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Национальный герой Азербайджана погиб в боях за Карабах. Алиев обещал увековечить его имя

23 октября 2020, 20:45  •  45 • Политика
Полковник армии Азербайджана Шюкюр Нариман оглы Гамидов, который был удостоен звания Национального героя за участие в "Четырёхдневной войне", погиб во время боёв за Карабах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал отцу Шюкюра увековечить имя его сына.
Шюкюр Нариман оглы Гамидов погиб во время очередного столкновения в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу сообщил бывший госсекретарь Азербайджана Али Керимли.
Президент страны Ильхам Алиев поговорил по телефону с отцом Гамидова и выразил ему свои соболезнования. Он пообещал увековечить имя Шюкюра в Губадлинском районе.
Глава государства отметил, что на этот раз Шюкюр Гамидов погиб, героически сражаясь в боях за свободу Губадлинского района. Имя Шюкюра будет увековечено в Губадлинском районе, где он родился и умер за свою свободу, - сообщает пресс-служба президента.
Напомним, что Шюкюр Гамидов воевал во время столкновений в Нагорном Карабахе, которые произошли в начале апреля 2016 года. Боевые действия шли три с половиной дня (теперь этот конфликт называют "Четырёхдневной войной"), в ходе которых применялись артиллерия и авиация. За участие в тех событиях он был удостоен звания Национального героя Азербайджана.

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