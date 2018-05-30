Национальная трагедия. Украинцев выдавливают из Украины • 120 • Аналитика







Собственно, последний вариант и имели в виду вожди революции, когда разглагольствовали о «безвизе». И это оказалось единственной воплощенной, хоть и не в полной мере, надеждой евромайданщиков. «Безвиз», хоть и ограниченный туристическим статусом (без права работы), украинцы получили, и сотни тысяч, а, точнее, миллионы граждан этой страны, вместо того, чтобы «запанувате у своей стороны», предпочли «шукать доли» в качестве нелегальных гастарбайтеров (получить трудовую визу для работы в странах ЕС удается единицам).





Однако это главное и единственное достижение новой украинской власти поставил под сомнение доныне вполне лояльный идеалам «революции гидности», рьяный сторонник западного курса и сподвижник Виктора Ющенко, экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.







Выступая в эфире телеканала «NewsOne», он объявил, что масштабы оттока трудоспособного населения Украины стали национальной трагедией, оставляющей страну без будущего.



Это утверждение он сделал, комментируя данные «Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству», согласно которым, на заработки в Польшу выезжает каждый 20-й украинец, а также сообщения организации «Европа без барьеров» о том, что Украина стала лидером среди стран, в которых подделывают документы для выезда на заработки за границу.



Маломуж полностью согласился с данной статистикой, уточнив, что число эмигрантов достигает порядка девяти миллионов.



«Мы говорим о большой проблеме и трагедии для страны. Активная часть, интеллектуальная в первую очередь, которая имеет большую способность к труду, выезжает за границу. В первую очередь — Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада, США — до 9 миллионов. Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет. Это происходит потому, что не дали альтернативу — свободного развития малого и среднего бизнеса, альтернативных видов кооперации, которая дала бы рабочие места и высокие стандартны. Это основная причина, почему выезжают, нет перспектив», — резюмировал генерал.



Это выступление не может не вызвать изумления. Ведь все то, чего добивались украинские западники (Маломуж принадлежит к их числу), — безвизовый режим в сочетании с разрывом экономических связей с Россией, разрушающим промышленность страны, и, соответственно, лавинообразное сокращение рабочих мест, — вполне предсказуемо вело к такому результату.





Фото: globallookpress.com Фото: globallookpress.com



Об этом же говорит опыт евроинтеграции прибалтийских республик, а еще ранее Польши, в экономике которой из-за массового отъезда поляков на заработки в Европу в 90-е где возникли такие дыры, которые удалось залатать только сейчас, за счет украинских трудовых мигрантов, и то лишь отчасти. Не понимать этого организаторы и вожди двух украинских революций не могли.



То есть правота заявления бывшего разведчика очевидна. Однако слышать это из уст экс-советника и единомышленника Ющенко, в свое время провозгласившего курс на построение «аграрной супердержавы», слышать довольно удивительно.



Напомним, что достичь этой цели и «оранжевый президент», и его нынешние последователи стремятся с помощью деиндустриализации, которая, в украинских условиях означает еще и депопуляцию.



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Собственно, ряд украинских экспертов особенно и не скрывал, что для обслуживания «аграрной супердержавы» объем населения Украины совершенно избыточен. Современное аграрное производство мало напоминает плантации США первой половины ХIX века или «сельскохозяйственные кооперативы» Пол Пота и не нуждается в ручном труде множества работников. Кроме того, аграрное производство носит сезонный характер – корпорации предпочитают не скупать продукцию фермеров, а нанимать сезонных рабочих на свои поля и производство.



Так насколько избыточно население Украины?







Для примера укажем, что в Индии, чье сельское хозяйство оказалось под контролем американской транснациональной компании Monsanto (энергично осваивающей сегодня Украину), 90% всех крестьян в результате продажи земель были изгнаны из сельской местности в города, которые не обеспечивают внутренних мигрантов ни крышей над головой, ни работой, ни социальной помощью.



Симбиотический альянс олигархов и политиков-неонацистов, управляющий Украиной, зарабатывает не на созидании и развитии, а на распродаже и разрушении. И разговоры о деиндустриализации и «аграрной супердержаве» являются очень удобной ширмой для разграбления остатков промышленности, доставшейся от СССР.



Впрочем, «вожди» грабят и продают даже грунт. Так, например, «Мироновский хлебопродукт» под предлогом строительства птицефабрик снимает с огромных территорий чернозем на метр в глубину, после чего его вывозят за рубеж. Происходит массовый вывоз песка с берегов Днепра и Буга, что приводит к обмелению этих рек.



Захватившие власть в стране и ее ресурсы временщики, понимая, что их срок ограничен, стремятся использовать его с максимальной отдачей, стараясь, как в известном анекдоте, хотя бы накусить то, что не удается съесть. Грязная нефть против чистых технологий



И в этом смысле население становится совершенно ненужным. Более того, оно создает определенные проблемы, требуя расходов на «социалку», и несет потенциальную угрозу «голодных бунтов». И в этом смысле выдавить как можно больше украинцев за рубеж на заработки или уничтожить их в братоубийственной войне на восточных границах страны вполне соответствует интересам правящего режима и связанных с ним олигархов.



