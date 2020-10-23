Национальный герой Азербайджана погиб в боях за Карабах. Алиев обещал увековечить его имя

Шюкюр Нариман оглы Гамидов погиб во время очередного столкновения в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу сообщил бывший госсекретарь Азербайджана Али Керимли.

Президент страны Ильхам Алиев поговорил по телефону с отцом Гамидова и выразил ему свои соболезнования. Он пообещал увековечить имя Шюкюра в Губадлинском районе.

Глава государства отметил, что на этот раз Шюкюр Гамидов погиб, героически сражаясь в боях за свободу Губадлинского района. Имя Шюкюра будет увековечено в Губадлинском районе, где он родился и умер за свою свободу, - сообщает пресс-служба президента.

Напомним, что Шюкюр Гамидов воевал во время столкновений в Нагорном Карабахе, которые произошли в начале апреля 2016 года. Боевые действия шли три с половиной дня (теперь этот конфликт называют "Четырёхдневной войной"), в ходе которых применялись артиллерия и авиация. За участие в тех событиях он был удостоен звания Национального героя Азербайджана.