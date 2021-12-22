Национальная политика нового состава

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В сентябре 2021 года в стране состоялись выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва и сформирован новый Комитет по делам национальностей. А 19 ноября состоялось пленарное заседание II Всероссийского форума "Народы России", организованное Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России).



Перед участниками форума выступил новый глава Комитета по делам национальностей Геннадий Семигин, заявивший, что первоочередными задачами Комитета станет поддержка и сохранение культурного наследия и национальных языков народов России, работа над законом "О национально-культурной автономии", поддержка развития этнокультурного туризма и региональных экономик в целом

По мнению депутата, задача современной национальной политики РФ состоит в укреплении духовной консолидации многонациональной России как единой гражданской нации.

"Рассчитываем, что результатом такого взаимодействия станут конкретные предложения и законодательные инициативы из регионов. Важны рекомендации "снизу", от тех людей, которые заняты реализацией национальной политики в практической плоскости, на местах",

– подытожил свое выступление Геннадий Семигин.

Задачи РФ в сфере национальной политики

"Заявленные приоритеты очень важны для укрепления единства и стабильности нашего государства. Они тесно связаны с реализацией положений госпрограммы о "Реализации государственной национальной политики",

– считает Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, глава Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА) Ариф Пашаевич Керимов.

Основными целями этой программы являются, в том числе, укрепление согласия между народами России, политической и социальной стабильности, гармонизация межнациональных связей, а также сохранение и поддержка этнокультурного и языкового разнообразия в РФ, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепление гражданской идентичности и единства многонационального народа.

В 2012 году указом президента была утверждена Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. К настоящему времени было сделано уже достаточно много: в регионах было усовершенствовано управление органами власти при реализации национальной политики. Существенно обновилось законодательство, касающееся российских некоммерческих организаций, работающих в сфере межнационального сотрудничества, сохранения и защиты культуры и самобытности народов России.

"Отдельно в Стратегии прописаны такие задачи, как сохранение и развитие культур и языков народов РФ, укрепление их духовной общности, обеспечение прав коренных малочисленных народов, создание социально-экономических условий, обеспечивающих межнациональный мир и согласие на Кавказе, усовершенствование образовательных процессов, патриотического воспитания молодежи и многое другое. Это отдельный, огромный пласт, над которым и парламенту, и правительству, и всем нам предстоит очень много и упорно трудиться",

– уверен Ариф Керимов.

Воспитывать в молодежи ответственность и гордость

Для жителей России и особенно Северного Кавказа до сих пор остаются актуальными вопросы противодействия все еще имеющей место идеологии терроризма и экстремизма. В тесном партнерстве с государственными институтами необходимо продолжать формирование среди молодежи гражданского самосознания, воспитывать здоровый патриотизм не только в отношении малой Родиной, но и чувство гражданской ответственности и гордости за всю огромную Россию, ее великую историю и многонациональный народ.

"Нужно воспитывать в нашей молодежи культуру межнационального общения, основанную на уважении, чести и национальном достоинстве ко всем гражданам страны. С раннего детства мы должны прививать людям духовно-нравственные ценности, традиционные для многонационального российского общества, всячески содействовать этнокультурному и духовному развитию малых коренных народов Российской Федерации. И серьезную работу в этом направлении ведет Некоммерческий Фонд "Национальное Возрождение"," - подхватывает актуальность темы патриотического воспитания президент Фонда "Национальное Возрождение" Токай Арифович Керимов, сын Арифа Пашаевича Керимова, который, в свою очередь, стал идеологом и учредителем Фонда.

Говоря о деятельности организации и ее перспективных планах, Токай Керимов подчеркнул, что в задачи фонда входит реализация масштабных проектов, связанных с поддержкой образования, развитием литературы и родного языка, изучением истории малых коренных народов, проживающих в северо-кавказском регионе и России в целом.

"Мы планируем на конкурсной основе отбирать и финансировать научные исследования в области изучения культурного наследия малых народов, организацию научных конференций, круглых столов и форумов по этой тематике с привлечением международного научного сообщества и представителей местной и государственной власти самого разного уровня. На средства фонда мы планируем издавать научную и образовательную литературу, а также поддерживать средства массовой литературы, издающейся на национальных языках", – пояснил Токай Керимов.

