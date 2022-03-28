Национальный интерес: почему в Сербии раскритиковали позицию ЕС по санкциям против России

Европа требует от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, при этом делая для себя исключение в отношении поставок нефти и газа из РФ, заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, ЕС может дойти до введения ограничительных мер против Белграда, хотя отказ от санкций против РФ продиктован интересами сербского народа. По мнению экспертов, несмотря на давление со стороны Брюсселя, Сербия помнит о поддержке России по принципиальным для Белграда вопросам и будет настаивать на праве строить самостоятельную политику во взаимоотношениях с Москвой.

Евросоюз отказался от ограничительных мер в отношении российских энергоносителей, но при этом требует от Белграда присоединиться к санкциям против Москвы, которые в первую очередь негативным образом скажутся на самой Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью Prva TV.

«Вы хотите ввести санкции против России? Но почему тогда вы сами не ввели их в отношении российских нефти и газа? Потому что вы не вводите санкции тогда, когда вам это не нравится, что умно и правильно», — приводит ТАСС слова сербского лидера.

При этом Вучич допустил, что Евросоюз может ввести рестрикции против Сербии за отказ Белграда присоединиться к широким антироссийским ограничительным мерам. Вместе с тем, по словам президента, нежелание республики участвовать в санкционном давлении Европы на Россию напрямую связано с экономическими интересами страны.

«Мы делали всё, что могли, в интересах нашей страны... Сербия — не слуга, она не выполняет приказы ни России, ни Америки, ни кого-либо другого. Сербия — самостоятельная и независимая страна. Когда вы напали на Сербию, была ли это агрессия? Вас 19 бандитов собралось, чтобы напасть на одну маленькую Сербию... Это говорит об истерии и слабости. Вы не можете издеваться над большими, поэтому находите маленького и слабого, чтобы издеваться над ним, поскольку любите издеваться. Такие люди жить не могут без этого», — добавил сербский президент.

Самостоятельная политика

Напомним, ещё 25 февраля — на следующий день после начала спецоперации ВС РФ на Украине — Александр Вучич в обращении к гражданам Сербии заявил, что Белград не поддержит санкции Запада против России.

«Сербия в недавнем прошлом ощутила на себе санкции Запада, и наши соотечественники в Республике Сербской Боснии и Герцеговины сейчас терпят санкции, поэтому Сербия считает, что введение санкций против какого-либо государства и её представителей не отвечает её политическим и экономическим интересам», — подчеркнул Вучич.

Президент напомнил, что Россия неоднократно отказывалась поддерживать рестрикции, направленные против Белграда, защищала от них Сербию и продолжает поддерживать сербскую сторону в ООН по вопросу Косова.

В свою очередь, граждане Сербии с началом спецоперации на Украине выразили широкую поддержку России. В Белграде прошли многотысячные демонстрации и автопробеги солидарности с РФ, а болельщики ряда спортклубов перед матчами скандируют лозунг «Русские и сербы — братья навсегда».

Россию поддержали и сербские политики. Так, лидер партии «Заветники» Милица Джурджевич в беседе с RT отметила, что в нынешней ситуации Запад преследует цель окружить Россию и использовать народ Украины, чтобы втянуть его в конфликт с братским русским народом.

В свою очередь, кандидат в президенты Сербии Миша Вацич в интервью RT назвал лицемерной позицию Запада в отношении России.

«Целью спецоперации является как раз предотвращение геноцида русских в Донбассе и окончание войны, которую ведёт неонацистский режим в Киеве против собственных граждан русского происхождения и русскоязычного населения», — сказал политик.

Растущую на Западе русофобию и её проявления по отношению к русским глава МВД Сербии Александр Вулин сравнил с проявлениями нацизма.

«Изгнание русских детей из школы, запреты россиянам посещать рестораны, отказ в медицинских услугах, отчуждение имущества, призывы к убийству русских детей, запреты на русскую литературу, российские СМИ — всё это признаки возвращения нацизма в официальную политическую и общественную жизнь, это не может пройти без последствий для человечества так же, как когда нацизм появился в первый раз», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Вулин подчеркнул, что ненависть к россиянам возникла не как следствие конфликта на Украине, она «взращивалась десятилетиями».