Так что всё абсолютно логично и понятно. Кроме внезапного прозрения генерала Маломужа. Которое, скорее всего, связано с прорезавшимися у него политическими амбициями, которые он, похоже, намерен реализовать с помощью правдорубства и критики своих же единомышленников, более преуспевших в «дерибане» Украины. Для участников «евромайдана», по крайней мере, тех, кто пришел в центр Киева по зову сердца, а не исключительно за зарплатой, важнейшей целью и лозунгом этого мероприятия была евроинтеграция. Наиболее романтичные полагали, что это означает, что после победы над «бандой» страна быстро и необратимо, чудесным образом достигнет европейского процветания. Более реалистичные полагали, что им разрешат беспрепятственно ездить в ЕС «працювати».Собственно, последний вариант и имели в виду вожди революции, когда разглагольствовали о «безвизе». И это оказалось единственной воплощенной, хоть и не в полной мере, надеждой евромайданщиков. «Безвиз», хоть и ограниченный туристическим статусом (без права работы), украинцы получили, и сотни тысяч, а, точнее, миллионы граждан этой страны, вместо того, чтобы «запанувате у своей стороны», предпочли «шукать доли» в качестве нелегальных гастарбайтеров (получить трудовую визу для работы в странах ЕС удается единицам).Однако это главное и единственное достижение новой украинской власти поставил под сомнение доныне вполне лояльный идеалам «революции гидности», рьяный сторонник западного курса и сподвижник Виктора Ющенко, экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.Выступая в эфире телеканала «NewsOne», он объявил, что масштабы оттока трудоспособного населения Украины стали национальной трагедией, оставляющей страну без будущего.Это утверждение он сделал, комментируя данные «Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству», согласно которым, на заработки в Польшу выезжает каждый 20-й украинец, а также сообщения организации «Европа без барьеров» о том, что Украина стала лидером среди стран, в которых подделывают документы для выезда на заработки за границу.Маломуж полностью согласился с данной статистикой, уточнив, что число эмигрантов достигает порядка девяти миллионов.«Мы говорим о большой проблеме и трагедии для страны. Активная часть, интеллектуальная в первую очередь, которая имеет большую способность к труду, выезжает за границу. В первую очередь — Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада, США — до 9 миллионов. Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет. Это происходит потому, что не дали альтернативу — свободного развития малого и среднего бизнеса, альтернативных видов кооперации, которая дала бы рабочие места и высокие стандартны. Это основная причина, почему выезжают, нет перспектив», — резюмировал генерал.Это выступление не может не вызвать изумления. Ведь все то, чего добивались украинские западники (Маломуж принадлежит к их числу), — безвизовый режим в сочетании с разрывом экономических связей с Россией, разрушающим промышленность страны, и, соответственно, лавинообразное сокращение рабочих мест, — вполне предсказуемо вело к такому результату.Об этом же говорит опыт евроинтеграции прибалтийских республик, а еще ранее Польши, в экономике которой из-за массового отъезда поляков на заработки в Европу в 90-е где возникли такие дыры, которые удалось залатать только сейчас, за счет украинских трудовых мигрантов, и то лишь отчасти. Не понимать этого организаторы и вожди двух украинских революций не могли.То есть правота заявления бывшего разведчика очевидна. Однако слышать это из уст экс-советника и единомышленника Ющенко, в свое время провозгласившего курс на построение «аграрной супердержавы», слышать довольно удивительно.Напомним, что достичь этой цели и «оранжевый президент», и его нынешние последователи стремятся с помощью деиндустриализации, которая, в украинских условиях означает еще и депопуляцию.Собственно, ряд украинских экспертов особенно и не скрывал, что для обслуживания «аграрной супердержавы» объем населения Украины совершенно избыточен. Современное аграрное производство мало напоминает плантации США первой половины ХIX века или «сельскохозяйственные кооперативы» Пол Пота и не нуждается в ручном труде множества работников. Кроме того, аграрное производство носит сезонный характер – корпорации предпочитают не скупать продукцию фермеров, а нанимать сезонных рабочих на свои поля и производство.Так насколько избыточно население Украины?Для примера укажем, что в Индии, чье сельское хозяйство оказалось под контролем американской транснациональной компании Monsanto (энергично осваивающей сегодня Украину), 90% всех крестьян в результате продажи земель были изгнаны из сельской местности в города, которые не обеспечивают внутренних мигрантов ни крышей над головой, ни работой, ни социальной помощью.Симбиотический альянс олигархов и политиков-неонацистов, управляющий Украиной, зарабатывает не на созидании и развитии, а на распродаже и разрушении. И разговоры о деиндустриализации и «аграрной супердержаве» являются очень удобной ширмой для разграбления остатков промышленности, доставшейся от СССР.Впрочем, «вожди» грабят и продают даже грунт. Так, например, «Мироновский хлебопродукт» под предлогом строительства птицефабрик снимает с огромных территорий чернозем на метр в глубину, после чего его вывозят за рубеж. Происходит массовый вывоз песка с берегов Днепра и Буга, что приводит к обмелению этих рек.Захватившие власть в стране и ее ресурсы временщики, понимая, что их срок ограничен, стремятся использовать его с максимальной отдачей, стараясь, как в известном анекдоте, хотя бы накусить то, что не удается съесть.И в этом смысле население становится совершенно ненужным. Более того, оно создает определенные проблемы, требуя расходов на «социалку», и несет потенциальную угрозу «голодных бунтов». И в этом смысле выдавить как можно больше украинцев за рубеж на заработки или уничтожить их в братоубийственной войне на восточных границах страны вполне соответствует интересам правящего режима и связанных с ним олигархов.Так что всё абсолютно логично и понятно. Кроме внезапного прозрения генерала Маломужа. Которое, скорее всего, связано с прорезавшимися у него политическими амбициями, которые он, похоже, намерен реализовать с помощью правдорубства и критики своих же единомышленников, более преуспевших в «дерибане» Украины. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 120 Источник Похожие новости Американский агент Путин Национальная трагедия. Украинцев выдавливают из Украины Лучший русский в Берлине

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