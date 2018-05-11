Национальный банк Швейцарии — крупнейший в мире хедж-фонд

Швейцарский ЦБ усиливает позиции в акционерном капитале ведущих американских корпораций

Швейцария – страна во многих отношениях уникальная. Уникален и её центробанк – Национальный банк Швейцарии (НБШ).

Принципиальной особенностью центробанка Швейцарии является то, что он имеет статус акционерного общества. В мире есть, конечно, центробанки в форме акционерных обществ. Например, Федеральная резервная система США (американский центробанк), акционерами которой являются несколько тысяч американских банков, но это акционерное общество закрытого типа. А НБШ – акционерное общество открытого типа. Это означает, что часть из 100 тысяч акций, эмитированных центробанком Швейцарии, обращается на свободном рынке. При сильном желании любой инвестор может приобрести «кусочек» НБШ и стать совладельцем центробанка.

Центральное правительство Швейцарии вообще не участвует в капитале НБШ. Основная часть акций (около 45%) принадлежит кантонам Швейцарии. Еще 15% – кантональным банкам. Оставшимися 40% капитала владеют частные компании и отдельные физические лица (всего около 2200 акционеров). Среди частных владельцев определилась группа 30 ведущих акционеров, располагающих 25% голосов. В НБШ действует правило, согласно которому на выплату дивидендов не может направляться прибыль, превышающая 6% величины уставного капитала. Из года в год группа частных акционеров добивается отмены этого правила. Доходность акций для частных инвесторов в последние годы не поднималась выше 1%. Они настаивают на том, чтобы она была не менее 6-7% годовых.

Самым крупным частным инвестором является бизнесмен и профессор экономики Тео Зигерт (Theo Siegert). При этом он гражданин не Швейцарии, а Германии. Его доля в акционерном капитале по итогам 2016 года составила 6,72%. Для сравнения: такие крупные административные единицы Швейцарии, как кантон Берна имеет 6,63% акций, а кантон Цюриха – 5,20%.

Конечно, в свободном обращении находится небольшая часть акций. В среднем ежедневно на рынке торгуются от 50 до 100 акций НБШ, т. е. не более 0,1% всех акций. Столь дозированные выбросы акций НБШ на рынок страхуют центробанк от резких изменений структуры капитала. Уже многие годы сохраняется статус-кво долей основных акционеров в капитале центробанка, изменения измеряются десятыми долями процента.

Вообще, в мире есть ещё несколько центробанков со статусом акционерного общества, у которых некоторая часть акций обращается на фондовом рынке. Это центробанки Японии, Греции, Бельгии, Италии и ЮАР. Однако там некоторые из акций не дают права голоса, в других случаях бумаги имеют символическую доходность и потому не интересны инвесторам. В любом случае ни в одном из названных центробанков нет такой консолидации акций в узкой группе частных инвесторов как в Национальном банке Швейцарии.

НБШ – один из тех центробанков, которые в период финансового кризиса и после него встали на путь резкого наращивания своих активов. Швейцарский центробанк включил печатный станок для того, чтобы не допустить чрезмерного роста валютного курса швейцарского франка. А это, по заявлениям властей, необходимо, чтобы поддержать отечественного товаропроизводителя. Дополнительно к этому НБШ ввёл отрицательную ставку по депозитам (что также отличает его от большинства центробанков).

Продукция печатного станка НБШ направляется на приобретение различных активов, номинированных в иностранной валюте. В итоге гигантские ежегодные приросты международных резервов, которые в активах швейцарского центробанка занимают существенно более 90% и продолжают увеличиваться. Даже у Центрального банка Российской Федерации, который справедливо критикуют за чрезмерно большую долю международных резервов в активах, она, согласно последнему годовому отчёту ЦБ России, в 2017 году составила лишь 62%. Вот как выглядели официальные международные (золотовалютные) резервы Швейцарии в отдельные годы (млрд. долл., на конец года): 2005 г. – 57,6; 2010 г. – 270,5; 2015 г. – 678,9. Теперь по величине официальных международных резервов Швейцария находится на третьем месте в мире (822 млрд. долл.) после Китая и Японии. Для сравнения: данные по резервам некоторых европейских стран (млрд. долл., на конец марта 2018 года): Германия – 204; Франция – 164; Великобритания – 191.

