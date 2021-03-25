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Национализация "Мотор Сич" убила экономику Украины вместе с надеждой на Крым – эксперт

25 марта 2021, 11:45  •  59 • Политика
Фото: ru.wikipedia.org
Киев провернул рейдерский захват, не задумываясь о последствиях
Национализация предприятия "Мотор Сич" будет иметь катастрофические последствия. В этом убежден киевский эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк.
Он отметил, что национализация может быть полезна, когда она обоснована и подготовлена. Но в случае с "Мотор Сич" у Киева нет цели развивать собственное авиастроение, нет даже бизнес-плана по конкретному предприятию. Просто было решено "кинуть" инвесторов. С экономической точки зрения, это шаг в пропасть.
"Украина показала всему миру, что инвестировать в нее нельзя. Потому что государство без юридических причин отбирает собственность. Государство выступило в качестве рейдера, нарушив собственные законы, гарантии, межгосударственные договоры",
– отметил Степанюк в эфире канала "Перший Козацький".
Хуже всего, что Украина, выполняя заказ США, поссорилась с Китаем. Тут проблема не только экономическая, хотя КНР – крупнейший торговый партнер Незалежной, но и политическая. Пекин тут же ответил Киеву, отправив делегацию в Крым. Если китайские инвесторы начнут открыто вкладывать деньги в полуостров, это станет признанием юрисдикции России над Крымом и лишит Украину всех шансов его вернуть. Дальнейшие разговоры о "борьбе за Крым" будут просто смешны, подчеркнул эксперт.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о национализации "Мотор Сич", большая часть акций которого уже несколько лет принадлежала китайским инвесторам. О том, какой может быть месть обиженного Пекина, ранее предупредил политолог Анатолий Вассерман.

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