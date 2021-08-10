«Национальный корпус», лишившись своего покровителя в МВД, – Арсена Авакова, – вступает в схватку с офисом президента

Похоже, Владимир Зеленский определился, «зачищать» ему наци, оставшихся как бы в наследство от уволенного Авакова, или попытаться их перекупить. Видимо, сделка не состоялась – вчера и сегодня националисты на своей киевской базе ожидали штурма. А теперь их лидер Андрей Билецкий обещает «снести режим жалкого клоуна», как только к Киеву подтянутся «побратимы» с Донбасса. Так что сейчас мы наблюдаем пик противостояния – пока без стрельбы. Тем не менее, у «Нацкорпуса» уже начались проблемы.

Уже не секрет, что именно офис президента должен был содержать «Азов» Билецкого, на базе которого формируется «Нацкорпус» – такое негласное соглашение заключили Зеленский с Аваковым при увольнении министра. Однако Аваков убыл в Италию – от греха подальше, – а «Нацкорпус» с «Азовом» остались. Но их перестали подкармливать! Боевикам не выплачена зарплата за июнь и июль. Между тем, содержание, о котором договорился Аваков накануне отъезда, составляло 78 миллионов гривен в год (порядка 3 миллионов долларов) – и это только «денежное довольствие» личного состава. А в целом годовые расходы «Азова» исчислялись 124 миллионами гривен. Это деньги, которые Аваков платил нацистам из собственного кармана (кроме этого «Нацкорпус» получает ещё и бюджетное финансирование, сколько именно – государственная тайна). Вчера и сегодня Билецкий встречался с киевскими предпринимателями, которые смогли бы ему одолжить 13 миллионов гривен (это довольствие за 2 месяца, как он указывал в ходе бесед), но никто из его визави то ли не имел таких денег, то ли не хотел их одалживать. В общем, задача не решена, а националисты уже грозят захватить президентскую администрацию Зеленского и вынести оттуда всё, что можно будет быстро продать.

Примечательно, что Билецкий пытался одолжить денег у Рината Ахметова, но тот предпочёл отказаться от встречи, мотивируя своё решение тем, что у него на содержании уже состоят несколько партий, в которых заправляют националисты, а новых расходов нести олигарх не желает. Также Билецкий пытался продать своих хлопцев Илье Киве, подручному Виктора Медведчука и своему бывшему соратнику. Этот вопрос, насколько нам известно, пока окончательно не решён (Медведчука настораживает то, что, в случае сделки, его, а не Киву, обвинят в сотрудничестве с наци). А пока силовики готовятся покончить с боевиками Билецкого, вот только пока неясно, кто их цель – то ли «Азов», то ли весь «Нацкорпус».