Ещё более шокирующей особенностью центробанка Швейцарии является особый состав его активов. На протяжении всей истории существования центральных банков считалось, что они вкладываются только в самые надёжные, безрисковые активы. Если это кредиты банкам, то под надёжное обеспечение. Если это ценные бумаги, то только казначейские облигации, векселя и ноты, причём имеющие максимальные рейтинговые оценки. Центральный банк – «кредитор последней инстанции», поэтому он должен быть надёжным и устойчивым, как скала. А чтобы не было искушений гнаться за прибылью (где погоня за прибылью, там и риск), в конституциях и законах многих стран указывается, что получение прибыли не является целью центробанка. Вместе с тем центробанк традиционно воспринимается как институт, который не зависит от государственного бюджета и кормит сам себя. За редкими исключениями любой центробанк до последнего времени завершал очередной год с положительным финансовым результатом, т. е. с прибылью. Так было до последнего мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. В текущем десятилетии доходность многих финансовых инструментов и активов стала падать до нуля и даже уходить в минус. Традиционные подходы к формированию активов центробанков в новых условиях стали грозить возникновением убытков. Реакцией некоторых центробанков стало инвестирование в новые финансовые инструменты – более доходные, но и более рисковые. В качестве яркого примера такой новой политики называют Банк Японии. Он значительную часть своих активов стал формировать за счёт покупки акций японских компаний, обращающихся на фондовом рынке страны. С недавнего времени покупку корпоративных облигаций стал осуществлять Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Однако дальше всех пошёл центробанк Швейцарии. Он, подобно Банку Японии, стал покупать акции, но если японский центробанк покупает долевые бумаги японских компаний, то швейцарский центробанк сделал упор на приобретение бумаг иностранных корпораций. При этом НБШ выбирает акции компаний с высокой и очень высокой доходностью и с рисками выше среднего. Финансовые аналитики за глаза стали называть Национальный банк Швейцарии хеджевым фондом (hedge fund – частный институт, работающий на финансовом рынке с высокодоходными и одновременно высоко-рисковыми инструментами). Если в сентябре 2014 года в портфеле НБШ на акции американских эмитентов приходилось 26,1 млрд. долл., то через три года (в сентябре 2017 г.) этот портфель уже оценивался в 87,8 млрд. долл. Рост в 3,4 раза! А всего на акции приходится около 20% международных резервов швейцарского центробанка (американские бумаги составляют как минимум половину).

НБШ является владельцем крупных пакетов акций следующих американских компаний: Apple (на конец третьего квартала 2017 года почти 3 млрд. долл.), Alphabet (2,2 млрд. долл.), Microsoft (более 2 млрд. долл.), Facebook (более 1,5 млрд. долл.). В портфеле имелись также крупные пакеты акций таких американских компаний, как Amazon, Exxon Mobil, Johnson&Johnson, AT&T, General Electric, Pepsico, Coca Cola, Procter & Gamble, Chevron и т. д. В некоторых из этих американских компаний НБШ стал заметным акционером, иногда конкурируя с такими гигантами, как глобальные инвестиционные фонды Blackrock и Vanguard.

На примере Apple хорошо видно, как НБШ усиливает свои позиции в акционерном капитале ведущих американских корпораций. В четвёртом квартале 2014 года количество акций Apple в портфеле НБШ было равно 5,6 млн. штук. В четвёртом квартале 2016 года их число возросло до 15,0 млн. По итогам второго квартала прошлого года их было уже 19,2 млн. При этом акции Apple обращаются на фондовой бирже Nasdaq, любимой площадке хеджевых фондов и других азартных игроков, где торгуются преимущественно бумаги высокотехнологичных компаний, многие из которых являют собой пузыри в силу искусственно завышенных цен на эмитированные бумаги.

По данным НБШ, за период 2005-2016 гг. (двенадцать лет) средняя доходность его портфеля облигаций была равна 0,7%; портфеля акций – 2,8%. В конце периода разрыв увеличился: в 2016 году облигации обеспечили доходность в 1,5%, а акции – 9,2%.

В мире центробанков Национальный банк Швейцарии – первопроходец. Из консервативного инвестора он превратился в азартного игрока. В начале 2018 года были обнародованы финансовые результаты деятельности НБШ за 2017 год. Банк заявил, что им получена прибыль в 54 млрд. швейцарских франков (55,2 млрд. долл.), и сообщил, что прибыль в размере 49 млрд. швейцарских франков была получена за счёт иностранных активов, в том числе акций. Такой прибыли могут позавидовать гиганты мирового бизнеса (например, у американского банковского гиганта JP Morgan прибыль составила 24 млрд. долл., у Wells Fargo – немногим более 20 млрд. долл.).