Глава МИД Сербии также поддержал слова президента Вучича, заявив, что республика сама выбирает себе друзей и «никогда не будет участвовать в антироссийской истерии».

Европейское давление

После начала спецоперации на Украине и отказа Сербии присоединиться к европейским санкциям против России ЕС усилил давление на Белград. 11 марта глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с Александром Вучичем заявила, что, если Сербия хочет войти в Евросоюз, она должна быть готова разделять его общие ценности и позиции, в том числе и в вопросе Украины.

Позднее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС сообщило, что европейские чиновники акцентировали внимание на том, что Сербия — единственная европейская страна, кроме Белоруссии, которая не присоединилась к ограничительным мерам против России.

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Как отметил в комментарии RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв, давление ЕС на Белград из-за отказа сербской стороны присоединиться к санкциям против России будет усиливаться.

«Вопрос в том, насколько далеко готов зайти ЕС. Учитывая, что многие страны Евросоюза прямо участвовали в бомбардировках Сербии, чуть перегнуть палку — это вызвать массовое отторжение и неприятие у сербов. С другой стороны, если ЕС будет действовать более осмотрительно, то память о бомбардировках 1999 года по мере смены поколений будет потихоньку стираться», — предположил эксперт.

Однако, несмотря на то что значительное количество граждан Сербии хотели бы получить преимущества членства страны в ЕС, ещё большее количество сербов положительно относятся к России, добавил Трухачёв. Евросоюз же продолжает проводить русофобскую политику, которая только отталкивает жителей Сербии.

«Пока что Брюссель выбрал именно такой русофобский курс, сопряжённый с тем, что страны ЕС сделали в отношении Сербии в 1999 году, и помноженный на то, что Европа принуждает Сербию признать Косово, на что подавляющее большинство сербов не согласны», — подчеркнул политолог.

Для того чтобы ЕС переманил на свою сторону Сербию, ему нужно проявить гибкость и пойти на ряд спорных для европейцев решений: разрешить принять четыре общины на севере Косова в состав Сербии и разрешить хотя бы части Республики Сербской в Боснии и Герцеговине воссоединиться с Белградом в обмен на признание оставшихся частей Косова, полагает Вадим Трухачёв.

«Но пока что ЕС является заложником собственной русофобии и собственной сербофобии как её отдельной формы, сербам в Евросоюзе не верят именно по той причине, что считают их проводниками российского влияния», — отметил аналитик.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT подчеркнула, что требования ЕС к Сербии абсолютно несправедливы.

«Вучич в данной ситуации поддерживается большинством населения — мы видим, какие демонстрации проводят сербы. Он пользуется тем, что у него есть огромный кредит доверия со стороны простых людей, его избирателей. В этой ситуации Белград может отстаивать свой суверенитет, так как он понимает, что, даже если будут введены какие-то ограничения в плане финансовых транзакций, что вызовет проблемы с оплатой газа, всё равно вариант поставок энергоносителей из России будет найден», — пояснила эксперт.

Так как Сербия пока не является полноправным членом Евросоюза, Брюссель не может требовать от неё того, что она не обязана делать в соответствии с предписанными членам нормами, напомнила Федосова.

«Внутри самого Евросоюза есть та же Венгрия, которая не планирует отказываться от российского газа. Поэтому сейчас, оказывая чрезмерное давление на Сербию, ЕС сам находится в рисковой для своей стабильности ситуации», — подчеркнула аналитик.

Она добавила, что Сербия имела определённый экономический интерес в вопросе вступления в ЕС, однако попытки Брюсселя заставить Белград присоединится к санкциям против России сводят его на нет.

«Интересы к этому у Сербии были сугубо экономические: из-за географического положения, тесных связей с соседями. Но на фоне того, как усиливается давление на страну, даже экономический интерес может отойти на второй план. Потому что приоритетом для Сербии является право самостоятельно решать свои вопросы в отношениях с Россией», — заключила Федосова.