя называть себя успешной, должна быть органично встроена в экономическую и политическую системы страны. К сожалению, школа в СССР могла как-то поддерживать лишь политическую составляющую государства. Со временем очень инертная модель советского образования стала одной из причин развала страны. И вот когда начались годы оголтелой демократии, все минусы школы всплыли: никто не умеет реализовывать свои умения и таланты все стен фабрик, НИИ и вузов. А те, кто умеет, оказываются зачастую очень недобросовестными гражданами. Примеров этому история 90-х годов может представить с избытком.



Многие говорят о превосходном техническом образовании в СССР. И это правда. Просто реализовать себя в условиях плановой экономики молодому инженеру было крайне сложно. Спасением была работа в оборонном НИИ, на оборонном же заводе, а также занятость в «генеральном» проекте.



В итоге к XXI веку страна подошла с критическим технологическим отставанием от мира и разбалансированной системой образования. Конечно, в советском образовании были положительные моменты, но о них скажем чуть позже.



Очередной нацпроект?

Национальный проект «Образование» во многом должен перевести школьную и вузовскую системы образования на новые рельсы, хотя говорить о каких-то революционных преобразованиях нельзя. Скорее, о комплексе мер по нивелированию недостатков. Самым дорогостоящим сегментом нацпроекта становится федеральный проект «Современная школа». Это без малого 300 млрд. рублей. В рамках этого направления обновят сельские школы, а также школы в малых городах. К 2024 году появится 230 тыс. новых школьных мест, что позволит наконец отказаться от третьей учебной смены.



Проект вскрывает, наверное, одну из самых болезненных проблем современной российской школы – удручающее состояние зданий и учебных кабинетов. Причем внешний вид школы напрямую зависит от региона, в котором она располагается. Повезло, если дети пойдут в школу в Тюменской области, Краснодарском крае или в Москве (не везде, кстати), когда вас встретит ухоженное учебное заведение с современным оборудованием. А вот если в Свердловской, Омской или Курганской областях… В общем, даже сейчас в Подмосковье можно встретить школы, претендующие на звание чуть ли всероссийских образовательных центров, серьезный ремонт в которых не проводился со времен Советского Союза.







Серьезной проблемой всей структуры образования еще с советских времен стало почти патологическое стремление к поступлению в высшие учебные заведения. Линия «школа – вуз» стала для большинства фактически обычным делом. К чему же мы пришли? В 1990-е и 2000-е годы гигантское количество выпускников школы поступило в различные вузы. Те, кто потолковее, смогли попасть на бюджет, остальные пошли платно. Чуть ли не в каждом городке и поселке городского типа появились филиалы серьезных учебных заведений. Это, кстати, стало следствием очередного всплеска рождаемости в начале 80-х годов. КПД таких вузов был смехотворным – молодежь пять лет проучилась за счет государства, к примеру, в экономических, юридических или педагогических вузах, а после ушла совсем в другую деятельность. Если из выпуска 10-15% могли работать по специальности, это уже было хорошо.



Некоторые шли дальше и после получения основного диплома поступали платно на второе высшее и еще через три года наконец устраивались по второй специальности. Абсурд? Когда подсчитали, сколько государственных средств фактически выбрасывается впустую, в государстве решились на реформу. Масло в огонь подлила и относительно невысокая средняя продолжительность жизни в стране, а уж если человек 5-8 лет будет при этом бесплатно учиться…



Одним из следствий изменений в высшей школе стало введение двухуровневой системы (бакалавриат и магистратура), а также резкое сокращение различного рода филиалов вузов, выдающих дипломы налево и направо.





Кстати, отдельно стоит рассказать про систему послевузовского образования, то есть аспирантуру и докторантуру, которая себя фактически себя дискредитировала в 1990-е и 2000-е годы. В особенности это касается целого сонма гуманитарных специальностей. Плагиат, коррупция, кумовство в немалой части защит кандидатских, докторских диссертаций и публикации статей тогда стали нормой. Технических и естественнонаучных дисциплин это веяние коснулось частично – здесь все-таки гораздо проще проверить результаты исследований.



Сейчас с защитой диссертаций дело обстоит гораздо сложнее. Во-первых, выпускник вуза после четырех лет бакалавриата не может поступить в аспирантуру – требуется уровень магистра, а соответствующие условия для этого есть далеко не в каждом вузе. Во-вторых, Высшая аттестационная комиссия выкосила множество советов по защите диссертаций, вызывающих подозрения в необъективности, а также уменьшила список рецензируемых научных журналов.



В погоне за одаренностью

Но вернемся к национальному проекту. Одной из важнейших задач работы Министерства просвещения (все помнят, что теперь именно так, а не Министерство образования и науки?) стала профориентация подрастающего поколения. Причем делать это надо именно сейчас, на очередной демографической волне, которая пришла после катастрофического спада в 90-е годы. Достижению этой цели так или иначе служат федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальные лифты для каждого» и «Молодые профессионалы».



Хорошим примером развития профориентационной работы в системе школьного образования служит Всероссийский форум «Проектория», с которым можно познакомиться по адресу proektoria.online. Здесь сложным образом переплелись направления научно-исследовательской работы подрастающего поколения и профориентации. А к концу 2024 года более 900 тысяч детей получат четкие инструкции по построению собственного профессионального будущего в рамках еще одного проекта — «Билет в будущее». Особое место в структуре учебных предметов получит «Технология» — планируется тотальное техническое перевооружение классов и обновление содержания. Дети получат доступ и навыки работы не только со стамеской и молотком, но и с 3D-принтером, и с лазерным станком. Дальнейшее развитие получат конкурсы профессионального мастерства типа WorldSkills.



