Национализация - это перебор. В Кремле пообещали следить за планами Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение ФРГ национализировать "дочки" сырьевых компаний.

В России будут отслеживать действия ФРГ относительно немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти". В СМИ ранее появилась информация, что Минфин Германии прорабатывает вопрос о присвоении сырьевых "дочек".

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, реализация такого плана нарушила бы все международные правила и законы. Даже сама проработка вопроса является неприемлемой, подчеркнул он. Поэтому будем самым внимательным образом отслеживать ситуацию, заверил Песков.

На данный момент Россия наблюдает со стороны Запада "массированную линию на отъём абсолютно законной собственности".

"Бандитский отъём собственности, который происходит, - отъём средств на банковских счетах, частной собственности. Мы также видим совершенно бандитские действия в отношении наших резервов, о чём говорил президент Путин, это тоже незаконно. Если сейчас к этому будет добавляться проработка национализации, то, конечно, это не сулит ничего хорошего", - отметил Песков.