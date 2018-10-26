Национальная безопасность с душком: Латвия увидела угрозу в крымском ресторане

В российском МИД прокомментировали начало расследования в Латвии по поводу нового ресторана в Севастополе.

В России прокомментировали реакцию Латвии на открытый в Севастополе ресторан национальной латышской кухни JūRa. Владеет данным заведением Виктория Сысолятина, родившаяся в Латвии гражданка России с постоянным видом на жительство в Латвии.

Само заведение было открыто буквально две недели назад. По признанию хозяйки ресторана, она хотела познакомить крымчан с латышской гастрономией.

Однако через несколько дней после начала работы заведения латвийское издание Latvijas Avīze опубликовало статью, в которой утверждается, что в открытии ресторана «кроется пропаганда Кремля», а после полиция безопасности Латвии начала проверку по данному поводу.

В российской дипмиссии с недоумением восприняли претензии Риги.

«Знакомьтесь, новая угроза государственной безопасности Латвии: ресторан национальной латышской кухни в Севастополе. Мы-то думали, это называется «народная дипломатия», - говорится в сообщении МИД России.