Ариф Керимов: "Мы – единая нация!"

На выборах в Госдуму VIII созыва подавляющее большинство кавказцев отдали свои голоса за "Единую Россию". Из 62 депутатов от Северного Кавказа в новом Комитете Госдумы по делам национальностей интересы региона представляют 2 депутата: Николай Долуда, баллотировавшийся от Краснодарского края и Ахмед Догаев – депутат от Чеченской Республики.

Многие жители Северного Кавказа ожидали, что пост главы Комитета, как и в Думе предыдущего созыва, займет представитель одной из кавказских республик, но этого не произошло, на что Ариф Керимов справедливо заметил: "Не имеет значения, представитель какой именно национальности занял эту должность. Важен накопленный человеком опыт и знание особенностей национальной политики в России. Мы – единая нация! И я уверен, что в законотворческой деятельности все члены Комитета по делам национальностей в полной мере будут учитывать интересы как Северного Кавказа, так и остальных регионов России. Депутаты в многонациональном государстве должны решать проблемы вместе, прислушиваться к тем, кто работает в регионах и принимать правильные, взвешенные решения".

Так, например, в конце ноября парламент Чеченской Республики направил в Госдуму законопроект № 21931-8 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О средствах массовой информации"", в котором депутаты предложили не упоминать в СМИ национальность и вероисповедание граждан, причастных к совершению преступлений. Чеченские депутаты мотивируют это тем, что публичное озвучивание этих сведений оскорбляет национальные и религиозные чувства законопослушных россиян, не имеющих ничего общего с преступностью. Теперь депутатам Госдумы предстоит оценить этот неоднозначный законопроект и вынести свое решение.

России нужны новые учебники и законы

В 1999 году в российском законодательстве появилось понятие этнологическая экспертиза, в задачи которой должны входить этнокультурные и этноконфессиональные исследования ситуаций, складывающихся в регионах России. Больше 20 лет понятие "этнологическая экспертиза" существует в правовом поле государства, но закона о ней нет до сих пор.

Эта экспертиза, закрепленная законом, должна будет защищать права коренных малочисленных народов на культурную самобытность и состояние среды их проживания, но все эти годы правительство под разными предлогами не может внести сформулированный законопроект на рассмотрение Госдумы.

Другая проблема, которую вот уже 10 лет никак не могут решить – создание единого для всех школ учебника истории России. Сегодня таких учебников насчитывается несколько десятков, и это не считая многочисленных пособий по истории, по которым в российских школах преподают историю страны. В 24 учебниках, проверенных Общественной экспертной группой, в которую вошли специалисты из Минобрнауки, Минпросвещения, Минобороны, РАН, МВД, СК РФ, Генпрокуратуры, депутаты Госдумы и др., было зафиксировано огромное количество случаев некорректного изложения, а иногда и откровенного искажения фактов из отечественной истории.

О необходимости единого учебника истории в октябре 2021 года говорили и участники Межрегионального молодежного историко-патриотического форума "Наследие предков", организованного в г. Дербенте (Республика Дагестан) по инициативе общественной организации ФЛНКА при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, ФГБУ "Дом народов России", Фонда "Национальное возрождение" и Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Касаясь темы воспитания, президент ФЛНКА и член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Ариф Пашаевич Керимов, выступая перед участниками форума, отметил, что Россия переживает непростые времена. Идеологические и информационные угрозы становятся все более явными и направлены они, в первую очередь, на молодое поколение. "Социальные сети и интернет во многом воспитывают подрастающее поколение вместо нас. Ум современного неподготовленного молодого человека находится под постоянным давлением агрессивной информационной среды, различных пагубных идеологий, искажения и замалчивания нашей истории. В такой ситуации, когда мы не контролируем, кто и с чем проникает в мозги нашей молодежи, все сложнее воспитывать настоящих граждан своей страны, патриотов", – сказал Ариф Керимов.

Ариф Пашаевич Керимов убежден, что переломить ситуацию мы можем только работая вместе, принимая нужные стране и гражданам законы, повышая уровень образования молодежи и сохраняя историческое наследие каждого малого народа в отдельности и России в целом.