Немало внимания и немало миллиардов рублей выделено на материальную поддержку молодых педагогов, а также повышение квалификации учителей со стажем. Интересно выглядит федеральный проект «Экспорт образования», он предусматривает до 2024 года следующее:

«Увеличение в два раза числа иностранных граждан, обучающихся в вузах и научных организациях, а также реализация комплекса мер по их трудоустройству».



Расшевелить во многом инертное общество призван проект «Социальная активность».



Кому в Новороссии жить хорошо?

Алексей Кудрин — противник национального проекта "Образование"



Красной нитью через весь проект проходит работа с одаренными детьми, которую почему-то критикует доктор экономических наук Алексей Кудрин. По его мнению, не стоит сейчас фокусироваться на юных талантах, а стоит обратить свой взор на отстающих и проблемных детей. Якобы мировой опыт показывает, что именно среди них скрываются истинно одаренные дети, способные стать настоящими драйверами экономического развития. Безусловно, определенная доля истины в этих словах есть: многие великие умы XIX и XX века были в школе обычными двоечниками-троечниками, однако подавляющее большинство были социально адаптированными талантами с самого детства. В истории на каждого троечника Эйнштейна можно найти пару-тройку отличников Ландау.



Чиновники Министерства просвещения отлично понимают, что воспитание даже одного талантливого инженера или исследователя может принести отдачу, кратно превышающую все вложения в образование. Именно поэтому администратором проекта «Образования» выступает Марина Ракова, заместитель министра просвещения РФ. Она в свое время была инициатором создания в России сети детских технопарков «Кванториум» — современных аналогов советских домов технического творчества. С основными направлениями конструкторской работы юных инженеров «Наноквантум», «Автоквантум», «Нейроквантум», «Аэроквантум», «IT-квантум», «Робоквантом», «Космоквантум» и «Геоквантум» можно познакомиться на kvantorium.ru.



Сейчас в дополнение к линейке «Кванториумов» присоединяются центры цифрового образования детей «IТ-КУБ» как часть федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Здесь дети будут программировать на Python, Java, C++, работать с большими данными и разрабатывать приложения для виртуальной реальности. Важно, что к работе с одаренными детьми привлечены потенциальные работодатели: «Яндекс», Samsung и Microsoft. К 2024 году планируют построить 340 таких «кубиков» и привлечь в них не менее 136 тыс. детей по всей России.



Марина Ракова, пожалуй, становится главным драйвером всех инноваций в Министерстве. В конце 90-х годов она еще школьницей успешно участвовала в программе «Шаг в будущее», организованной МГТУ им. Н. Э. Баумана. Стала победителем Всероссийского финала «Шаг в будущее», а позже международных «Intel ISEF» и «European contest for young scientists».



Всероссийский форум «Шаг в будущее» (www.step-into-the-future.ru) уже на протяжении десятилетий является для школьников отличной площадкой для оттачивания своих научно-исследовательских навыков. Естественно, поскольку организатором выступает сугубо технический МГТУ, то и спектр направлений работы имеет серьезный крен в области технических и естественных наук. Несколько лет назад в этой программе в качестве партнёра появилось Министерство обороны. Военные, во-первых, поддерживают участие воспитанников кадетских, суворовских и нахимовских училищ в научной работе, а, во-вторых, всячески поощряют проекты, имеющие оборонное значение. Конечно, все это следует рассматривать сквозь призму возраста участников – с 1 класса по 1 курс вузов. Никто и не требует фундаментальных открытий от детей, но уровень некоторых проектов приятно удивляет. Так, в 2019 году одним из победителей стал учащийся с проектом «Разработка и создание эффективного реактивного двигателя для ракетомоделирования». Кстати, на соревнованиях молодых ученых Европейского союза (EUCYS) проект оказался в числе призеров.



Европа и Россия. Знак плюс и знак минус

Марина Ракова



Вернемся к советской системе образования. Все лучшее, что взяла российская школа из советского образования, – это фундаментальность знаний. Если сравнить учебники физики и химии в американских школах с нашими даже базовыми, то окажется, в США в старших классах изучают то, что у нас проходят в 6-8 классах. К примеру, щелочи за океаном рассматриваются в виде пищевой соды и средства для прочистки труб. Сейчас и наша школа уходит от советской фундаментальности преподаваемых предметов, хотя до уровня США еще очень далеко.



Из материала может показаться, что в образовании нашего государства все просто блистательно. Это, конечно, не так. Проблем хватает, и многие из них решить нацпроект «Образование» просто не сможет, даже если кратно увеличить его финансовое обеспечение. Определенной проблемой является переход почти всех педагогических вузов на бакалавриат: то есть в школу молодой учитель приходит после 4 лет обучения с соответствующим набором знаний. При этом, поступая в педагогический вуз, к примеру, на физико-математический факультет, теперь не надо сдавать физику. Достаточно ЕГЭ по обществознанию, базовой математике и русскому языку.



И, конечно, заработная плата педагогов, которая должна составлять 100% (а в вузах 200%) от средней по региону. В большинстве школ по России упоминание об этом вызовет в лучшем случае улыбку.



Тревогу вызывает также дифференциация образования на элитные и «обычные» школы. Хотя такая практика была и в Советском Союзе со школами при различных вузах и даже НИИ. Все-таки очень хочется, чтобы уровень преподавания был одинаково высок по всем школам страны.



Национальный проект «Образование» призван поднять уровень образования в России в мировом рейтинге с 14 места минимум на 10, и сделать это нужно до 2024 года. Поживем – увидим.

Евгений Федоров





