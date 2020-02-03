Национальные прожектёры

Реализация нацпроектов, очевидно, станет одной из приоритетных задач нового кабмина – недаром именно их невыполнение поставили в укор правительству Дмитрия Медведева. Однако на поверку оказывается, что даже самое добросовестное и педантичное исполнение всех нацпроектов едва ли кардинально улучшит жизнь россиян. «Наша Версия» разобрала каждый из нацпроектов, пытаясь понять, почему они оказались по своей сути обычным прожектёрством и бесполезной тратой денег. Сегодня мы расскажем о нацпроекте в сфере здравоохранения.

Улучшать многострадальную систему здравоохранения будет свеженазначенный глава Минздрава Михаил Мурашко. Впрочем, делать это ему предстоит под чутким руководством сохранившей свой пост вице-премьера Татьяны Голиковой. Да-да, той самой г-жи Голиковой, которая не далее как несколько месяцев назад публично заявляла о провале реформ во вверенной ей отрасли. Результаты так называемых реформ в здравоохранении и правда выглядят страшно. Так, за последние годы почти в 2 раза сократилось количество больниц и поликлиник, во всех регионах отмечается острая нехватка врачей, а в 17,5 тыс. населённых пунктов вообще нет никакой медицинской инфраструктуры. Список провалов можно продолжать бесконечно. Главный вопрос – как в правительстве собираются это исправлять? Тут-то и начинаются реальные проблемы.

ФАПнулись!

Бессистемность заложенных в нацпроект целевых показателей уже не раз была подтверждена на практике. Вот свежий пример. В конце прошлого года президент Владимир Путин дал поручение Общероссийскому народному фронту проанализировать ход строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Дела с ФАПами во многих регионах и правда идут из рук вон плохо. Так, по данным Минздрава, из построенных в 2018 году 370 ФАПов 64 не работают вовсе. В 2019 году, по данным активистов ОНФ, строительство ФАПов во многих регионах шло ни шатко ни валко. В результате достичь целевых показателей по ФАПам, к сожалению, не удалось. Вместе с тем ответить на вопрос, действительно ли всем регионам ФАПы необходимы и в каком количестве, сегодня не может никто.

«Чтобы ответить, где, сколько и чего нам нужно, необходимо сделать соответствующие расчёты, определить потребности населения в медицинской помощи. Вы давно слышали о чём-нибудь таком? Мне вот учёные говорят, что подобных исследований не проводилось уже 40 лет. Так что принцип отбора вообще непонятен: почему мы строим ФАП, а не что-нибудь другое? Нужен ли он в конкретном месте или нет?» – отмечает президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. А между тем строительство одного ФАПа обходится примерно в 8–10 млн рублей.

В этой связи очень показателен пример реформирования службы Скорой помощи. Сегодня мало кто помнит, но в предыдущем нацпроекте «Здоровье» скорой помощи как раз уделялось особое внимание, и её техническое переоснащение тогда стало предметом особой гордости чиновников. Результат всем известен. Сегодня службы «скорых» во многих регионах влачат жалкое существование и находятся на грани выживания, не имея возможности обновить пришедший в негодность автопарк «Газелей».

«Прошло 15 лет с тех пор, как закупали новые машины для «скорой». Простите, это рутинная каждодневная работа. Однако в нацпроекте теперь ничего про это нет», – констатирует Александр Саверский.

Лекарств не было и не будет

Странную избирательность авторы нацпроекта проявили и в выборе болезней, бороться с которыми планируется особенно усиленно. Главные фавориты – онкозаболевания и болезни сердечно-сосудистой системы. Снижение смертности именно от этих заболеваний заложено в целевые показатели нацпроекта, достижением которых и будет измеряться успех работы отрасли. Грубо говоря, умерли вы от диабета – не страшно, а вот от инфаркта спасти вас были обязаны. Впрочем, даже с «приоритетными» болезнями бороться пока не очень получается. По оценкам специалистов, ежегодно в России от рака умирают более 300 тыс. человек.

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За первое полугодие 2019 года смертность от онкологических болезней составляла 204,5 человека на 100 тыс. населения. Нынешний целевой показатель нацпроекта – 185 смертельных исходов на 100 тысяч. Между тем сами онкологи предупреждают, что в ближайшие годы цифры будут не снижаться, а расти. Одна из главных причин того – отсутствие лекарственного обеспечения.

«Доктора стремятся использовать современные схемы лечения, но препаратов для этого иногда не хватает. В результате всё чаще возникают споры о целесообразности смены клинических рекомендаций и применения новых схем лечения», – отмечал в одном из своих интервью президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерий Старинский. По его словам, в регионах срыв аукционов по госзакупкам препаратов для онкологии составляет 15–40%. Впрочем, про лекарственное обеспечение, организацию аукционов и ценообразование в нацпроекте ни слова. Да и целевых показателей по этой теме в нацпроект никаких не заложено. Так что подобные «мелкие» недоразумения статистику по реализации нацпроекта точно не попортят.

«Когда в СМИ прошла цифра о том, что до 25–30% аукционов по закупке лекарств в регионах срывается, для Минздрава это был шок. В министерстве элементарно не знают уровень лекарственного обеспечения в субъектах Федерации. Этой информации на федеральном уровне просто нет, её никто не собирает», – говорит Александр Саверский, добавляя: – Такой способ управления госсистемой абсолютно неэффективен. Представьте, если у нас Минобороны управляется таким способом!»

Кадровый голод продолжается

Ещё один целевой показатель, выполнить который, похоже, не удастся, – ликвидация дефицита кадров. Проблема нехватки врачей обострилась ещё в 2012 году. И, по сути, её создали сами чиновники. Тогда, чтобы исполнить майские указы президента и поднять зарплаты врачам, часть медперсонала просто решили уволить. В конце прошлого года теперь уже бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала, что до 2024 года все медучреждения будут обеспечены врачами и средним медперсоналом на 95%. Впрочем, удастся ли этого добиться на практике – большой вопрос. Пока что ситуация выглядит неутешительно. По подсчётам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2019 году в медорганизации хоть и пришло 9 тыс. новых медработников, одновременно столько же и уволилось. Так что не исключено, что достигать целевых показателей нацпроекта в этой части придётся традиционным и давно проверенным способом – приписками.