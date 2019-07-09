Националисты зажгли файеры в ходе акции в Киеве против NEWSONE

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Украинские националисты устроили акцию протеста у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, где проходит заседание по вопросу телеканала NEWSONE.

РИА Новости

Как передаёт УНИАН, в акции принимают участие около сотни представителей «Национального корпуса». Некоторые из националистов подожгли файеры. К зданию подъехали сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение назначить внеплановую проверку телеканала NEWSONE из-за инициативы проведения телемоста с Россией.

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