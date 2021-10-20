Национальная субъектность: что стоит за спором Брюсселя и Варшавы о приоритете европейского права над национальным

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила решение Конституционного суда Польши о неправомерности приоритета европейского права над национальным. Выступая на пленарной сессии Европарламента, она назвала это вызовом единству европейского правопорядка. В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что основным законом для Варшавы является национальная конституция. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация говорит о наличии центробежных процессов в ЕС.

Решение Конституционного суда Польши о неправомерности приоритета европейского права над национальным подрывает единство европейского правопорядка, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

«В данный момент Европейская комиссия внимательно изучает это постановление суда. Но уже могу сказать: я глубоко обеспокоена, — сказала она. — Данное решение ставит под вопрос основы Европейского союза. Это прямой вызов единству европейского правового порядка».

Глава ЕК перечислила ряд мер, которые могут быть применены к Польше в качестве ответа. Так, по её словам, Еврокомиссия будет оспаривать решение польского суда, что может привести к штрафам для Варшавы. Кроме того, могут быть наложены ограничения и изменены условия, на которых польская сторона получает средства от ЕС.

Агентство Reuters отмечает, что Варшава подала заявки на получение грантов на общую сумму в €23,9 млрд, а также льготных кредитов на €12,1 млрд от финансовых институтов ЕС.

Также ЕС может заблокировать доступ Польши к грантам на развитие на период с 2021 по 2027 год на общую сумму около €70 млрд.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ещё одним вариантом ответных мер является применение в отношении Варшавы статьи 7 Договора о Европейском союзе. Эта статья предусматривает применение мер против члена объединения, который нарушает основные принципы ЕС, вплоть до лишения голоса в Европейском совете. В то же время она не подразумевает исключения страны из Европейского союза.

Ранее, 7 октября, Конституционный суд Польши вынес решение о несоответствии нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Соответствующий запрос был направлен премьером страны Матеушем Моравецким.

Решение вызвало новую волну критики со стороны официальных лиц и структур ЕС и спровоцировало дискуссии о возможности лишения Варшавы доступа к средствам из европейских фондов.

Так, 8 октября Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет использовать весь доступный ей арсенал средств, чтобы заставить Польшу подчиняться верховенству права ЕС.

С критикой решения также выступили другие европейские политики высокого ранга. Например, финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен заявила, что оно подрывает основы Евросоюза и что Еврокомиссия теперь должна выступить защитником договоров Европейского союза. В свою очередь министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн заявил, что институты ЕС должны занять очень жёсткую линию по этому вопросу. А государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон назвал ситуацию атакой на Евросоюз.

Конфликт за право

Конфликт Польши и ЕС по вопросам верховенства общеевропейской правовой системы и её институтов продолжается уже несколько лет. В 2017 году Еврокомиссия инициировала в отношении Варшавы процедуру устранения нарушений европейского права после реформы польской судебной системы.

В конце 2020-го Совет ЕС и Европарламент постановили, что соблюдение принципа верховенства европейского права будет решающим критерием при распределении финансовых дотаций между членами союза, в том числе фонда восстановления стран ЕС после пандемии. Против этого выступили Польша и Венгрия, которые регулярно конфликтуют с Брюсселем по этим вопросам.

Матеуш Моравецкий и Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Pascal Rossignol

В июле Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что будет бороться с вызовами членов ЕС, которые оспаривают верховенство европейского права.

«Если в одной из стран-участниц возникает проблема, существует опасность «эффекта распространения» — что у всех или у некоторых государств — членов Евросоюза появится склонность оспаривать верховенство законодательства ЕС и исключительную компетенцию Европейского суда», — приводит газета Financial Times слова еврокомиссара.

Издание Politico в июне сообщило, что Рейндерс направил польским властям письмо, в котором призывал отозвать ходатайство Конституционному суду страны и просил проверить на соответствие главному закону Польши ряд пунктов в соглашениях ЕС.

В письме Рейндерса также говорилось, что ходатайство властей страны в Конституционный суд «предположительно, оспаривает фундаментальные принципы европейского законодательства, в частности принцип приоритета законодательства ЕС над национальным законодательством», а также «полномочия Европейского суда в толковании договоров ЕС».

14 июля Европейский суд юстиции удовлетворил иск ЕК против Варшавы и ввёл ограничения на деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Инстанция постановила, что созданная в этой стране система дисциплинарных расследований в отношении судей нарушает принцип верховенства закона, поскольку создаёт предпосылки к тому, чтобы сделать судебную систему зависимой от правительства.

Однако палата продолжила свою работу, и в сентябре Еврокомиссия обратилась в суд ЕС с требованием запустить штрафную процедуру против Варшавы за неисполнение ею предписанных мер.

Позиция Польши

Матеуш Моравецкий на сессии Европарламента отверг позицию ЕК. По его словам, Польша не отказывается от соблюдения европейского права, но высшим законом в стране остаётся конституция.

«Высшим законом в ЕС является конституция страны», — сказал Моравецкий.

Он заявил, что «ЕС не распадётся просто из-за того, что наши правовые системы будут различными».

«Если хотите сделать из Европы ненациональное надгосударство, вначале получите согласие всех европейских государств и обществ», — добавил глава кабмина.

Матеуш Моравецкий в Европарламенте

Reuters

© Ronald Wittek

Еврокомиссия хочет наказать Варшаву за попытки отстоять независимость своей правовой системы, чтобы сдержать центробежные процессы внутри ЕС, отметил в беседе с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

При это Варшава оказалась в сложном положении именно по экономическим причинам, добавил политолог.

«Это большое государство, но их вклад в европейский бюджет и экономику не очень велик. Тем не менее, они стараются показать себя самостоятельной державой, что очень раздражает Брюссель, который считает, что «раз ЕС платит, значит он девушку и танцует», — пояснил Владимир Швейцер.

В комментарии RT научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что этот конфликт нарастал последние несколько лет и стал результатом общего усиления польского евроскептицизма и стремления Варшавы проводить независимую политику внутри ЕС.

«По большому счёту, решение КС Польши о приоритете внутрипольского законодательства и положений конституции над Договором ЕС противоречит Договору ЕС. В соответствии с ним, европейское законодательство обладает верховенством над национальными законодательствами стран-членов по тем вопросам, которые относятся к компетенции ЕС», — пояснил эксперт.

Институты ЕС и Еврокомиссия протестуют и пытаются ослабить этот тренд и наказать Польшу за подобные решения, добавил Суслов.

«Главной целью Еврокомиссии является соблюдение членами Евросоюза законодательства ЕС. Но получится ли принудить Польшу к пересмотру своего национального решения, в этом уверенности нет. В любом случае надо отметить, что в ЕС зреет новый конфликт и кажется, что это конфликт между странами-членами и наднациональными институтами. Мне кажется, что этот конфликт не ограничится только одной Польшей, а распространится и на другие страны ЕС, где тоже растут настроения в пользу усиления своей национальной субъектности», — заключил эксперт.